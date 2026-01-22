profile
skuldleif > blog
punaise comment MS a craqué!!
l'upgrade premium coute 60€



quasiment aussi cher que le jeu de base

https://www.xbox.com/fr-FR/games/store/4c856b56-7e7b-43d9-9570-41128ae80504/9P88R7QT123M
    posted the 01/22/2026 at 07:31 PM by skuldleif
    comments (20)
    skuldleif posted the 01/22/2026 at 07:36 PM
    ils veulent traire tout le monde en fait que ce soit les joueurs GP ou les joueurs PS5 putin
    romgamer6859 posted the 01/22/2026 at 07:40 PM
    C'est pour pousser les gens comme moi à reprendre le GP, on sait pas quelle sera la réduction?
    ouroboros4 posted the 01/22/2026 at 07:40 PM
    Finalement les 20 euros chez Nintendo c'est pas si cher
    skuldleif posted the 01/22/2026 at 07:42 PM
    romgamer6859 hein en quoi ca te pousse vers le GP pousser vers le GP ca aurait été mettre le jeu de base a 80€
    il n'y a plus de reduction sur les DLC il me semble

    27€/mois + 60€ l'upgrade putin ce qu'ils ont faim
    altendorf posted the 01/22/2026 at 07:42 PM
    Philou qui tente encore de sauver sa peau ^^
    senseisama posted the 01/22/2026 at 07:44 PM
    ouroboros4
    romgamer6859 posted the 01/22/2026 at 07:44 PM
    skuldleif
    Parce que je prends toujours les forza en version premium (100 max), là c'est 120.
    Celui qui a son gamepass va juste payer le prix d'un jeu (autour de 50 euros j'imagine) pour avoir le premium (et pas 120)
    skuldleif posted the 01/22/2026 at 07:44 PM
    cette upgrade est a 30€ en chine si ca interesse des gens sans doute qu'il y aura une certaine economie a faire avec un jolie VPN
    skuldleif posted the 01/22/2026 at 07:45 PM
    romgamer6859 c'est 60€ si tu veux l'upgrade meme via gp, pas de reduction
    romgamer6859 posted the 01/22/2026 at 07:48 PM
    Fallait le mettre à 40 euros max mais j'imagine qu'ils diront que les extensions seront énormes...
    cail2 posted the 01/22/2026 at 07:52 PM
    romgamer6859
    Celle du 5 étaient quand même décevantes donc à voir sur le 6.
    120 balles l'Ultimate Edition quand même c'est un peu abusé.
    romgamer6859 posted the 01/22/2026 at 07:54 PM
    cail2
    oui je les ai faites, ressortir hotwheels c'était limite. Là c'est le Japon il y a moyen de faire quelque chose ; sinon oui c'est trop cher.
    kikoo31 posted the 01/22/2026 at 07:56 PM
    ouroboros4
    fan2jeux posted the 01/22/2026 at 07:57 PM
    Ce ne sont pas le premiers, capcom est pas mal dans son genre.

    Le season pass 50€
    Le jeu aujourd'hui 30€

    Le jeu peut avoir de belles promo, le season pass jamais et je ne parle pas du battle pass
    kratoszeus posted the 01/22/2026 at 08:25 PM
    AU moins le jeu standar n est pas à 80 euros
    raoh38 posted the 01/22/2026 at 09:59 PM
    Il y aura du gundam et surement des heros d'animé mais a esquiver a ce prix....
    tripy73 posted the 01/22/2026 at 10:49 PM
    L'édition premium est à 120€ sur Steam... les gros éditeurs sont vraiment en roue libre.
    draven86 posted the 01/23/2026 at 12:23 AM
    Belle arnaque.
    jaysennnin posted the 01/23/2026 at 09:19 AM
    y'a pas que le prix de la ram et des composants qui va sauvagement augmenter
    liberty posted the 01/23/2026 at 09:39 AM
    ouroboros4 quand même non ! 4,99 pour ce que propose Nintendo c'est ok. 20 euros non.
    Le travail et l'offre sur Forza est a des années lumières de ce que peut proposer Nintendo sur Bananza pour 20 euros, sur Wonder, Pokémon... Bref non.
