accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
|
previews
|
features
|
Facebook
se connecter
|
s'inscrire
profile
23
Likes
Likers
Who likes this ?
iiii
,
link49
,
milo42
,
kurosama
,
raph64
,
minx
,
torotoro59
,
lughost30
,
sephiroth07
,
biboys
,
giusnake
,
barberousse
,
suzukube
,
solidfisher
,
zozoba
,
shaco
,
jamrock
,
motomoto
,
spartan1985
,
halki
,
negan
,
calishnikov
,
kleoo
skuldleif
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
740
visites since opening :
1739436
skuldleif
> blog
punaise comment MS a craqué!!
l'upgrade premium coute 60€
quasiment aussi cher que le jeu de base
https://www.xbox.com/fr-FR/games/store/4c856b56-7e7b-43d9-9570-41128ae80504/9P88R7QT123M
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 01/22/2026 at 07:31 PM by
skuldleif
comments (
20
)
skuldleif
posted
the 01/22/2026 at 07:36 PM
ils veulent traire tout le monde en fait que ce soit les joueurs GP ou les joueurs PS5 putin
romgamer6859
posted
the 01/22/2026 at 07:40 PM
C'est pour pousser les gens comme moi à reprendre le GP, on sait pas quelle sera la réduction?
ouroboros4
posted
the 01/22/2026 at 07:40 PM
Finalement les 20 euros chez Nintendo c'est pas si cher
skuldleif
posted
the 01/22/2026 at 07:42 PM
romgamer6859
hein en quoi ca te pousse vers le GP
pousser vers le GP ca aurait été mettre le jeu de base a 80€
il n'y a plus de reduction sur les DLC il me semble
27€/mois + 60€ l'upgrade putin ce qu'ils ont faim
altendorf
posted
the 01/22/2026 at 07:42 PM
Philou qui tente encore de sauver sa peau ^^
senseisama
posted
the 01/22/2026 at 07:44 PM
ouroboros4
romgamer6859
posted
the 01/22/2026 at 07:44 PM
skuldleif
Parce que je prends toujours les forza en version premium (100 max), là c'est 120.
Celui qui a son gamepass va juste payer le prix d'un jeu (autour de 50 euros j'imagine) pour avoir le premium (et pas 120)
skuldleif
posted
the 01/22/2026 at 07:44 PM
cette upgrade est a 30€ en chine si ca interesse des gens sans doute qu'il y aura une certaine economie a faire avec un jolie VPN
skuldleif
posted
the 01/22/2026 at 07:45 PM
romgamer6859
c'est 60€ si tu veux l'upgrade meme via gp, pas de reduction
romgamer6859
posted
the 01/22/2026 at 07:48 PM
Fallait le mettre à 40 euros max mais j'imagine qu'ils diront que les extensions seront énormes...
cail2
posted
the 01/22/2026 at 07:52 PM
romgamer6859
Celle du 5 étaient quand même décevantes donc à voir sur le 6.
120 balles l'Ultimate Edition quand même c'est un peu abusé.
romgamer6859
posted
the 01/22/2026 at 07:54 PM
cail2
oui je les ai faites, ressortir hotwheels c'était limite. Là c'est le Japon il y a moyen de faire quelque chose ; sinon oui c'est trop cher.
kikoo31
posted
the 01/22/2026 at 07:56 PM
ouroboros4
fan2jeux
posted
the 01/22/2026 at 07:57 PM
Ce ne sont pas le premiers, capcom est pas mal dans son genre.
Le season pass 50€
Le jeu aujourd'hui 30€
Le jeu peut avoir de belles promo, le season pass jamais et je ne parle pas du battle pass
kratoszeus
posted
the 01/22/2026 at 08:25 PM
AU moins le jeu standar n est pas à 80 euros
raoh38
posted
the 01/22/2026 at 09:59 PM
Il y aura du gundam et surement des heros d'animé mais a esquiver a ce prix....
tripy73
posted
the 01/22/2026 at 10:49 PM
L'édition premium est à 120€ sur Steam... les gros éditeurs sont vraiment en roue libre.
draven86
posted
the 01/23/2026 at 12:23 AM
Belle arnaque.
jaysennnin
posted
the 01/23/2026 at 09:19 AM
y'a pas que le prix de la ram et des composants qui va sauvagement augmenter
liberty
posted
the 01/23/2026 at 09:39 AM
ouroboros4
quand même non ! 4,99 pour ce que propose Nintendo c'est ok. 20 euros non.
Le travail et l'offre sur Forza est a des années lumières de ce que peut proposer Nintendo sur Bananza pour 20 euros, sur Wonder, Pokémon... Bref non.
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
il n'y a plus de reduction sur les DLC il me semble
27€/mois + 60€ l'upgrade putin ce qu'ils ont faim
Parce que je prends toujours les forza en version premium (100 max), là c'est 120.
Celui qui a son gamepass va juste payer le prix d'un jeu (autour de 50 euros j'imagine) pour avoir le premium (et pas 120)
Celle du 5 étaient quand même décevantes donc à voir sur le 6.
120 balles l'Ultimate Edition quand même c'est un peu abusé.
oui je les ai faites, ressortir hotwheels c'était limite. Là c'est le Japon il y a moyen de faire quelque chose ; sinon oui c'est trop cher.
Le season pass 50€
Le jeu aujourd'hui 30€
Le jeu peut avoir de belles promo, le season pass jamais et je ne parle pas du battle pass
Le travail et l'offre sur Forza est a des années lumières de ce que peut proposer Nintendo sur Bananza pour 20 euros, sur Wonder, Pokémon... Bref non.