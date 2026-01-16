Nouveau Duel et premier de l'année ! Comme prévu, je reprend donc ce concept qui vous avez bien plu pour encore plus de confrontation ! 2 jeux Zelda l'un étant sorti sur Gamecube, Wii puis Wii U dans une version HD et l'autre sur Wii et Switch.
Alors vous êtes team loup ou piaf ? :P
l'un ou l'autre, pas les 2 Voter c'est bien mais dire pourquoi un tel et pas l'autre c'est encore mieux ^^
posted the 01/16/2026 at 06:10 PM by mrpopulus
Alors que SS en dehors des contrôles à la manette que je trouvais incroyable et précis, c'était vraiment redondant et ennuyant. 6 a 7/10 maxi dans mon cœur.
Heureusement la licence a su rebondir à un moment où je ne croyais plus en elle avec BotW.
TP de très loin donc.
Un me fait penser à OOT avec des graphismes plus lissé.
L’autre me fait chier… .
Et il est vraiment excellent,même si jcomprends qu'on voulait autre chose en 2011
TP est un mauvais zelda qui essaie de faire mieux que ocarina mais n'arrive même pas à la cheville de ocarina of time. Et je n'oublierai pas cette pseudo plaine ouverte charcuté de partout, avec des murs invisibles et du vide partout, qui rend cette plaine totalement linéaire et impraticable.
Donc je vote SS, mais c'est le fond du panier des zelda.
Et je sais que TP est apprécié, mais les jeux qui font semblant d'etre sombre/adulte alors que le scénario de wind waker est mille fois plus adulte, et je parle pas de majora's mask qui l'atomise niveau ambiance sombre/adulte, bon on repassera... C'est pas en foutant du gameplay dark en loup que ca rend le jeu sombre... C'est pas en foutant un monde dark (ridiculeusement petite en plus) que ca rend le jeu sombre. Y'a que le méchant xanto qui passe bien, au moins ca change de ganondorf.
jacquescechirac même chose
Twilight Princess