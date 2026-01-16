profile
mrpopulus > blog
[Duel] TLOZ Twilight Princess VS TLOZ Skyward Sword
Nouveau Duel et premier de l'année ! Comme prévu, je reprend donc ce concept qui vous avez bien plu pour encore plus de confrontation ! 2 jeux Zelda l'un étant sorti sur Gamecube, Wii puis Wii U dans une version HD et l'autre sur Wii et Switch.

Alors vous êtes team loup ou piaf ? :P

[/img]

0 vote



0 vote

l'un ou l'autre, pas les 2 Voter c'est bien mais dire pourquoi un tel et pas l'autre c'est encore mieux ^^
    posted the 01/16/2026 at 06:10 PM by mrpopulus
    comments (19)
    shinz0 posted the 01/16/2026 at 06:14 PM
    Twilight Princess, épisode classique mais efficace
    kinectical posted the 01/16/2026 at 06:21 PM
    Je suis en train de faire SS il est vraiment génial MAIS….. TP reste l’un des meilleur Zelda de ma vie et j’espère encore à ce jour avoir un remake sur switch 2
    amario posted the 01/16/2026 at 06:26 PM
    Combat inutile je pense.
    angelsduck posted the 01/16/2026 at 06:27 PM
    A 100% je vote pour Twilight Princess qui reste encore aujourd'hui un de mes Zelda préféré.
    51love posted the 01/16/2026 at 06:34 PM
    TP c'était très classique ouais, souvent meme critiqué pour être trop proche d'un OoT, mais c'était excellent. Pour moi c'est un 8+/10.

    Alors que SS en dehors des contrôles à la manette que je trouvais incroyable et précis, c'était vraiment redondant et ennuyant. 6 a 7/10 maxi dans mon cœur.

    Heureusement la licence a su rebondir à un moment où je ne croyais plus en elle avec BotW.


    TP de très loin donc.
    blueblood posted the 01/16/2026 at 06:40 PM
    Skyward au moins c’était un p’tit vent frais en prélude du monstre botw
    dokidokii posted the 01/16/2026 at 06:50 PM
    Twilight Princess
    burningcrimson posted the 01/16/2026 at 06:54 PM
    Twilight Princess. Skyward Sword est une purge. En fait non, si le jeu avait eu une meilleure maniabilité, il aurait été très bon.
    nakata posted the 01/16/2026 at 06:55 PM
    TP et de loin.
    Un me fait penser à OOT avec des graphismes plus lissé.
    L’autre me fait chier… .
    jacquescechirac posted the 01/16/2026 at 07:05 PM
    burningcrimson je l'ai fini la semaine dernière sur switch; cette version règle TOUT les problèmes de la version d'origine.
    Et il est vraiment excellent,même si jcomprends qu'on voulait autre chose en 2011
    jenicris posted the 01/16/2026 at 07:06 PM
    Twilight Princess y a même pas photo
    thelastone posted the 01/16/2026 at 07:20 PM
    Duel pas très intéressant dans la mesure où TP l'éclate tellement salement qu'il ya pas match
    guiguif posted the 01/16/2026 at 07:21 PM
    TP what else
    elicetheworld posted the 01/16/2026 at 07:36 PM
    Tp également je n'ai jamais eu la sensation de liberté,avec Skyward Sword,je dit pas que c'est un mauvais jeu ya de bonne idée mais c'est un mauvais zelda.alors que TP c'est Zelda old formule dans ce qui ya de meilleur.
    sandman posted the 01/16/2026 at 07:53 PM
    Désolé mais SS est un jeu oubliable mais il essaie de proposer autre chose.
    TP est un mauvais zelda qui essaie de faire mieux que ocarina mais n'arrive même pas à la cheville de ocarina of time. Et je n'oublierai pas cette pseudo plaine ouverte charcuté de partout, avec des murs invisibles et du vide partout, qui rend cette plaine totalement linéaire et impraticable.

    Donc je vote SS, mais c'est le fond du panier des zelda.

    Et je sais que TP est apprécié, mais les jeux qui font semblant d'etre sombre/adulte alors que le scénario de wind waker est mille fois plus adulte, et je parle pas de majora's mask qui l'atomise niveau ambiance sombre/adulte, bon on repassera... C'est pas en foutant du gameplay dark en loup que ca rend le jeu sombre... C'est pas en foutant un monde dark (ridiculeusement petite en plus) que ca rend le jeu sombre. Y'a que le méchant xanto qui passe bien, au moins ca change de ganondorf.
    mrpopulus posted the 01/16/2026 at 08:03 PM
    amario Si tu votes pas merci de t'abstenir de commenter...

    jacquescechirac même chose
    kageyama posted the 01/16/2026 at 08:38 PM
    tp sans hesitation
    amario posted the 01/16/2026 at 08:50 PM
    On est en droit d'écrire ce que l'on veut. C'est ton site ? Autant pour moi
    yukilin posted the 01/16/2026 at 08:53 PM
    Je n'ai fait réellement aucun des deux, mais pour ce que j'en ai vu avec un ami qui adore cette licence et ce que j'en connais, je choisis par goût :
    Twilight Princess
