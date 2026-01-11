Nous travaillons sur Fable depuis très, très longtemps. Il est temps de vous en montrer plus. Beaucoup plus.



Playground Games accueille à nouveau les joueurs dans le monde féérique d'Albion, avec un premier aperçu détaillé de Fable, l'un des titres les plus attendus de 2026. Les développeurs de l'équipe Playground dévoileront la magie et les facéties qui attendent les joueurs dans ce nouveau départ pour la franchise, avec notamment un premier aperçu d'un gameplay époustouflant. Bien sûr, les thèmes centraux de Fable seront tous présents : choix, conséquences, drame, action, humour britannique et (bien sûr) poulets, le tout réinventé pour les fans existants comme pour les nouveaux joueurs



