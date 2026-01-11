profile
Playground Games donne quelques détails sur la présentation de Fable le 22


C'est passé inaperçu mais PG a détaillé un peu ce que nous allons voir le 22.

C'est vraiment un grosse présentation j'ai l'impression.

Nous travaillons sur Fable depuis très, très longtemps. Il est temps de vous en montrer plus. Beaucoup plus.

Playground Games accueille à nouveau les joueurs dans le monde féérique d'Albion, avec un premier aperçu détaillé de Fable, l'un des titres les plus attendus de 2026. Les développeurs de l'équipe Playground dévoileront la magie et les facéties qui attendent les joueurs dans ce nouveau départ pour la franchise, avec notamment un premier aperçu d'un gameplay époustouflant. Bien sûr, les thèmes centraux de Fable seront tous présents : choix, conséquences, drame, action, humour britannique et (bien sûr) poulets, le tout réinventé pour les fans existants comme pour les nouveaux joueurs



J'ai vraiment hâte.



    posted the 01/11/2026 at 02:40 PM by negan
    comments (5)
    burningcrimson posted the 01/11/2026 at 03:18 PM
    On croise les doigts
    midomashakil posted the 01/11/2026 at 03:37 PM
    le jeux sera reporté pour 2027 ^^
    shambala93 posted the 01/11/2026 at 03:39 PM
    J’espère une grosse séquence de gameplay et sans politisation pitié !
    cail2 posted the 01/11/2026 at 03:41 PM
    Croisons les doigts en effet.
    korou posted the 01/11/2026 at 03:58 PM
    Trop hâte
