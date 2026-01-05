Entre les Histoires de RAM, l'IA, la troisième guerre mondiale et le kidnapping de Président, Roi, Princesse....comment voyez vous le futur du JV ?
Les PcIstes ne peuvent plus être master race.
Les consoles sont sous exploitées et on nous parle de next gen et de next gen annulée...
Avant on se moquait des remakes et remasters, mais là c'est quoi le projet ?
Je pense que le futur c'est GTA 6, une génération très longue et beaucou de rétro gaming et de backlog a terminer.
Et vous ?
posted the 01/05/2026 at 03:06 PM by liberty
Faire des jeux avec les contraintes techniques
La tech va continuer d’avancer, mais ce qui fera la différence, c’est la créativité et la capacité des studios à ne pas se perdre dans le “toujours plus”.
En gros : moins de blabla marketing, plus de bons jeux.
Donc ça va continuer comme ça .
On aura un prompt avec des listes déroulantes, ça nous sortira des jeux à la demande.
Un avenir que je n'aime pas....!
Très mal.
Y aura toujours des perles et de quoi s'amuser, mais je ne vois pas ce qui nous sortira de la crise actuelle qui ne fera que s'accentuer avec toujours plus de jeux mais toujours plus de flops et de fermetures.
L'offre JV devient encore plus imposante que celle du cinéma/série, à ceci près qu'elle réclame plus de temps (pour jouer) que d'argent (pour la production). Et même si l'IA parvient à niveler les coûts, aucune IA ne pourra en revanche ajouter du temps aux joueurs.
Dans un monde meilleur, j'assume que j'aimerais des jeux moins chers (genre 20 balles max) mais tous avec une durée de vie courte (4-5h). Hormis de rares exceptions.
Tout le monde compte sur GTA6 qui fais véritablement Nex Gen mais autour de lui gravitera le vide intersidérale. Les jeux qui auront vraiment la gueule d une Nex gen vont se compter sur les doigts d une main. et encore je voie juste 3 doigt, le pouce, l'index et le fuck you adresser au joueurs.