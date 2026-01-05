profile
Comment voyez vous le Futur du JV ?
Entre les Histoires de RAM, l'IA, la troisième guerre mondiale et le kidnapping de Président, Roi, Princesse....comment voyez vous le futur du JV ?

Les PcIstes ne peuvent plus être master race.
Les consoles sont sous exploitées et on nous parle de next gen et de next gen annulée...
Avant on se moquait des remakes et remasters, mais là c'est quoi le projet ?

Je pense que le futur c'est GTA 6, une génération très longue et beaucou de rétro gaming et de backlog a terminer.


Et vous ?


    posted the 01/05/2026 at 03:06 PM by liberty
    comments (16)
    akinen posted the 01/05/2026 at 03:07 PM
    Je le vois japonais, comme toujours

    Faire des jeux avec les contraintes techniques
    kujiraldine posted the 01/05/2026 at 03:16 PM
    Les joueurs vont clairement voir leur pouvoir d'achat baisser à l'avenir. Mais l'envie de jouer, elle, ne va pas disparaître. Aussi, on peut facilement imaginer que la scène indé, qui est capable de proposer de la qualité à un prix abordable, va devenir un acteur clé de l'avenir proche du JV. Et c'est pas plus mal.
    shirou posted the 01/05/2026 at 03:22 PM
    Le futur paradoxalement c'est le retro gaming, et dans un sens on est déjà en plein dedans avec la chié de remake qu'on nous sort...
    forte posted the 01/05/2026 at 03:26 PM
    Full démat et abo plein pot.
    rogeraf posted the 01/05/2026 at 03:40 PM
    Jeux chers, abusifs (les dlc), le grand public du métro ou RER en force (les jeux téléphones mobiles). Reste aux devs passionnés de trouver leur place dans ce nouveau bordel ...
    shanks posted the 01/05/2026 at 03:46 PM
    Le débat est ouvert mais les sous-entendus de la dernière phrase, on va éviter et on sait pourquoi.
    liberty posted the 01/05/2026 at 03:57 PM
    shanks j'ai laissé ''Et vous'' juste. Et toi tu le vois comment le futur du JV ?
    blackninja posted the 01/05/2026 at 03:58 PM
    Des AAA toujours plus gros, des indés toujours plus créatifs, et des joueurs qui veulent surtout des jeux qui sortent finis.
    La tech va continuer d’avancer, mais ce qui fera la différence, c’est la créativité et la capacité des studios à ne pas se perdre dans le “toujours plus”.
    En gros : moins de blabla marketing, plus de bons jeux.
    djfab posted the 01/05/2026 at 03:59 PM
    Shirou : pourquoi le futur serait le retro-gaming !?
    wazaaabi posted the 01/05/2026 at 04:07 PM
    Ça bouge plus trop depuis un moment les jeux vidéo.
    Donc ça va continuer comme ça .
    leonsilverburg posted the 01/05/2026 at 04:12 PM
    Dans 20-30 ans, on fera des jeux à la demande.
    On aura un prompt avec des listes déroulantes, ça nous sortira des jeux à la demande.
    Un avenir que je n'aime pas....!
    shirou posted the 01/05/2026 at 04:19 PM
    Djfab dans 20 ans les jeux de cette génération ps5/switch2 ect seront du retro gaming. Je peux me tromper mais je penses pas que dans 20 ans on ai autant d évolution qu on en a eu les 20 dernières année et donc que les "futur jeux retro" seront parfaitement jouable. Surtout si ils sont trouvable a 20 balle contre 120 le jeux neuf derniere generation
    rogeraf posted the 01/05/2026 at 04:19 PM
    djfab Il n'a pas tord, ca parle à des mecs comme moi de + de 40 ans. Etant fan d'écran 3D (auto 3D maintenant), j'adore rejouer à de vieux jeux de cette manière
    shanks posted the 01/05/2026 at 04:29 PM
    liberty
    Très mal.

    Y aura toujours des perles et de quoi s'amuser, mais je ne vois pas ce qui nous sortira de la crise actuelle qui ne fera que s'accentuer avec toujours plus de jeux mais toujours plus de flops et de fermetures.

    L'offre JV devient encore plus imposante que celle du cinéma/série, à ceci près qu'elle réclame plus de temps (pour jouer) que d'argent (pour la production). Et même si l'IA parvient à niveler les coûts, aucune IA ne pourra en revanche ajouter du temps aux joueurs.

    Dans un monde meilleur, j'assume que j'aimerais des jeux moins chers (genre 20 balles max) mais tous avec une durée de vie courte (4-5h). Hormis de rares exceptions.
    djfab posted the 01/05/2026 at 04:35 PM
    Shirou : OK je vois ce que tu veux dire ! Oui, les futurs jeux rétro seront parfaitement jouables. Sauf que pour la plupart des joueurs, on aura déjà fait l'essentiel de ces jeux et qu'il y en aura toujours de nouveaux. Moi dans 20 ans je me vois jouer aux jeux qu'il y aura dans 20 ans, sauf quelques exceptions en cas de manque de temps sur certaines périodes. Donc on ne peut pas résumer le futur uniquement à "le futur c'est le retro-gaming", je ne pense pas. Juste pour ceux qui auront vraiment manqué de temps, et encore, les futurs jeux dépasseront peut être quand même les anciens, donc ils seront priviliégiés.
    ducknsexe posted the 01/05/2026 at 05:01 PM
    Ouais GTA6 sera le seul jeu qui se vendra encore dans 20 ans mais GTA 6 ne sera pas le futur beaucoup de monde s en branlent de ce jeu de beauf et wesh wesh

    Tout le monde compte sur GTA6 qui fais véritablement Nex Gen mais autour de lui gravitera le vide intersidérale. Les jeux qui auront vraiment la gueule d une Nex gen vont se compter sur les doigts d une main. et encore je voie juste 3 doigt, le pouce, l'index et le fuck you adresser au joueurs.
