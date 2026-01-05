Entre les Histoires de RAM, l'IA, la troisième guerre mondiale et le kidnapping de Président, Roi, Princesse....comment voyez vous le futur du JV ?Les PcIstes ne peuvent plus être master race.Les consoles sont sous exploitées et on nous parle de next gen et de next gen annulée...Avant on se moquait des remakes et remasters, mais là c'est quoi le projet ?Je pense que le futur c'est GTA 6, une génération très longue et beaucou de rétro gaming et de backlog a terminer.Et vous ?