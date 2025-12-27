On se pose encore la question en 2026… et la réponse fait un peu mal :Entre les jeux live-service pensés pour évoluer, les patchs day one devenus la norme, les contenus “à venir” déjà prévus avant la sortie et les accès anticipés déguisés, leest devenu l’exception, pas la règle.Il existe encore des contre-exemples (souvent des jeux solo, parfois japonais ou indé), mais pour beaucoup de grosses productions, acheter à J1 revient surtout à- équilibrage après coup- performances corrigées des semaines plus tard- contenu retenu pour alimenter la communication post-launchDu coup, attendre 6 mois devient presque la meilleure option : jeu plus stable, plus complet, parfois moins cher.La vraie question n’est peut-être plus “” mais plutôt :