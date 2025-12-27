profile
[Analyse] Faut-il encore attendre un jeu “fini” à sa sortie en 2026
On se pose encore la question en 2026… et la réponse fait un peu mal : de moins en moins.

Entre les jeux live-service pensés pour évoluer, les patchs day one devenus la norme, les contenus “à venir” déjà prévus avant la sortie et les accès anticipés déguisés, le jeu vraiment fini au lancement est devenu l’exception, pas la règle.

Il existe encore des contre-exemples (souvent des jeux solo, parfois japonais ou indé), mais pour beaucoup de grosses productions, acheter à J1 revient surtout à payer pour la version 0.9 :

- équilibrage après coup
- performances corrigées des semaines plus tard
- contenu retenu pour alimenter la communication post-launch

Du coup, attendre 6 mois devient presque la meilleure option : jeu plus stable, plus complet, parfois moins cher.

La vraie question n’est peut-être plus “faut-il attendre un jeu fini ?” mais plutôt : est-ce que l’industrie veut encore en livrer à la sortie ?

    tags : jeu video industrie du jeu vidéo patch day one jeux inachevés live service sortie de jeux attentes des joueurs jeux aaa
    posted the 12/27/2025 at 01:50 PM by julie54
    comments (14)
    suzukube posted the 12/27/2025 at 01:55 PM
    Faut-il jouer à Clair Obscur Expedition 33 ?

    Clairement oui
    masharu posted the 12/27/2025 at 02:00 PM
    L'industrie est malade, on le savait déjà. Quand même Nintendo te sort du contenu payant sur BOTW à sa sortie, ça n'est pas des Expedition 33 qui vont changer la donne.
    cail2 posted the 12/27/2025 at 02:24 PM
    Ca équivaut à répondre à "est-ce acceptable de payer plein pot un jeu à sa sortie pour être beta testeur d'une compagnie qui priorise les souhaits d'investisseurs peu scrupuleux ou de l'acheter 6 mois plus tard à bas prix quand le jeu est réellement fini quitte à foutre la société qui développe le jeu dans la mouise ?".
    Pas de réponse générale, c'est du cas par cas : ok pour des patches de rééquilibrages ici ou là mais quand on voit des patches day one de 4(0) Go ou plus, perso je boycotte.

    masharu
    Quel contenu pour BOTW ? Perso je garde en tête le DLC de DK Bananza 1 mois après la sortie du jeu, abusé...
    pastorius1 posted the 12/27/2025 at 02:24 PM
    Vous reprendrez bien un p'tit DLC?
    yanssou posted the 12/27/2025 at 02:31 PM
    cail2 "Perso je garde en tête le DLC de DK Bananza 1 mois après la sortie du jeu, abusé..."

    c'est tout ? dlc Donkey Kong amputé, dlc de la honte de pokemon qui est lui même dégueulasse et les musiques d'ambiance de MP4 transformé en amiibo payant, Merci Nintendo.
    masharu posted the 12/27/2025 at 02:52 PM
    cail2 Le 14 février (soit avant le 3 mars hein) Le passe d'extension avait été annoncé avant la sortie du jeu. Ça a gueulé, mais c'est passé comme tout le reste qui a suivi, jusqu'à 2025 avec les DLC de Bananza et Legends Pokémon.

    Faut savoir d'où on vient.
    cail2 posted the 12/27/2025 at 03:12 PM
    masharu
    Justement, le pass a été annoncé avant la sortie du jeu contrairement à DKB. Je cautionne pas, je dis juste qu'il y a pire. Et accessoirement un des 2 DLC reste franchement anecdotique.

    yanssou
    Nan c'est pas tout, la liste est longue j'ai pris le premier truc puant qui me venait à l'esprit. Et franchement y'a pire que Nintendo, je me souviens d'un DLC de Prince of Persia qui contenait la fin du jeu, scandaleux...
    natedrake posted the 12/27/2025 at 03:15 PM
    Pas du tout. Quand tu vois que Tarsier a déjà prévu des DLC jusqu'en 2027 pour Reanimal (que je prendrai day one quand même), c'est pas près d'en finir bien au contraire.

    Y'a que Sakurai qui nous prend pas pour des cons en nous livrant un Kirby Air Riders bien fini, et riche en contenu.
    yanssou posted the 12/27/2025 at 03:19 PM
    cail2 beaucoup font ce genre de pratique, quand tu me parle du dlc de prince of persia ça me rappelle la fin du jeu en kit d'Asura's Wrath
    masharu posted the 12/27/2025 at 03:23 PM
    cail2 Annoncé 1 mois avant ou 2 mois après c'est la même problématique. Si tu reproches à un éditeur d'annoncer du contenu retiré, c'est exactement la même logique et le jeu en question pourrait pourtant sortir avec ces contenues là.

    La décence c'est quoi ici ? C'est de voir si déjà les ventes de ton jeu sont à la hauteur, et ensuite tu avis d'élargir avec plus de contenu.
    senseisama posted the 12/27/2025 at 04:11 PM
    masharu expedition 33 est encore nouveau frais. Une fois qu'ils auront de la notoriété et du succès tu va voir ils vont prendre la grosse tête et faire comme tout le monde
    forte posted the 12/27/2025 at 04:18 PM
    yanssou Et c'est pas d'aujourd'hui, mais les gens ont la mémoire très courte. Ha non, on me dit qu'il n'y avait pas Twichiasse à l'époque pour gueuler et transformer les propos. A moins que les gens ne finissent pas leur jeu ? Mais je vais aider :

    Prince Of Persia justement, la fin était en DLC. 10 balles. 2008
    Castlevania Lords Of Shadow : vraie fin en DLC : 10 balle. 2010.
    Asura's Wrath donc.
    Dead Space 3.

    Là ce sont les 4 exemples qui me viennent en tête.

    Les 12 persos bonus de Street X Tekken déjà présents sur le disque ? 20 balles (même si oui, aujourd'hui pou 20 balles t'en as que 3)

    Réveillez vous, les jeux pas fini, c'est depuis l'ère des shops et des DLC en ligne. On avait juste pas la facilité d'accessibilité des réseaux pour gueuler
    torotoro59 posted the 12/27/2025 at 04:36 PM
    C'est de bonne guerre, les joueurs ne finissent pas leur jeu non plus..
    yanssou posted the 12/27/2025 at 04:49 PM
    forte
