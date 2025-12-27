On se pose encore la question en 2026… et la réponse fait un peu mal : de moins en moins
.
Entre les jeux live-service pensés pour évoluer, les patchs day one devenus la norme, les contenus “à venir” déjà prévus avant la sortie et les accès anticipés déguisés, le jeu vraiment fini au lancement
est devenu l’exception, pas la règle.
Il existe encore des contre-exemples (souvent des jeux solo, parfois japonais ou indé), mais pour beaucoup de grosses productions, acheter à J1 revient surtout à payer pour la version 0.9
:
- équilibrage après coup
- performances corrigées des semaines plus tard
- contenu retenu pour alimenter la communication post-launch
Du coup, attendre 6 mois devient presque la meilleure option : jeu plus stable, plus complet, parfois moins cher.
La vraie question n’est peut-être plus “faut-il attendre un jeu fini ?
” mais plutôt : est-ce que l’industrie veut encore en livrer à la sortie ?
Clairement oui
Pas de réponse générale, c'est du cas par cas : ok pour des patches de rééquilibrages ici ou là mais quand on voit des patches day one de 4(0) Go ou plus, perso je boycotte.
masharu
Quel contenu pour BOTW ? Perso je garde en tête le DLC de DK Bananza 1 mois après la sortie du jeu, abusé...
c'est tout ? dlc Donkey Kong amputé, dlc de la honte de pokemon qui est lui même dégueulasse et les musiques d'ambiance de MP4 transformé en amiibo payant, Merci Nintendo.
Faut savoir d'où on vient.
Justement, le pass a été annoncé avant la sortie du jeu contrairement à DKB. Je cautionne pas, je dis juste qu'il y a pire. Et accessoirement un des 2 DLC reste franchement anecdotique.
yanssou
Nan c'est pas tout, la liste est longue j'ai pris le premier truc puant qui me venait à l'esprit. Et franchement y'a pire que Nintendo, je me souviens d'un DLC de Prince of Persia qui contenait la fin du jeu, scandaleux...
Y'a que Sakurai qui nous prend pas pour des cons en nous livrant un Kirby Air Riders bien fini, et riche en contenu.
La décence c'est quoi ici ? C'est de voir si déjà les ventes de ton jeu sont à la hauteur, et ensuite tu avis d'élargir avec plus de contenu.
Prince Of Persia justement, la fin était en DLC. 10 balles. 2008
Castlevania Lords Of Shadow : vraie fin en DLC : 10 balle. 2010.
Asura's Wrath donc.
Dead Space 3.
Là ce sont les 4 exemples qui me viennent en tête.
Les 12 persos bonus de Street X Tekken déjà présents sur le disque ? 20 balles (même si oui, aujourd'hui pou 20 balles t'en as que 3)
Réveillez vous, les jeux pas fini, c'est depuis l'ère des shops et des DLC en ligne. On avait juste pas la facilité d'accessibilité des réseaux pour gueuler