On a pris la switch2 pour les parents qui avaient la switch 1 mais c'est les vacs donc on est pas chez eux, j'installe la console associe le compte qu'ils ont déjà et installe le Mario kart avec le code.
Comme ça se fait qu'ils nous casse les bonbons a devoir appareiller les deux consoles côte a cote !?
En gros tu doit avoir ta switch 1 sous la main en vacance pour pouvoir jouer a un jeu en téléchargement ?
Quelqu'un a une solution qu'on puisse s'amuser en vacance quand meme ?
posted the 12/25/2025 at 04:47 PM by bladagun
Avant c'était simple. Tu as ton compte Nintendo, tu peux jouer à tes jeux à partir de n'importe quelle switch à partir du moment où tu as tes identifiant. TRES SIMPLE ! c'est comme ça sur 99% des sites/logiciel/programmes.
Depuis leur dernière mise à jour, c'est devenu plus que limité.
Ton compte et tes jeux sont lié à UNE console. Si tu veux jouer à tes jeux sur une autre console, alalala. Bonne chance
T'as deux choix :
- Que tu associes ton compte et tes jeux à la nouvelle consoles. Les deux doivent être physiquement présent (pour le premier transfert). Mais de toute façon les deux doivent être connectés en lignes donc... C'est fastidieux, et puis tu vas devoir remettre ton compte sur ta console originale après.
- Soit tu utilise le super système de Nintendo qui permet de .. ATTENTION !... Prêter un jeu démat sur une autre console. Pendant 14 jours Et un seul jeu prêté à la fois. Deux jeux c'est trop Nintendo à dit
Au secours. Perso je trouve ca encore plus scandaleux que les gamekeycard (au moins c'est prêtable et ca se vend). Là on revient a un système proche de la 3DS où tes jeux étaient lié à ta console. Le préhistoire.
Sélectionnez votre icône sur la page d’accueil de la Switch. Il sera indiqué « Page de Nom d’utilisateur »
Faites défiler jusqu’à « Paramètres utilisateur »
Sélectionnez « Paramètres de licence en ligne »
Définissez « Utiliser la licence en ligne » sur Activé