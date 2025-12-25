On a pris la switch2 pour les parents qui avaient la switch 1 mais c'est les vacs donc on est pas chez eux, j'installe la console associe le compte qu'ils ont déjà et installe le Mario kart avec le code.



Comme ça se fait qu'ils nous casse les bonbons a devoir appareiller les deux consoles côte a cote !?

En gros tu doit avoir ta switch 1 sous la main en vacance pour pouvoir jouer a un jeu en téléchargement ?



Quelqu'un a une solution qu'on puisse s'amuser en vacance quand meme ?