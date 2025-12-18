C’est déjà la fin du feuilleton judiciaire entre Sony et Tencent. En juillet dernier, le géant japonais avait attaqué l’éditeur chinois en justice afin d’empêcher la sortie de Light of Motiram, un jeu jugé comme une copie trop évidente de la licence Horizon. Mais selon des documents judiciaires déposés cette semaine, les deux parties sont finalement parvenues à un accord confidentiel, entraînant l’abandon définitif des poursuites.Conséquence immédiate : Light of Motiram a tout simplement disparu de Steam et de l’Epic Games Store. Si le site officiel du jeu affiche encore des liens vers ces plateformes, les pages correspondantes ne sont plus accessibles. Des utilisateurs ont rapidement remarqué la suppression, SteamDB indiquant même que « l’application a été retirée et n’est plus disponible sur Steam ».Annoncé l’an dernier, Light of Motiram avait immédiatement fait réagir la communauté en raison de sa ressemblance frappante avec Horizon : environnements luxuriants, technologie futuriste, créatures mécaniques animales… Sony allait même plus loin dans sa plainte, accusant Tencent d’avoir repris une héroïne très proche d’Aloy, utilisée comme élément central de la communication et du marketing du jeu.Dans les documents judiciaires, Sony dénonçait une violation du droit d’auteur et de la marque, estimant que cette imitation pouvait causer un préjudice irréparable à Sony Interactive Entertainment ainsi qu’aux joueurs.À noter que l’affaire est d’autant plus sensible que Tencent aurait approché Sony avant même le développement de Light of Motiram. L’éditeur chinois aurait alors proposé de collaborer sur un projet Horizon destiné exclusivement au marché chinois, une initiative qui n’aurait finalement pas abouti. C’est après cet échec que Light of Motiram aurait été mis en chantier, un contexte évoqué dans les éléments du dossier judiciaire.Contacté par The Verge, Sean Durkin, responsable de la communication de Tencent Americas, a confirmé la situation : « SIE et Tencent sont heureux d’être parvenus à une résolution confidentielle et n’auront pas d’autre commentaire public. Les deux entreprises se réjouissent de pouvoir collaborer à l’avenir. »De son côté, Sony n’a pas souhaité réagir officiellement.