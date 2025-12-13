HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
profile
newtechnix
12
Likes
Likers
newtechnix
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 553
visites since opening : 949881
newtechnix > blog
TOP 30 Japon...Metroid Prime
01. [NS2] Mario Kart World – 102,435 / 2,354,146
02. [NS2] Kirby Air Riders – 46,737 / 288,618
03. [NS2] Pokemon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition – 44,331 / 862,377
04. [NSW] Pokemon Legends: Z-A – 40,441 / 1,347,242
05. [NSW] Octopath Traveler 0 – 21,698 / NEW
06. [NS2] Metroid Prime 4: Beyond – Nintendo Switch 2 Edition – 21,415 / NEW
07. [NS2] Momotaro Dentetsu 2 – Nintendo Switch 2 Edition – 19,806 / 113,094
08. [PS5] Octopath Traveler 0 – 19,533 / NEW
09. [NS2] Octopath Traveler 0 – 18,083 / NEW
10. [NSW] Momotaro Dentetsu 2 – 17,851 / 158,992

11. [NSW] Minecraft – 9,017 / 4,066,399
12. [NS2] Hyrule Warriors: Age of Imprisonment – 8,692 / 118,460
13. [NSW] Animal Crossing: New Horizons – 8,558 / 8,274,414
14. [NS2] Donkey Kong Bananza – 7,819 / 391,264
15. [NSW] Metroid Prime 4: Beyond – 7,586 / NEW
16. [NS2] Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake – 6,273 / 119,388
17. [NSW] Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake – 6,248 / 300,099
18. [NS2] Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV – 5,830 / 90,469
19. [NSW] Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 – 5,404 / 112,306
20. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate – 5,118 / 5,825,550
21. [NSW] Super Mario Party Jamboree – 4,934 / 1,423,074
22. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 4,765 / 6,481,405
23. [PS5] Ghost of Yotei – 3,395 / 190,120
24. [NSW] Pokemon Scarlet / Violet – 2,691 / 5,639,676
25. [NSW] Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 – 2,680 / 154,567
26. [NSW] Dragon Ball: Sparking Zero – 2,668 / 20,932
27. [NSW] Nintendo Switch Sports – 2,622 / 1,665,263
28. [NS2] Tamagotchi Plaza – Nintendo Switch 2 Edition – 2,566 / 73,188
29. [NSW] Football Manager 26 Touch – 2,512 / NEW
30. [NSW] Tamagotchi Plaza – 2,339 / 202,518

On voit que la Switch 2 drive les grosses ventes en occupant une place de choix, un peu logique car les nouveaux acheteurs sont en demande de jeux mais dès qu'on s'éloigne des sommets l'offre plus importante en titres de la Switch 1 reprends la main.

Switch 1 - 17 titres
Switch 2 - 11 titres
PS5 - 2 titres
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 12/13/2025 at 09:11 AM by newtechnix
    comments (25)
    shanks posted the 12/13/2025 at 09:16 AM
    29.000 boîte donc.
    Avec le numérique il bat donc potentiellement MP3 pour devenir le 2e meilleur lancement de la série Prime derrière Prime 1.

    C'est convenable même si ça reste du bonus au niveau mondial.
    On verra le rapport US le mois prochain.
    newtechnix posted the 12/13/2025 at 09:31 AM
    Comparatifs de quelques titres et il est amusant de voir que tout est assez variable d'un titre à l'autre, quelques fois c'est la version Switch 1 d'un même jeu qui l'emporte et d'autres c'est la version Switch 2. Il est assez difficile d'expliquer à chaque fois la situation.

    6. [NS2] Metroid Prime 4: Beyond – Nintendo Switch 2 Edition – 21,415 / NEW
    15. [NSW] Metroid Prime 4: Beyond – 7,586 / NEW

    5. [NSW] Octopath Traveler 0 – 21,698 / NEW
    8. [PS5] Octopath Traveler 0 – 19,533 / NEW
    9. [NS2] Octopath Traveler 0 – 18,083 / NEW
    On imagine que les possesseurs Switch des premiers épisodes ont choisi de privilégier la collection en prenant la version Switch 1 mais on imagine que cela peut basculer ensuite pour la version Switch 2 dans les semaines à venir.

    3. [NS2] Pokemon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition – 44,331 / 862,377
    4. [NSW] Pokemon Legends: Z-A – 40,441 / 1,347,242
    24. [NSW] Pokemon Scarlet / Violet – 2,691 / 5,639,676

    7. [NS2] Momotaro Dentetsu 2 – Nintendo Switch 2 Edition – 19,806 / 113,094
    10. [NSW] Momotaro Dentetsu 2 – 17,851 / 158,992
    Il est possible ici qu'au cours du mois les nouveaux acheteurs vont porter les ventes de la versions Switch 2 pour rattraper les ventes Switch 1.

    16. [NS2] Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake – 6,273 / 119,388
    17. [NSW] Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake – 6,248 / 300,099
    La versions PS5 a disparu du top 30 ce qui apparait comme un message important en direction de Square

    18. [NS2] Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV – 5,830 / 90,469
    21. [NSW] Super Mario Party Jamboree – 4,934 / 1,423,074

    1. [NS2] Mario Kart World – 102,435 / 2,354,146
    22. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 4,765 / 6,481,405

    28. [NS2] Tamagotchi Plaza – Nintendo Switch 2 Edition – 2,566 / 73,188
    30. [NSW] Tamagotchi Plaza – 2,339 / 202,518

    14. [NS2] Donkey Kong Bananza – 7,819 / 391,264
    19. [NSW] Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 – 5,404 / 112,306

    Conclusion: je dirais en tentant un trait d'humour osé:
    Le public Japonais est en train de Switcher progressivement.

    On voit qu'un titre peut avoir un total plus élevé mais dans les tendances actuelles les versions Switch 2 commencent à prendre un ascendant sur la vente par semaine.
    sonilka posted the 12/13/2025 at 10:47 AM
    Je suis partagé avec MP4. Est ce qu'on a envie de voir le jeu se vendre afin de pérenniser la licence mais en meme temps envoyer le message que la formule Prime fonctionne toujours, ce qui n'est absolument pas le cas avec cet opus ? Ou a l'inverse, doit on souhaiter un échec afin de voir les Metroid 3D passer enfin à autre chose avec le risque que de faibles ventes condamnent l'avenir de la licence tout entière à court/moyen terme ?
    newtechnix posted the 12/13/2025 at 11:03 AM
    sonilka c'est en fait un peu le même problème qu'avec Mario.

    d'un côté tu as les mario 2D et les Mario 3D.

    Les 2D font d'excellentes ventes au Japon et les 3D font d'excellentes ventes en occident.

    Perso je kiffe super Metroid et les Primes sont sympa.

    Je suis d'avis qu'on puisse avoir un vrai TPS...ce que Other M a presque failli bien faire mais bon Other M a d'autres défauts.
    fritesmayo76 posted the 12/13/2025 at 11:12 AM
    Content pour Octopath 0.
    C'est vraiment dommage qu'il ne soit pas sorti traduit chez nous vu que c'est, et de loin, le meilleur de la série.
    senseisama posted the 12/13/2025 at 11:32 AM
    sonilka dit qu'il a fait un gros fourre
    senseisama posted the 12/13/2025 at 11:34 AM
    shanks sur un parc de 40 million, c'est pas glorieux
    ducknsexe posted the 12/13/2025 at 11:39 AM
    La nouvelle proposition de rétro studio, une nouvelle façon de jouer ne plaira pas a tout le monde.

    Et les ventes demat ?

    Faut voir les ventes apres les fête de noel dans le monde entier
    newtechnix posted the 12/13/2025 at 11:52 AM
    ducknsexe le timing de sortie n'est pas le bon malgré qu'on pouvait penser qu'avec le champ libre (pas de zelda, pas de mario) MP4 allait pouvoir trouver un public...faut vraiment voir le timing car aujourd'hui si on a avait Dread qui serait sortie à la place de mp4, je suis sur qu'il aurait pas cartonner non plus.

    Du temps de Dread y'avait un parc énorme de console et surtout une très bonne com, les jeunes qui ne connaissait pas la série Metroid ont été séduit et ont essayé (cela m'a surpris d'entendre à plusieurs endroit famille, amis...les gosses qui parlaient de ce titre). Je ne suis pas acheteur mais là je trouve la com vraiment mal gérée pour MP4...et pire quand je lis ce qui y ont joué, on sent que le jeu est déjà oublié ou a oublié. On va voir avec la période de nowel mais j'ai le sentiment que cela va pas être bon.
    ducknsexe posted the 12/13/2025 at 12:08 PM
    newtechnix Vu que MP4 est un jeu niche fallait peut-être l inverser avex DK bananza, nous savons que la fin d année pour Nintendo est synonymes de grosse ventes, si tu rajoute a xela un gros jeu grand public, cest le jackpot
    khazawi posted the 12/13/2025 at 01:08 PM
    Metroid au Japon n'a jamais été un best seller
    guiguif posted the 12/13/2025 at 01:08 PM
    ducknsexe D'ailleurs le pauvre MP4 est repassé à 79%
    ducknsexe posted the 12/13/2025 at 01:15 PM
    guiguif ce qui fait 7,9 / 10
    senseisama posted the 12/13/2025 at 01:56 PM
    ducknsexe loin derrière les 3 première prime. Nintendo en nette régression
    guiguif posted the 12/13/2025 at 02:00 PM
    ducknsexe
    ducknsexe posted the 12/13/2025 at 02:07 PM
    senseisama et pourtant le jeu est de qualité. Quand tu leur offre une nouvelle proposition les joueurs n en veulent pas et veulent rester sur du classique.

    guiguif forspoken 64%
    guiguif posted the 12/13/2025 at 02:10 PM
    ducknsexe Donc t'es vraiment en train de me sortir la carte Forspoken pour contrer le faible score d'une saga aussi prestigieuse que Metroid Prime ? Je t'ai connu un peu plus inspiré
    senseisama posted the 12/13/2025 at 02:24 PM
    ducknsexe ont parle pas de si le jeu est de qualité ou non. Mais on compare avec les autres épisodes de la serie et c'est le moins bien de la serie. Dire qu'on a attendu 18 année pour ce résultat. Ça c'est quand miyamoto est pas le projet
    newtechnix posted the 12/13/2025 at 03:11 PM
    ducknsexe Je suis d'accord nintendo aurait du échangé les dates de sortie MP4 et DK Bananza.
    sonilka posted the 12/13/2025 at 04:35 PM
    ducknsexe 64% c'est ce que je mettrais à ce MP4. Et si je devais tenir compte du nombre d'années de développement, la note baisserait encore.
    cyr posted the 12/13/2025 at 05:34 PM
    senseisama OK, combien d'années depuis metroid prime 3 c'est écouler ?

    Deja c'est une saga qui n'a jamais creuver les chartz, Bref c'est pas compliqué a comprendre.
    senseisama posted the 12/13/2025 at 06:29 PM
    ducknsexe le désert tout moisi, C'est ça ta nouvelle proposition ? Des personnages kikou chiant et une qui sextasie a la rencontre de samus? C'est ça ta nouvelle proposition ?
    ducknsexe posted the 12/13/2025 at 07:20 PM
    senseisama la plupart des metroid c'est Kensuke Tanabe qui Produiser les jeux et non Miyamoto qui parfois surperviser le projet. Cest pareil pour le dernier épisode MP4, la qualité du jeu est toujours au Rdv.

    Un desert qui est pas vraiment un hub mais une grande zone a part entiere ou y a des choses a faire, tu a meme un boss a affronter.

    Le jeu s appelle. Metroid prime 4 pas super metroid. On reste dans le schéma des primes. Un fpa, une continuité des 3 autres avec un gameplay béton mais classique.

    Des personnages kikou, , tu crois que t'aller jouer au vieux metroid ou samus allait explorer une planète toute seule. Mec on se les deja farci plusieurs fois, faut évoluer avec son temps. Et les personnages ne te font jamais chier. La Plupart du temps tu est seule. En faite tu a pas joué au jeu et tu raconte des conneries.


    sonilka écoute chacun ces gouts certains acrroche et d autres accroche pas. Le studio est en plein reconstruction, toi comme Moi tu sais que le Projet est repartie de zéro, je trouve qu il en sortent plutôt bien
    djfab posted the 12/13/2025 at 07:26 PM
    Nintendo doit être déçu des ventes de DK ! (même pas 400 000)
    ducknsexe posted the 12/13/2025 at 07:43 PM
    senseisama oublie pas qu'a la base le jeu est developpé sur la switch 1.
    Il ont eu juste le temps nécessaire pour réajusté la technique et peaufiné un peu le tout sur switch 2.

    Tiens le desert de pokemon ça cest moisi

    Appendix:Pokémon Scarlet and Violet Walkthrough/Asado Desert | Pokémon Let's Play Wiki | Fandom https://share.google/u3z7Eht93sAaWrdev />
    Et voici le desert de MP4 tu note pas une différence

    https://www.nintendo-difference.com/wp-content/uploads/2025/12/Metroid-Prime-4-Beyond-Nintendo-Switch-2-Edition-Screenshot-54.jpg
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo