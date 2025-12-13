01. [NS2] Mario Kart World – 102,435 / 2,354,146

02. [NS2] Kirby Air Riders – 46,737 / 288,618

03. [NS2] Pokemon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition – 44,331 / 862,377

04. [NSW] Pokemon Legends: Z-A – 40,441 / 1,347,242

05. [NSW] Octopath Traveler 0 – 21,698 / NEW

06. [NS2] Metroid Prime 4: Beyond – Nintendo Switch 2 Edition – 21,415 / NEW

07. [NS2] Momotaro Dentetsu 2 – Nintendo Switch 2 Edition – 19,806 / 113,094

08. [PS5] Octopath Traveler 0 – 19,533 / NEW

09. [NS2] Octopath Traveler 0 – 18,083 / NEW

10. [NSW] Momotaro Dentetsu 2 – 17,851 / 158,992



11. [NSW] Minecraft – 9,017 / 4,066,399

12. [NS2] Hyrule Warriors: Age of Imprisonment – 8,692 / 118,460

13. [NSW] Animal Crossing: New Horizons – 8,558 / 8,274,414

14. [NS2] Donkey Kong Bananza – 7,819 / 391,264

15. [NSW] Metroid Prime 4: Beyond – 7,586 / NEW

16. [NS2] Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake – 6,273 / 119,388

17. [NSW] Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake – 6,248 / 300,099

18. [NS2] Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV – 5,830 / 90,469

19. [NSW] Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 – 5,404 / 112,306

20. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate – 5,118 / 5,825,550

21. [NSW] Super Mario Party Jamboree – 4,934 / 1,423,074

22. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 4,765 / 6,481,405

23. [PS5] Ghost of Yotei – 3,395 / 190,120

24. [NSW] Pokemon Scarlet / Violet – 2,691 / 5,639,676

25. [NSW] Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 – 2,680 / 154,567

26. [NSW] Dragon Ball: Sparking Zero – 2,668 / 20,932

27. [NSW] Nintendo Switch Sports – 2,622 / 1,665,263

28. [NS2] Tamagotchi Plaza – Nintendo Switch 2 Edition – 2,566 / 73,188

29. [NSW] Football Manager 26 Touch – 2,512 / NEW

30. [NSW] Tamagotchi Plaza – 2,339 / 202,518



On voit que la Switch 2 drive les grosses ventes en occupant une place de choix, un peu logique car les nouveaux acheteurs sont en demande de jeux mais dès qu'on s'éloigne des sommets l'offre plus importante en titres de la Switch 1 reprends la main.



Switch 1 - 17 titres

Switch 2 - 11 titres

PS5 - 2 titres