01. [NS2] Mario Kart World – 102,435 / 2,354,146
02. [NS2] Kirby Air Riders – 46,737 / 288,618
03. [NS2] Pokemon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition – 44,331 / 862,377
04. [NSW] Pokemon Legends: Z-A – 40,441 / 1,347,242
05. [NSW] Octopath Traveler 0 – 21,698 / NEW
06. [NS2] Metroid Prime 4: Beyond – Nintendo Switch 2 Edition – 21,415 / NEW
07. [NS2] Momotaro Dentetsu 2 – Nintendo Switch 2 Edition – 19,806 / 113,094
08. [PS5] Octopath Traveler 0 – 19,533 / NEW
09. [NS2] Octopath Traveler 0 – 18,083 / NEW
10. [NSW] Momotaro Dentetsu 2 – 17,851 / 158,992
11. [NSW] Minecraft – 9,017 / 4,066,399
12. [NS2] Hyrule Warriors: Age of Imprisonment – 8,692 / 118,460
13. [NSW] Animal Crossing: New Horizons – 8,558 / 8,274,414
14. [NS2] Donkey Kong Bananza – 7,819 / 391,264
15. [NSW] Metroid Prime 4: Beyond – 7,586 / NEW
16. [NS2] Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake – 6,273 / 119,388
17. [NSW] Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake – 6,248 / 300,099
18. [NS2] Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV – 5,830 / 90,469
19. [NSW] Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 – 5,404 / 112,306
20. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate – 5,118 / 5,825,550
21. [NSW] Super Mario Party Jamboree – 4,934 / 1,423,074
22. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 4,765 / 6,481,405
23. [PS5] Ghost of Yotei – 3,395 / 190,120
24. [NSW] Pokemon Scarlet / Violet – 2,691 / 5,639,676
25. [NSW] Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 – 2,680 / 154,567
26. [NSW] Dragon Ball: Sparking Zero – 2,668 / 20,932
27. [NSW] Nintendo Switch Sports – 2,622 / 1,665,263
28. [NS2] Tamagotchi Plaza – Nintendo Switch 2 Edition – 2,566 / 73,188
29. [NSW] Football Manager 26 Touch – 2,512 / NEW
30. [NSW] Tamagotchi Plaza – 2,339 / 202,518
On voit que la Switch 2 drive les grosses ventes en occupant une place de choix, un peu logique car les nouveaux acheteurs sont en demande de jeux mais dès qu'on s'éloigne des sommets l'offre plus importante en titres de la Switch 1 reprends la main.
Switch 1 - 17 titres
Switch 2 - 11 titres
PS5 - 2 titres
posted the 12/13/2025 at 09:11 AM by newtechnix
Avec le numérique il bat donc potentiellement MP3 pour devenir le 2e meilleur lancement de la série Prime derrière Prime 1.
C'est convenable même si ça reste du bonus au niveau mondial.
On verra le rapport US le mois prochain.
6. [NS2] Metroid Prime 4: Beyond – Nintendo Switch 2 Edition – 21,415 / NEW
15. [NSW] Metroid Prime 4: Beyond – 7,586 / NEW
5. [NSW] Octopath Traveler 0 – 21,698 / NEW
8. [PS5] Octopath Traveler 0 – 19,533 / NEW
9. [NS2] Octopath Traveler 0 – 18,083 / NEW
On imagine que les possesseurs Switch des premiers épisodes ont choisi de privilégier la collection en prenant la version Switch 1 mais on imagine que cela peut basculer ensuite pour la version Switch 2 dans les semaines à venir.
3. [NS2] Pokemon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition – 44,331 / 862,377
4. [NSW] Pokemon Legends: Z-A – 40,441 / 1,347,242
24. [NSW] Pokemon Scarlet / Violet – 2,691 / 5,639,676
7. [NS2] Momotaro Dentetsu 2 – Nintendo Switch 2 Edition – 19,806 / 113,094
10. [NSW] Momotaro Dentetsu 2 – 17,851 / 158,992
Il est possible ici qu'au cours du mois les nouveaux acheteurs vont porter les ventes de la versions Switch 2 pour rattraper les ventes Switch 1.
16. [NS2] Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake – 6,273 / 119,388
17. [NSW] Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake – 6,248 / 300,099
La versions PS5 a disparu du top 30 ce qui apparait comme un message important en direction de Square
18. [NS2] Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV – 5,830 / 90,469
21. [NSW] Super Mario Party Jamboree – 4,934 / 1,423,074
1. [NS2] Mario Kart World – 102,435 / 2,354,146
22. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 4,765 / 6,481,405
28. [NS2] Tamagotchi Plaza – Nintendo Switch 2 Edition – 2,566 / 73,188
30. [NSW] Tamagotchi Plaza – 2,339 / 202,518
14. [NS2] Donkey Kong Bananza – 7,819 / 391,264
19. [NSW] Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 – 5,404 / 112,306
Conclusion: je dirais en tentant un trait d'humour osé:
Le public Japonais est en train de Switcher progressivement.
On voit qu'un titre peut avoir un total plus élevé mais dans les tendances actuelles les versions Switch 2 commencent à prendre un ascendant sur la vente par semaine.
d'un côté tu as les mario 2D et les Mario 3D.
Les 2D font d'excellentes ventes au Japon et les 3D font d'excellentes ventes en occident.
Perso je kiffe super Metroid et les Primes sont sympa.
Je suis d'avis qu'on puisse avoir un vrai TPS...ce que Other M a presque failli bien faire mais bon Other M a d'autres défauts.
C'est vraiment dommage qu'il ne soit pas sorti traduit chez nous vu que c'est, et de loin, le meilleur de la série.
Et les ventes demat ?
Faut voir les ventes apres les fête de noel dans le monde entier
Du temps de Dread y'avait un parc énorme de console et surtout une très bonne com, les jeunes qui ne connaissait pas la série Metroid ont été séduit et ont essayé (cela m'a surpris d'entendre à plusieurs endroit famille, amis...les gosses qui parlaient de ce titre). Je ne suis pas acheteur mais là je trouve la com vraiment mal gérée pour MP4...et pire quand je lis ce qui y ont joué, on sent que le jeu est déjà oublié ou a oublié. On va voir avec la période de nowel mais j'ai le sentiment que cela va pas être bon.
guiguif forspoken 64%
Deja c'est une saga qui n'a jamais creuver les chartz, Bref c'est pas compliqué a comprendre.
Un desert qui est pas vraiment un hub mais une grande zone a part entiere ou y a des choses a faire, tu a meme un boss a affronter.
Le jeu s appelle. Metroid prime 4 pas super metroid. On reste dans le schéma des primes. Un fpa, une continuité des 3 autres avec un gameplay béton mais classique.
Des personnages kikou, , tu crois que t'aller jouer au vieux metroid ou samus allait explorer une planète toute seule. Mec on se les deja farci plusieurs fois, faut évoluer avec son temps. Et les personnages ne te font jamais chier. La Plupart du temps tu est seule. En faite tu a pas joué au jeu et tu raconte des conneries.
sonilka écoute chacun ces gouts certains acrroche et d autres accroche pas. Le studio est en plein reconstruction, toi comme Moi tu sais que le Projet est repartie de zéro, je trouve qu il en sortent plutôt bien
Il ont eu juste le temps nécessaire pour réajusté la technique et peaufiné un peu le tout sur switch 2.
Tiens le desert de pokemon ça cest moisi
Appendix:Pokémon Scarlet and Violet Walkthrough/Asado Desert | Pokémon Let's Play Wiki | Fandom https://share.google/u3z7Eht93sAaWrdev
Et voici le desert de MP4 tu note pas une différence
https://www.nintendo-difference.com/wp-content/uploads/2025/12/Metroid-Prime-4-Beyond-Nintendo-Switch-2-Edition-Screenshot-54.jpg