accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
|
previews
|
features
|
Facebook
se connecter
|
s'inscrire
profile
18
❤
Likers
Who likes this ?
grayfoxx
,
aiolia081
,
cuthbert
,
lanni
,
e3payne
,
kyogamer
,
sensei
,
rosewood
,
minx
,
diablass59
,
freematt
,
jorostar
,
hado78
,
eldren
,
nekonoctis
,
blablablablabla
,
torotoro59
,
kevinmccallisterrr
name :
Tomb Raider
platform :
PC
editor :
Square Enix
developer :
Crystal Dynamics
genre :
action-aventure
other versions :
Xbox 360
-
PlayStation 3
read the reviews
add a review
add a press review
profile
9
Likes
Likers
Who likes this ?
fernadu
,
minx
,
evilboss
,
kyogamer
,
fortep
,
kurosama
,
eldrick
,
raph64
,
astrogirl
midomashakil
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
201
visites since opening :
346028
midomashakil
> blog
Tomb Raider: Legacy of Atlantis | Original vs Remake
tags :
1
Like
Who likes this ?
link49
posted the 12/12/2025 at 10:35 PM by
midomashakil
comments (
17
)
51love
posted
the 12/13/2025 at 12:00 AM
Mouais tout ça pour 2-3 pixels de plus
Ce mec m'impressionne tjs, quelques heures a peine apres les trailers, il te sort une vidéo comparative, avec une vieillerie, et le side by side est bien choisi, propre.
le Lucky Luke de la comparaison
marcelpatulacci
posted
the 12/13/2025 at 12:04 AM
Un compa avec le 1er remake aurait été plus crédible.
En tout cas j'ai hâte bordel
même si j'aurais pas été contre la continuité de la Lara reboot, moins de nichons et moins de Q mais ce fut une excellente trilogie.
51love
j'te jure j'ai pensé la même chose
mais il est fortiche le mec, en 17h il a réussi a trouvé toute les scènes du trailer dans l'originale. J'crois c'est un radicalisé...
51love
posted
the 12/13/2025 at 12:08 AM
marcelpatulacci
l'efficacité
toutes les scenes + montage + upload
le mec dort jamais, surtout que s'il est espagnol, et que la video est tombée en plein milieu de la nuit
kratoszeus
posted
the 12/13/2025 at 06:28 AM
marcelpatulacci
https://youtu.be/KXUvf-L1HXs?si=J5vaxxq02wFXmYDy
taiko
posted
the 12/13/2025 at 07:05 AM
marcelpatulacci
tu voulais un mec quoi. Je trouve pas qu'elle soit des formes excessives celle-ci.
Et pourquoi pas mettre des seins et des fesses comme une grande partie des femmes de ce monde?
malroth
posted
the 12/13/2025 at 07:32 AM
Ce comparatif montre plutot l'avancée technologique en 30ans.
Si en 1996 on me montrait voila à quoi ressemblerai ton tomb raider en 2026 visuellement, je serai comme un fou lol
gamerdome
posted
the 12/13/2025 at 08:48 AM
Oui, le mec fait les meilleurs vidéos comparatives et est super réactif, toujours un plaisir à regarder.
Perso j'ai toujours aimé les remakes, pouvoir refaire des jeux cultes dans les meilleurs conditions c'est génial. Visuellement bien sûr, mais pour Tomb Raider la jouabilité aussi, car à l'époque le moindre saut était un vrai calvaire.
magneto860
posted
the 12/13/2025 at 09:00 AM
Il y a 30 ans je ne finissais pas souvent mes jeux, je suppose parce que mon temps d'écran était contrôlé et très limité, et aussi parce que la manette de la PS1 était bof. Sauter avec Lara et attraper le pont ou la corde, je trouvais ça bien dur. Ça semblait devoir être ultra précis, alors qu'on n'avait même pas de joystick sur la manette. J'ai hâte de faire ce remake perso.
Je trouve ça un peu abusé pour tous ceux qui ont acheté les trois ou les six jeux originaux remasterisés. Sortir le remake aussi peu de temps après... Mais si Embracer / Amazon envisage de sortir deux trilogies en simultané (des remakes et la suite) ces prochaines années, sans compter l'univers étendu (la série pourrait pousser les jeux), voilà un éditeur qui, contrairement à Capcom, pourrait bien vendre 100 millions de copies sur une année assez rapidement.
En tous cas je fais comme le JM Généreux de la tv : j'achète.
solarr
posted
the 12/13/2025 at 09:15 AM
Mouais, pas fan des remakes, on déterre des pépites et on les dénature.
djfab
posted
the 12/13/2025 at 09:36 AM
Là on voit la différence ! Ca change d'autres comparatifs !
Mais le jeu sera-t-il vraiment
si beau que ça !?
5120x2880
posted
the 12/13/2025 at 11:06 AM
Du gameplay de 96 contre une cinématique de 2025
sdkios
posted
the 12/13/2025 at 12:19 PM
malroth
tellement ! A l'epoque on voyait les cinématiques de FF7 et on etait en mode "bordel c'est incroyable! Limite photorealiste!" 30 ans plus tard, le ingame est large devant ces cinematiques
Par contre on profitait tellement plus avant, un rien nous faisait plaisir. Maintenant c'est l'inverse, on est plus jamais content XD
vyse
posted
the 12/13/2025 at 12:30 PM
sdkios
oui car tous les 4 ans tu avais la mâchoire décrochée ; c'était l'avènement d'un nouveau divertissement ! Les 20 ans qui sont suivis l'arrivée de la NES ont été magnifique ; mnt l'heure est a la maturité donc de masse ; on est plus vraiment le public
gamerdome
posted
the 12/13/2025 at 12:31 PM
sdkios
on est plus jamais content
Mais grave. J'ai vu une vidéo réact au trailer : à la première seconde Lara passe sous une cascad... le mec a critiqué directement en disant qu'
on a pas les cheveux comme ça si on passe sous une cascade
... j'ai coupé la vidéo.
Toujours à se focaliser sur des micro détails insignifiants, affligeant.
tokito
posted
the 12/13/2025 at 12:39 PM
marcelpatulacci
: On retrouve la Lara sexy un peu Indiana Jones au féminin, la dernière trilo était sympa mais beaucoup trop d'indicateur à récupérer, je passais mon temps dans la map pour avoir toutes les notes et tous les objets
marcelpatulacci
posted
the 12/13/2025 at 02:42 PM
taiko
je parlais de Lara reboot, elle était moins sexy mais la trilogie reboot était quand même une super réussite. Je demande pas mieux un corps bien moulé avec supplément cameltoe!
tokito
ouais mais c'était voulu je crois pour se différencier de la concurrence genre Uncharted.
kratoszeus
malroth
posted
the 12/13/2025 at 07:17 PM
sdkios
tellement lol
Je pense c'est dû au fait qu'on a atteint un certain plafond en vérité. C'était à prévoir.
On verra quand ce plafond sera casser de nouveau...
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
Ce mec m'impressionne tjs, quelques heures a peine apres les trailers, il te sort une vidéo comparative, avec une vieillerie, et le side by side est bien choisi, propre.
le Lucky Luke de la comparaison
En tout cas j'ai hâte bordel même si j'aurais pas été contre la continuité de la Lara reboot, moins de nichons et moins de Q mais ce fut une excellente trilogie.
51love j'te jure j'ai pensé la même chose mais il est fortiche le mec, en 17h il a réussi a trouvé toute les scènes du trailer dans l'originale. J'crois c'est un radicalisé...
le mec dort jamais, surtout que s'il est espagnol, et que la video est tombée en plein milieu de la nuit
Et pourquoi pas mettre des seins et des fesses comme une grande partie des femmes de ce monde?
Si en 1996 on me montrait voila à quoi ressemblerai ton tomb raider en 2026 visuellement, je serai comme un fou lol
Perso j'ai toujours aimé les remakes, pouvoir refaire des jeux cultes dans les meilleurs conditions c'est génial. Visuellement bien sûr, mais pour Tomb Raider la jouabilité aussi, car à l'époque le moindre saut était un vrai calvaire.
Je trouve ça un peu abusé pour tous ceux qui ont acheté les trois ou les six jeux originaux remasterisés. Sortir le remake aussi peu de temps après... Mais si Embracer / Amazon envisage de sortir deux trilogies en simultané (des remakes et la suite) ces prochaines années, sans compter l'univers étendu (la série pourrait pousser les jeux), voilà un éditeur qui, contrairement à Capcom, pourrait bien vendre 100 millions de copies sur une année assez rapidement.
En tous cas je fais comme le JM Généreux de la tv : j'achète.
Mais le jeu sera-t-il vraiment si beau que ça !?
Par contre on profitait tellement plus avant, un rien nous faisait plaisir. Maintenant c'est l'inverse, on est plus jamais content XD
Mais grave. J'ai vu une vidéo réact au trailer : à la première seconde Lara passe sous une cascad... le mec a critiqué directement en disant qu'on a pas les cheveux comme ça si on passe sous une cascade... j'ai coupé la vidéo.
Toujours à se focaliser sur des micro détails insignifiants, affligeant.
tokito ouais mais c'était voulu je crois pour se différencier de la concurrence genre Uncharted.
kratoszeus
Je pense c'est dû au fait qu'on a atteint un certain plafond en vérité. C'était à prévoir.
On verra quand ce plafond sera casser de nouveau...