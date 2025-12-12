profile
leyth > blog
[VENTE] Switch 2 avec accessoires et 4 jeux
Bonjour, Je vends la switch 2 en excellent état (comme neuve).
Accessoires:
_Coque de protection
_Sacoche Nintendo
_Sacoche de transport
_Vitre de protection
_Camera (non officielle)
_Carte mémoire Sandisk Nintendo de 256 Go
Jeux:
_Zelda Tear of the kingdom _Donkey Kong bananza
_Mario Party jamboree
_Pokemon ZA

Prix 560€

Vous trouverez sûrement pas une occasion comme celui-
ci
    posted the 12/12/2025 at 02:12 PM by leyth
    comments (25)
    aros posted the 12/12/2025 at 02:29 PM
    leyth
    Arrête, c'est bientôt Noël... Fais un concours plutôt (Je plaisante, hein.) Sinon ça y'est tu désespères déjà de la console ?
    cyr posted the 12/12/2025 at 02:36 PM
    Pour 50€, je serais peut-être intéressé. Par contre tes jeux j'en veux pas.

    Humour, pas taper.
    micheljackson posted the 12/12/2025 at 02:49 PM
    Mouais, les accessoires c'est surtout pour faire gonfler le prix,
    les gens veulent surtout la console et les jeux.
    Je dirais 400 balles max pour le tout.
    leyth posted the 12/12/2025 at 02:56 PM
    micheljackson joli troll
    leyth posted the 12/12/2025 at 02:58 PM
    aros je me suis pris la lenovo légion go 2, la switch 2 prends malheureusement la poussière une des raisons pourquoi je la vends en dessous de ce qu’elle vaut réellement
    leyth posted the 12/12/2025 at 02:59 PM
    cyr
    pharrell posted the 12/12/2025 at 03:08 PM
    Quand je pense qu'à l'époque on se foutait de la gueule de la Game Gear qu'on qualifiait de beaucoup trop grosse pour être une console portable, à côté de la Legion Go 2, elle était minuscule finalement.

    Bref, tu ferais mieux de vendre le tout séparément. En lot ça fait trop cher.
    rogeraf posted the 12/12/2025 at 03:18 PM
    Elle est a 370 en promo sur Fnac actuellement, je dirais que ca peut partir a 490 euros, pas plus
    leyth posted the 12/12/2025 at 03:18 PM
    pharrell après la gamegear l’écran était minuscule comparé au reste de la console aussi
    skuldleif posted the 12/12/2025 at 03:19 PM
    micheljackson j'ai checké les prix pour moi elle vaut 380€ avec les accessoires + 50€ (DK) + 45€ (zelda) + 50€ (mario party jamboree) + 45€ (pokemon ZA)

    soit 570€ et comme dit pharrell en evitant de tout vendre ensemble
    faut vendre separement

    les jeux a l'unité
    la console et les accessoires ensemble

    surtout que ton prix de 560€ pour tout ne représente qu'un rabais de 10€ au final , donc autant vendre separément leyth
    micheljackson posted the 12/12/2025 at 03:24 PM
    leyth Le troll c'est surtout de faire croire que tu vends vraiment cette incroyable machine, ses jeux fabuleux la rendent indispensable, de la revendre est tout simplement in-con-ce-vable!
    Moi je n'y crois pas une seconde
    senseisama posted the 12/12/2025 at 03:24 PM
    Je te conseille vivement de la garder pour l'instant. Les prix vont augmenter avec la ram, elle va valoir de l'or
    skuldleif posted the 12/12/2025 at 03:27 PM
    perso sur LBC j'ai pris une series S moins cher qu'une manette switch 2
    aragami posted the 12/12/2025 at 03:30 PM
    Cette console va tout déchirer dans 6 mois un an ...Énorme erreur...
    leyth posted the 12/12/2025 at 03:31 PM
    skuldleif tu as raison c’est ce que je vais faire
    rendan posted the 12/12/2025 at 03:33 PM
    Le mec la vend déjà pour regretter après.. Mdr
    leyth posted the 12/12/2025 at 03:40 PM
    rendan pourquoi je regretterais personnellement il y a aucun jeu qui m’intéresse pour l’instant et je la rachèterais sûrement quand il y aura le prochain Zelda sûrement avec une édition collector switch 2 mais bon faudra que j’attende sûrement plusieurs années
    skuldleif posted the 12/12/2025 at 03:51 PM
    leyth parceque si tu met ton lot sur LBC , tu va voir que les gens vont sacrement negocier et ca va pas te plaire , la je pense que ca va quand meme essayer de negocier pour la switch 2 + accessoire , fixe toi une limite pour accepter une nego genre 360€
    leyth posted the 12/12/2025 at 03:54 PM
    skuldleif t’es un boss mec merci pour le conseil
    skuldleif posted the 12/12/2025 at 03:57 PM
    leyth pas de soucis
    pimoody posted the 12/12/2025 at 04:28 PM
    Je dirais que ça partira si tu fais une belle annonce, mais à mon avis pas plus de 500e (au mieux). Vaudrait mieux que tu vendes les jeux à part ça te prendra sans doute moins de temps.
    mercure7 posted the 12/12/2025 at 04:40 PM
    Un parcours logique :

    TotK > Bananza > Pokemon Z-A > revente
    zoske posted the 12/12/2025 at 06:45 PM
    mercure7 haha +1
    Perso je ne vais pas revendre car surement une petit puce va bientôt arriver. Mais on ne peut pas dire que c'est la console la plus folle du moment. Là je suis sur Metroid 4, on va dire que c'est le premier jeu que je trouve honnête depuis sa sortie. Mario Kart et Donkey... franchement bof
    mercure7 posted the 12/12/2025 at 06:48 PM
    zoske
    taiko posted the 12/13/2025 at 07:31 AM
    rogeraf 370€ ???
