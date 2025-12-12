Bonjour, Je vends la switch 2 en excellent état (comme neuve).
Accessoires:
_Coque de protection
_Sacoche Nintendo
_Sacoche de transport
_Vitre de protection
_Camera (non officielle)
_Carte mémoire Sandisk Nintendo de 256 Go
Jeux:
_Zelda Tear of the kingdom _Donkey Kong bananza
_Mario Party jamboree
_Pokemon ZA
Prix 560€
Vous trouverez sûrement pas une occasion comme celui-
ci
posted the 12/12/2025 at 02:12 PM by leyth
Arrête, c'est bientôt Noël... Fais un concours plutôt (Je plaisante, hein.) Sinon ça y'est tu désespères déjà de la console ?
Humour, pas taper.
les gens veulent surtout la console et les jeux.
Je dirais 400 balles max pour le tout.
Bref, tu ferais mieux de vendre le tout séparément. En lot ça fait trop cher.
soit 570€ et comme dit pharrell en evitant de tout vendre ensemble
faut vendre separement
les jeux a l'unité
la console et les accessoires ensemble
surtout que ton prix de 560€ pour tout ne représente qu'un rabais de 10€ au final , donc autant vendre separément leyth
Moi je n'y crois pas une seconde
TotK > Bananza > Pokemon Z-A > revente
Perso je ne vais pas revendre car surement une petit puce va bientôt arriver. Mais on ne peut pas dire que c'est la console la plus folle du moment. Là je suis sur Metroid 4, on va dire que c'est le premier jeu que je trouve honnête depuis sa sortie. Mario Kart et Donkey... franchement bof