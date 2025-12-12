profile
all
STREET FIGHTER ! / Bande-Annonce (nouveau film)
CINÉMA
.


De la STREET et du FIGHT ; des cosplays de qualités respectés, une belle petite brochette d’acteurs, une photographie travaillée, des néons fluos, pas de surdose de vfx, du rythme, un jap à la réal, le tout saupoudré d’une bonne dose de troisième degré — c’est peut être bien là tout ce qu’il nous fallait ?



Cast
Noah Centineo as Ken Masters
Andrew Koji as Ryu
Callina Liang as Chun-Li
Joe "Roman Reigns" Anoa'i as Akuma
David Dastmalchian as M. Bison
Cody Rhodes as Guile
Andrew Schulz as Dan Hibiki
Eric André as Don Sauvage
Vidyut Jammwal as Dhalsim
Curtis "50 Cent" Jackson as Balrog
Jason Momoa as Blanka
Olivier Richters as Zangief
Orville Peck as Vega
Hirooki Goto as E. Honda
Mel Jarnson as Cammy
Rayna Vallandingham as Juli
Alexander Volkanovski as Joe
Kyle Mooney as Marvin

Directed by Kitao Sakurai (Twisted Metal série)
IGN - https://youtu.be/SWgdSxuaCZQ?si=YZOodreVYq8ELEz6
    link49
    posted the 12/12/2025 at 08:40 AM by pimoody
    comments (26)
    shanks posted the 12/12/2025 at 08:44 AM
    Alors j'ai envie de dire que ça passe niveau fidélité, ça peut être fun.

    Mais c'est quoi ce M.Bison/Vega PUTAIN
    pharrell posted the 12/12/2025 at 08:46 AM
    Je sais pas... Ca fait limite fanmade IA...

    De toutes façon vouloir pondre un scénario correcte sur la base d'un versus fighting haut en couleur et sans réel scénario de base, c'est pas l'idée du siècle...

    Ca peut être fun une soirée sur netflix mais je vais pas au ciné pour voir ça...
    pimoody posted the 12/12/2025 at 08:47 AM
    shanks c’est exactement le seul truc qui m’a fait tiqué les deux fois où j'ai regardé la bande-annonce.

    Si le rythme est le même que la bande-annonce ça peut le faire (faut juste pas que les trailers bien montés soit traître), parce que là on a encore aucun dialogues.
    shanks posted the 12/12/2025 at 08:48 AM
    pimoody
    C'est atroce pour le perso.

    Alors David Dastmalchian n'a rien à prouver en tant qu'acteur.
    Mais mec, t'as pas la carrure ni la gueule, désolé
    pharrell posted the 12/12/2025 at 08:57 AM
    Bordel j'avais pas reconnu 50 Cent...
    rogeraf posted the 12/12/2025 at 09:02 AM
    Comment Capcom peut valider ça. J'espere qu'au moins ca sera un bon film d'humour pour les 8-12 ans
    jacquescechirac posted the 12/12/2025 at 09:31 AM
    jusqu'à la fin j'ai cru que c'était une publicité osef pour la série de jeu street fighter.
    Ce truc sort en film bordel
    hatefield posted the 12/12/2025 at 09:35 AM
    Cringe.
    ducknsexe posted the 12/12/2025 at 09:46 AM
    On dirais plus une pub pour des figurines qu un film.
    gasmok2 posted the 12/12/2025 at 09:52 AM
    Bison il a le corps de Christophe Willem
    mithrandir posted the 12/12/2025 at 10:03 AM
    La vache, c'est sacrément kitsch^^
    shinz0 posted the 12/12/2025 at 10:11 AM
    Gros nanar à l'horizon, c'est un grand oui au cinéma
    ravyxxs posted the 12/12/2025 at 10:33 AM
    shinz0 Payer 15-20 balles pour t'as la force.
    marchand2sable posted the 12/12/2025 at 10:35 AM
    Méga ridicule
    shinz0 posted the 12/12/2025 at 10:35 AM
    ravyxxs je paye 8€, pack de 40€ les 5 places Gaumont
    Entre potes ça peut être marrant
    ravyxxs posted the 12/12/2025 at 11:04 AM
    shinz0 Ah ouais sympa ça.
    altendorf posted the 12/12/2025 at 11:35 AM
    Échec commercial en approche
    marcelpatulacci posted the 12/12/2025 at 11:55 AM
    Vu les cosplay, c'est un film WTF/goofy assumé.

    Hâte
    edarn posted the 12/12/2025 at 01:50 PM
    Merde... La gueule de Chun-Li et Cammy...
    Balrog... 50 Cent... WTF?!

    Bison Bison! Par l'acteur qui joue le pingouin dans la série Gotham... C'est un fake, y a un twist quelque part...

    Rien que la BA montre que la plupart des acteurs ont jamais fait d'arts-martiaux dans leur vies... Ça promet...
    edarn posted the 12/12/2025 at 03:17 PM
    Oups, trompé, cté dans Dark Knight qu'il a joué l'acteur qui incarne Bison... Mais casting éclaté...
    pharrell posted the 12/12/2025 at 03:22 PM
    edarn : en vrai il a joué dans les 2 mais c'étaient des petits rôles, bizarre que tu ne retiennes que ça.
    pimoody posted the 12/12/2025 at 04:19 PM
    shanks choix étrange effectivement ne serais que pour la carrure.

    marcelpatulacci ça me rappel le délire avec Jackie Chan la vibes.

    altendorf pas si sûr, ça fonctionnera sur les plateformes streaming à fortiori.

    ravyxxs honnêtement, ca sera pas pire que tout les films qui se prennent au sérieux et proposent rien de nouveau. Je suis quasi sûr que ça sera au moins plus rigolo que les derniers Marvel. Après c’est sûr que ça sent pas le chef-d’œuvre, mais ça peut être un bon délire.

    edarn surtout que pour Chun-Li ils pouvaient reprendre elle qui est toujours en activité : https://youtu.be/g3ZrNZVYywg?si=r8J7l9yG7gBSp8Ip
    marcelpatulacci posted the 12/12/2025 at 04:40 PM
    pimoody Oui voila très bon exemple, c'est exactement dans cette esprit la. Le film ne va pas se prendre au sérieux comme le nanard légendaire de JCVD ou le sympa Assassin's Fist.

    Et temps mieux.
    yanssou posted the 12/12/2025 at 05:24 PM
    à chier
    toulia posted the 12/12/2025 at 10:19 PM
    JCVD un jour, JCVD pour toujours.
    edarn posted the 12/13/2025 at 05:48 PM
    pharrell
    Non, ça je m'en fiche.
    Le truc, c'est que le gars est au niveau carrure complètement à l'opposé de M.Bison.

    Zangief, si on prend un mec de 1.60m pour 55kg... Tu vas trouvé ça bizarre comme choix de casting non?
    Ben, là, on y est quoi...

    pimoody
    Lol. Oui, "elle" a un peu vieilli quand même


    Mais perso, je trouve le casting éclaté au maximum... Y a que Dhalsim ou j'ai pas tilté.
    Par contre, Blanka, on a pas les images?
