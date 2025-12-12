CINÉMA





De la STREET et du FIGHT ; des cosplays de qualités respectés, une belle petite brochette d’acteurs, une photographie travaillée, des néons fluos, pas de surdose de vfx, du rythme, un jap à la réal, le tout saupoudré d’une bonne dose de troisième degré — c’est peut être bien là tout ce qu’il nous fallait ?



Noah Centineo as Ken MastersAndrew Koji as RyuCallina Liang as Chun-LiJoe "Roman Reigns" Anoa'i as AkumaDavid Dastmalchian as M. BisonCody Rhodes as GuileAndrew Schulz as Dan HibikiEric André as Don SauvageVidyut Jammwal as DhalsimCurtis "50 Cent" Jackson as BalrogJason Momoa as BlankaOlivier Richters as ZangiefOrville Peck as VegaHirooki Goto as E. HondaMel Jarnson as CammyRayna Vallandingham as JuliAlexander Volkanovski as JoeKyle Mooney as Marvinby Kitao Sakurai (Twisted Metal série)