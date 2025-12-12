De la STREET et du FIGHT ; des cosplays de qualités respectés, une belle petite brochette d’acteurs, une photographie travaillée, des néons fluos, pas de surdose de vfx, du rythme, un jap à la réal, le tout saupoudré d’une bonne dose de troisième degré — c’est peut être bien là tout ce qu’il nous fallait ?
Cast
Noah Centineo as Ken Masters
Andrew Koji as Ryu
Callina Liang as Chun-Li
Joe "Roman Reigns" Anoa'i as Akuma
David Dastmalchian as M. Bison
Cody Rhodes as Guile
Andrew Schulz as Dan Hibiki
Eric André as Don Sauvage
Vidyut Jammwal as Dhalsim
Curtis "50 Cent" Jackson as Balrog
Jason Momoa as Blanka
Olivier Richters as Zangief
Orville Peck as Vega
Hirooki Goto as E. Honda
Mel Jarnson as Cammy
Rayna Vallandingham as Juli
Alexander Volkanovski as Joe
Kyle Mooney as Marvin
Mais c'est quoi ce M.Bison/Vega PUTAIN
De toutes façon vouloir pondre un scénario correcte sur la base d'un versus fighting haut en couleur et sans réel scénario de base, c'est pas l'idée du siècle...
Ca peut être fun une soirée sur netflix mais je vais pas au ciné pour voir ça...
Si le rythme est le même que la bande-annonce ça peut le faire (faut juste pas que les trailers bien montés soit traître), parce que là on a encore aucun dialogues.
C'est atroce pour le perso.
Alors David Dastmalchian n'a rien à prouver en tant qu'acteur.
Mais mec, t'as pas la carrure ni la gueule, désolé
Ce truc sort en film bordel
Entre potes ça peut être marrant
Hâte
Balrog... 50 Cent... WTF?!
Bison Bison! Par l'acteur qui joue le pingouin dans la série Gotham... C'est un fake, y a un twist quelque part...
Rien que la BA montre que la plupart des acteurs ont jamais fait d'arts-martiaux dans leur vies... Ça promet...
marcelpatulacci ça me rappel le délire avec Jackie Chan la vibes.
altendorf pas si sûr, ça fonctionnera sur les plateformes streaming à fortiori.
ravyxxs honnêtement, ca sera pas pire que tout les films qui se prennent au sérieux et proposent rien de nouveau. Je suis quasi sûr que ça sera au moins plus rigolo que les derniers Marvel. Après c’est sûr que ça sent pas le chef-d’œuvre, mais ça peut être un bon délire.
edarn surtout que pour Chun-Li ils pouvaient reprendre elle qui est toujours en activité : https://youtu.be/g3ZrNZVYywg?si=r8J7l9yG7gBSp8Ip
Et temps mieux.
Non, ça je m'en fiche.
Le truc, c'est que le gars est au niveau carrure complètement à l'opposé de M.Bison.
Zangief, si on prend un mec de 1.60m pour 55kg... Tu vas trouvé ça bizarre comme choix de casting non?
Ben, là, on y est quoi...
pimoody
Lol. Oui, "elle" a un peu vieilli quand même
Mais perso, je trouve le casting éclaté au maximum... Y a que Dhalsim ou j'ai pas tilté.
Par contre, Blanka, on a pas les images?