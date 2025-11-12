accueil
Supergirl / Première BA
Ouvrez les yeux.
Supergirl, au cinéma le 24 juin 2026
https://www.youtube.com/watch?v=ZUWvREeffzA
posted the 12/11/2025 at 05:29 PM by
yanssou
comments (
15
)
kinectical
posted
the 12/11/2025 at 05:38 PM
Jaime bien j’ai bien aimer superman meme si il n’a pas autant de charisme et ne parait pas autant imposant que Henry le film étais sympa et celui la a l’air aussi très sympa en plus on va enfin voir Lobo
shinz0
posted
the 12/11/2025 at 05:41 PM
Supergirl "la gardienne de la galaxie"
Plus intéressant que Superman vu l'excellent comics qu'ils adaptent pour Supergirl
J'espère que le personnage de Jason Momoa n'est pas une copie de son Aquaman
adamjensen
posted
the 12/11/2025 at 05:49 PM
Je peux pas dire que ca m'attire.
Superman était pas mal, mais celui a pas l'air terrible.
Et physiquement, ils auraient pu trouver mieux.
marcelpatulacci
posted
the 12/11/2025 at 05:52 PM
Milly Alcock
et "Alcock" colle bien avec la personnalité de cette Batgirl
Il m'attire moins que Superman mais on verra, ça a l'air sympa.
kinectical
Henry c'était un style un peu bad ass, muscu et cool. J'ai trouvé David beaucoup plus Clark/Superman que Henry. C'était vraiment la personnalité qu'on voit dans les animes et comics, a la fois monsieur tous le monde, mec paumé mais dynamique.
bladagun
posted
the 12/11/2025 at 06:14 PM
Les ravageurs lui manque apparement
pharrell
posted
the 12/11/2025 at 06:46 PM
On attend de DC une proposition différente des projets Marvel et au final ils pondent la même chose… très décevant…
L’univers plus sombre et sérieux de DC me plaisait bien sur le papier malheureusement très mal réalisé dans son ensemble.
Ce Supergirl peut être un bon divertissement malgré tout.
yukilin
posted
the 12/11/2025 at 07:47 PM
Vraiment pas terrible pour moi. Je n'aime pas du tout.
kinectical
posted
the 12/11/2025 at 08:37 PM
marcelpatulacci
oui je suis d’accord en réalité je trouve que Henry fait plus physiquement Superman et David niveau personnalité il étais top
kroseur
posted
the 12/11/2025 at 08:53 PM
Que ca à l'air a chier.
choroq
posted
the 12/11/2025 at 09:21 PM
A voir, par contre la musique trailers marvel, bon, vu et revue, y'a moyen de faire mieux.
akinen
posted
the 12/11/2025 at 10:23 PM
Elle a une dégaine de clocharde incroyable ! Mais tout le reste du trailer est digne de miss Marvel. Ce side kick féminin à l’aide d’être pourraveGirlTier mais à 100%!
guyllan
posted
the 12/11/2025 at 11:19 PM
On dirait une production Disney.
raioh
posted
the 12/11/2025 at 11:50 PM
Pas mal ce nouveau Gardiens de la Galaxie... Ah?
Sérieux, même direction artistique, même humour, même ton, même méchants qui vont se ridiculiser tout seuls, même héros pathétiques qui finissent par s'unir pour triompher.
Il va falloir se renouveler un jour James Gunn.
kidicarus
posted
the 12/12/2025 at 03:49 AM
Ce teaser me plaît et va de le sens de son aparation dans Superman, ça semble sortir du lot. Et non ça 'e me fait pas penser aux Gardiens car une excellente musique rétro, chose qu'on entend souvent dans ce genre de production Iron man en tête. Le film ne semble pas viser la cool attitude comme les gardian, ça semble bien plus trash (dans le sens l'alcool ce n'est pas cool. "Quoi, l'alcool ce n'est pas cool, alors il y a cool dans alcool
"
Bon, il ne reste plus qu'à attendre le résultat.
Ah oui, Lobo ne pourra pas ressembler à Aquaman vu que les personnage non rien de commun et Jason reste un acteur. Le but d'être acteur c'est ?
pimoody
posted
the 12/12/2025 at 08:21 AM
Marvel, Gardiens de la Galaxie… James Gunn.
Ça n’apporte strictement rien et à l’heure où tu attends du changements chez Marvel, ta la ré-sucé chez DC… et une fois de plus les FX et la photographie sont affreux (quand à la pertinence de l’écriture du personnage principal, chacun aura son avis).
