articles : 857
visites since opening : 1774845
yanssou > blog
all
Supergirl / Première BA




Ouvrez les yeux.

Supergirl, au cinéma le 24 juin 2026
https://www.youtube.com/watch?v=ZUWvREeffzA
    tags :
    2
    Likes
    Who likes this ?
    shinz0, idd
    posted the 12/11/2025 at 05:29 PM by yanssou
    comments (15)
    kinectical posted the 12/11/2025 at 05:38 PM
    Jaime bien j’ai bien aimer superman meme si il n’a pas autant de charisme et ne parait pas autant imposant que Henry le film étais sympa et celui la a l’air aussi très sympa en plus on va enfin voir Lobo
    shinz0 posted the 12/11/2025 at 05:41 PM
    Supergirl "la gardienne de la galaxie"
    Plus intéressant que Superman vu l'excellent comics qu'ils adaptent pour Supergirl

    J'espère que le personnage de Jason Momoa n'est pas une copie de son Aquaman
    adamjensen posted the 12/11/2025 at 05:49 PM
    Je peux pas dire que ca m'attire.
    Superman était pas mal, mais celui a pas l'air terrible.
    Et physiquement, ils auraient pu trouver mieux.
    marcelpatulacci posted the 12/11/2025 at 05:52 PM
    Milly Alcock et "Alcock" colle bien avec la personnalité de cette Batgirl Il m'attire moins que Superman mais on verra, ça a l'air sympa.

    kinectical Henry c'était un style un peu bad ass, muscu et cool. J'ai trouvé David beaucoup plus Clark/Superman que Henry. C'était vraiment la personnalité qu'on voit dans les animes et comics, a la fois monsieur tous le monde, mec paumé mais dynamique.
    bladagun posted the 12/11/2025 at 06:14 PM
    Les ravageurs lui manque apparement
    pharrell posted the 12/11/2025 at 06:46 PM
    On attend de DC une proposition différente des projets Marvel et au final ils pondent la même chose… très décevant…

    L’univers plus sombre et sérieux de DC me plaisait bien sur le papier malheureusement très mal réalisé dans son ensemble.

    Ce Supergirl peut être un bon divertissement malgré tout.
    yukilin posted the 12/11/2025 at 07:47 PM
    Vraiment pas terrible pour moi. Je n'aime pas du tout.
    kinectical posted the 12/11/2025 at 08:37 PM
    marcelpatulacci oui je suis d’accord en réalité je trouve que Henry fait plus physiquement Superman et David niveau personnalité il étais top
    kroseur posted the 12/11/2025 at 08:53 PM
    Que ca à l'air a chier.
    choroq posted the 12/11/2025 at 09:21 PM
    A voir, par contre la musique trailers marvel, bon, vu et revue, y'a moyen de faire mieux.
    akinen posted the 12/11/2025 at 10:23 PM
    Elle a une dégaine de clocharde incroyable ! Mais tout le reste du trailer est digne de miss Marvel. Ce side kick féminin à l’aide d’être pourraveGirlTier mais à 100%!
    guyllan posted the 12/11/2025 at 11:19 PM
    On dirait une production Disney.
    raioh posted the 12/11/2025 at 11:50 PM
    Pas mal ce nouveau Gardiens de la Galaxie... Ah?
    Sérieux, même direction artistique, même humour, même ton, même méchants qui vont se ridiculiser tout seuls, même héros pathétiques qui finissent par s'unir pour triompher.
    Il va falloir se renouveler un jour James Gunn.
    kidicarus posted the 12/12/2025 at 03:49 AM
    Ce teaser me plaît et va de le sens de son aparation dans Superman, ça semble sortir du lot. Et non ça 'e me fait pas penser aux Gardiens car une excellente musique rétro, chose qu'on entend souvent dans ce genre de production Iron man en tête. Le film ne semble pas viser la cool attitude comme les gardian, ça semble bien plus trash (dans le sens l'alcool ce n'est pas cool. "Quoi, l'alcool ce n'est pas cool, alors il y a cool dans alcool "

    Bon, il ne reste plus qu'à attendre le résultat.

    Ah oui, Lobo ne pourra pas ressembler à Aquaman vu que les personnage non rien de commun et Jason reste un acteur. Le but d'être acteur c'est ?
    pimoody posted the 12/12/2025 at 08:21 AM
    Marvel, Gardiens de la Galaxie… James Gunn.

    Ça n’apporte strictement rien et à l’heure où tu attends du changements chez Marvel, ta la ré-sucé chez DC… et une fois de plus les FX et la photographie sont affreux (quand à la pertinence de l’écriture du personnage principal, chacun aura son avis).
