profile
fdestroyer
15
Likes
Likers
fdestroyer
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 168
visites since opening : 257431
fdestroyer > blog
La tragédie de ma TV 190 cm (+gameplay Metroid Prime sur PVM)
Hello la commu!

Petite vidéo de mes récentes péripéties, pour que ça soit moins chiant, j'ai mis du Game Play de Metroid Prime 1 capturé sur PVM en 480p, vous comprendrez pourquoi je ne suis pas en train de profiter de Prime 4 :P

    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    victornewman
    posted the 12/06/2025 at 10:27 PM by fdestroyer
    comments (2)
    zboubi480 posted the 12/06/2025 at 10:53 PM
    excellent
    victornewman posted the 12/06/2025 at 11:18 PM
    pas mal l'histoire
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo