profile
ouroboros4
14
Likes
Likers
ouroboros4
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 545
visites since opening : 1129135
ouroboros4 > blog
Prix de la RAM : ça va encore empirer
Déjà soumis à une forte hausse depuis quelques mois, la prix de la RAM ne risque pas de diminuer de sitôt.

On apprend via Reuters que l'entreprise Micron, un important fabricant de puces RAM, à annoncé qu'il se retire du marché de la mémoire grand public et se concentre sur les puces utilisées dans les centres de données (IA).

Voilà qui je va pas arranger les choses...

https://x.com/shinobi602/status/1996280455822451028?t=utEnrt7jEJtfVAemVJ7bLA&s=19
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 12/03/2025 at 07:43 PM by ouroboros4
    comments (1)
    cyr posted the 12/03/2025 at 08:18 PM
    Ça part en couille, mais d'une force.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo