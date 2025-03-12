Déjà soumis à une forte hausse depuis quelques mois, la prix de la RAM ne risque pas de diminuer de sitôt.On apprend via Reuters que l'entreprise Micron, un important fabricant de puces RAM, à annoncé qu'il se retire du marché de la mémoire grand public et se concentre sur les puces utilisées dans les centres de données (IA).Voilà qui je va pas arranger les choses...