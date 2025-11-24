La suite =====>10)- Leur noms en français signifie "tête cramoisie". Les Crimson Head sont des zombies ayant "muté" dans le premier jeu, et uniquement dans celui de 2002, en effet il n'était pas dans l'original. Quand vous tuer un zombie et que vous brûler pas les corps, le Zombie se transforme quelques temps plus tard en ces choses. Ils sont plus rapide et dangereux que les zombies de base, ils courts et peuvent donner des coups de griffe. Bref, brûler les corps quand c'est possible, autrement vous allez suer sinon... D'ailleurs pour l'anecdote, le seul combat obligatoire contre un Crimson Head, c'est dans la crypte contre George Trevor.9)- Plutôt appelé Cerbères dans le lore officiel de Resident Evil, ce sont des chiens zombies qui sont quasiment présent dans tous les jeux de la série. Les chiens sont rapides et attaques vite et il peut être assez chiant de les tuer au flingue, privilégier le pompe. Les chiens qui cassent la vitre dans le Remake du 1 fait parti des meilleurs screamer tout survival horror confondu. Ils font partis des ennemis emblématique de la saga puisque ce sont les premiers ennemis qu'on rencontre.8 )- Le film culte Massacre à la Tronçonneuse en aura inspirer plus d'un, y compris Shinji Mikami puisque c'est bien dans Resident Evil 4 que le tout premier ennemi armé d'une tronçonneuse apparaît. C'est un ganados armé d'une tronçonneuse et qui vous tuera en un coup si vous avez le malheur de trop l'approcher. Quand on arrive pour la toute première fois dans le Village de RE4 et qu'on entend la tronçonneuse, la pression est au max. Il existe une variante, les Sisters, qu'on rencontre plus tard, aucun changement hormis qu'elles soient deux et que ce sont des femmes.7)- Le Garrador est un ennemi que l'on rencontre pour la première fois dans la prison du château de Salazard. Ils sont aveugle mais ont une très bonne ouïe, si vous courrez, ils vous repéreront direct et tenterons de vous découper avec leurs énormes griffes ou même Wolverine pourrait être jaloux. Le point faible, c'est le parasite dans leur dos, autrement ils sont indestructible en face. C'est un ennemi stressant car il arrête pas de hurler en fonçant sur vous, agitant parfois ses griffes dans tous les sens, vous causant de sérieux dommage. La salle où ils sont 2 en même temps m'aura fait faire des cauchemars en pro. Dans le Remake, les garradors ont été modifiés et sont plus gros et imposant.6)- Alors là, on fait face à un des ennemis les plus redoutable de bon nombre de Resident Evil. Les Hunter (chasseur en anglais) sont des reptiles amphibiens ayant muté à cause du virus T. Ils sont entre autre super rapide, agile, et peuvent vous tuer en un coup si ils sautent pour vous découper la tête. Seul les gros calibre sont efficace contre eux (lance grenade/Magnum) ils remplaceront les zombies lors de la 2 ème visite au manoir dans le premier jeu. Ils attaquent rapidement et peuvent vite vous enchaîner avant que mort s'en suivent. Ce sont des ennemis pénible et redoutable.5)- Les Ganados sont les villageois espagnols infecté au Las Plagas. Ils sont les ennemis principaux de RE4 et forme une coupure majeure avec les traditionnels zombies qu'on avait l'habitude de voir. Contrairement aux zombies, ils sont plus intelligent, coordonnées dans leurs attaques ce qui les rends plus dangereux, notamment en groupe. Ils sont capable également d'utiliser des armes comme les bâtons de dynamite. Plus tard dans le jeu, les parasites sortiront carrément de leurs têtes pour attaquer le joueur. Ils sont issus de la secte des Los Illuminados (Les illuminés). Il existe 3 type de Ganados, villageois, moines du château et les soldats sur l'île. Leur cri "Detràs de ti imbécil) ou encore "Un forastero" sont dores et déjà culte.4)- Fléau ou Peste en espagnol, Les Las Plagas sont les ennemis principaux de RE4. Ce sont les parasites qui contrôlent les Ganados mais pas que, aussi les El Gigante, le monstre du lac etc.. Ils modifient leur comportement, les rendant agressif, multiplie leur force, les rendant esclave de leur volonté, ils sont néanmoins eux aussi soumis à Lord Saddler. On peut voir leur véritable forme lorsqu'on éclate la tête des Ganados. La première forme un appendicice tranchant apparaît pour attaquer Leon dans un mouvement circulaire. Dans la deuxième forme le parasite est énorme et peut littéralement vous arracher la tête si vous passer trop près. Enfin, la 3 ème forme c'est une espèce d'araignée qui peut se détacher de son hôte pour vous attaquer.Léon et Ashley eux même ont failli être contrôler par le Plagas, heureusement la machine de Luis les sauva in extremis.3)- Encore du RE4, ouais j'y peut rien ya beaucoup d'ennemi culte dans celui là. Le Regeneradores est l'ennemi le plus puissant et effrayant du jeu. Sa respiration rauque en aura effrayer plus d'un. Ils sont trouvable dans la dernière partie du jeu, sur l'île. Ce sont de grands humanoïdes déformés pouvant vous sauter à la gorge pour vous tuer, ou encore allonger leurs bras pour vous attirer à eux. Ils sont extrêmement résistant car comme leurs nom l'indique ils se régénèrent. Le moyen d'en venir à bout le plus rapidement est de détruire leur Plagas sur leurs corps visible uniquement avec des lunettes thermique.Il existe une version encore plus puissante de ces créatures appelés Iron Maiden, hérissé de piques et encore plus résistant.2)- Les Lickers font parti de mes créatures favorites des Resident Evil. Ce sont d'horrible monstre aveugle avec le cerveau apparant et une énorme langue. Ils apparaissent pour la toute première fois dans Resident Evil 2. Ils sont bien plus dangereux que les zombies, ils ne voient pas mais entendent très très bien et gare à vous si vous vous faites gauler par un licker. Parfois, il est même préférable de pas faire de bruit et de les esquiver tant ils sont féroces. Si ils vous entendent, ils vous bondissent dessus en vous lacérant avec leur énormes griffes.1)- Bah oui, quand on parle de Resident Evil, on pense forcément aux zombies. Ils sont les ennemis les plus emblématique de tous RE, présent depuis 1996, ils sont à l'origine des expériences biologiques et inhumaines de la saga, et quelques part considéré comme des expériences ratées. Ce sont des humains infectés par le virus T, pas "des morts ranimés par magie" une fois infectée, la personne perd toute notion et devient agressive, et développe une envie soudaine de chair fraîche afin de répandre le virus, qui se contracte par morsure. Les zombies sont lents mais résistant et il en existe plusieurs variants. Ils peuvent aussi se révéler dangereux en groupe, et casser des portes ou des fenêtres pour surprendre le joueur. La scène du tout premier Zombie qu'on voit dans RE de 1996 est culte. Visiblement, on les retrouverait dans Resident Evil 9 Requiem prévu pour 2026, on a hâte !Voilà ce top s'achève, j'espère qu'il vous aura plu autant que j'ai eu plaisir à l'écrire. Je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt pour un prochain top !