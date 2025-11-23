- The King Forever -
Resident Evil Requiem
name : Resident Evil Requiem
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
marchand2sable
marchand2sable
Resident Evil Requiem explose les compteurs sur Steam


Capcom a une nouvelle fois remercié les joueurs ayant ajouté Resident Evil: Requiem à leur liste de souhaits.

Le titre vient en effet de franchir la barre des 3 millions de wishlists sur Steam, alors qu’il reste encore quelques mois avant sa sortie. C’est du jamais vu pour un survival horror et ce score dépasse largement les précédents jeux de la franchise.

C’est d’autant plus impressionnant que la communication autour du jeu s’est pour l’instant appuyée uniquement sur les deux premières heures, laissant les fans de la série comme les amateurs de survival horror dans un flou total.

Pour rappel, Resident Evil: Requiem sortira également sur Switch 2, le même jour que sur les versions Xbox, PlayStation et PC. Si la dynamique se maintient, le jeu pourrait devenir l’un des plus grands lancements de l’histoire de la franchise le 27 février 2026.
    tags : resident evil the game awards resident evil requiem resident evil requiem news re9 news resident evil requiem switch 2 resident evil requiem leon resident evil requiem new infos resident evil requiem nouvelles infos resident evil requiem tga
    3
    Likes
    Who likes this ?
    mrpopulus, adamjensen, link49
    posted the 11/23/2025 at 12:22 PM by marchand2sable
    comments (9)
    mrpopulus posted the 11/23/2025 at 12:24 PM
    J'espère qu'ils vont pas se planter cet épisode est attendu au tournant après la semi déception de Village... En tout cas, c'est ma plus grosse attente de l'année prochaine avec GTa 6 !
    adamjensen posted the 11/23/2025 at 12:26 PM
    Nul doute qu'ils vont se faire des couilles en Or.
    Ce sera peut-être même le plus vendu de la série.
    En tout cas, j'ai hâte.
    mrpopulus posted the 11/23/2025 at 12:27 PM
    Marchand2sable j'ai cru voir de Dusk Golem que le prochain RE de 2027 serait potentiellement RE Code Veronica Remake
    newtechnix posted the 11/23/2025 at 12:32 PM
    le goty 2026
    jenicris posted the 11/23/2025 at 12:35 PM
    Vivement
    marchand2sable posted the 11/23/2025 at 12:36 PM
    mrpopulus

    Moi j’ai plutôt vu RE0 Remake (mais j'avoue que ça chauffe pour CV ) Il y aura un RE Showcase en début d’année prochaine, probablement consacré aux 3/4 a RE9 et c’est mieux de le regarder a moitier pour se garder la surprise. Mais je pense qu’on aura aussi l’annonce d’un autre RE.

    Un volet moindre, RE CV c’est un gros morceau, donc je penche plutôt pour RE0 Remake ou une réédition des Outbreak. Capcom avait précisé que RE9 n’avait rien à voir avec l’anniversaire de la série. La date de sortie est du pur hasard.

    En général, ils sortent plusieurs RE pour les grands anniversaires de la franchise, j’espère juste qu’on n’aura pas un vieux truc multi…
    kurosu posted the 11/23/2025 at 01:19 PM
    Le carnage, je suis bien content qu'on retourne sur du TPS
    yukilin posted the 11/23/2025 at 01:31 PM
    J'attendrais pour le faire en ce qui me concerne, même si je souhaite un grand succès au jeu
    mrpopulus posted the 11/23/2025 at 01:46 PM
    kurosu Les 2 en fait x)

    marchand2sable Je crois que le 0 sortira après CV c'est ce que Dusk avait dit, genre 2028
