a une nouvelle fois remercié les joueurs ayant ajoutéà leur liste de souhaits.Le titre vient en effet de franchir la barre desdesur, alors qu’il reste encore quelques mois avant sa sortie. C’est du jamais vu pour unet ce score dépasse largement les précédents jeux de la franchise.C’est d’autant plus impressionnant que la communication autour du jeu s’est pour l’instant appuyée uniquement sur les deux premières heures, laissant les fans de la série comme les amateurs dedans un flou total.Pour rappel,sortira également sur, le même jour que sur les versionset. Si la dynamique se maintient, le jeu pourrait devenir l’un des plus grands lancements de l’histoire de la franchise le