Capcom
a une nouvelle fois remercié les joueurs ayant ajouté Resident Evil: Requiem
à leur liste de souhaits.
Le titre vient en effet de franchir la barre des 3 millions
de wishlists
sur Steam
, alors qu’il reste encore quelques mois avant sa sortie. C’est du jamais vu pour un survival horror
et ce score dépasse largement les précédents jeux de la franchise.
C’est d’autant plus impressionnant que la communication autour du jeu s’est pour l’instant appuyée uniquement sur les deux premières heures, laissant les fans de la série comme les amateurs de survival horror
dans un flou total.
Pour rappel, Resident Evil: Requiem
sortira également sur Switch 2
, le même jour que sur les versions Xbox
, PlayStation
et PC
. Si la dynamique se maintient, le jeu pourrait devenir l’un des plus grands lancements de l’histoire de la franchise le 27 février 2026
.
Ce sera peut-être même le plus vendu de la série.
En tout cas, j'ai hâte.
Moi j’ai plutôt vu RE0 Remake (mais j'avoue que ça chauffe pour CV ) Il y aura un RE Showcase en début d’année prochaine, probablement consacré aux 3/4 a RE9 et c’est mieux de le regarder a moitier pour se garder la surprise. Mais je pense qu’on aura aussi l’annonce d’un autre RE.
Un volet moindre, RE CV c’est un gros morceau, donc je penche plutôt pour RE0 Remake ou une réédition des Outbreak. Capcom avait précisé que RE9 n’avait rien à voir avec l’anniversaire de la série. La date de sortie est du pur hasard.
En général, ils sortent plusieurs RE pour les grands anniversaires de la franchise, j’espère juste qu’on n’aura pas un vieux truc multi…
marchand2sable Je crois que le 0 sortira après CV c'est ce que Dusk avait dit, genre 2028