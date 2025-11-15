accueil
[Bazar du Grenier] Les boutiques de jeux vidéo
Le passé, le présent et le futur(?) des boutiques de Jeux Vidéo !
https://m.youtube.com/watch?v=DpoobnEoPOM&t=12s
posted the 11/15/2025 at 03:06 PM by yanssou
yanssou
comments (4)
4
)
masharu
posted
the 11/15/2025 at 05:40 PM
J'ai étonnamment plus apprécié cette vidéo que les précédentes sur les sujets sérieux.
A Lyon, Game Spirit a changé d'emplacement, ils sont à 1 station de métro plus loin maintenant haha.
sonilka
posted
the 11/15/2025 at 05:43 PM
Ca m'a rappelé les bons souvenirs des années 90 quand on allait se rincer l'oeil dans les SG ou Micromania devant tous les nouveaux jeux. Avec certains vendeurs cools qui te lachaient les jeux en avance si tu payais en liquide.
ioda
posted
the 11/15/2025 at 06:00 PM
Vu, vidéo sympa, mais comme d'hab avec JDG, des raccourcies... Dire que la fin des boutiques vers ~2005 est lié au démat et fut la 1ère raison... Il oublie surtout la montée de l'e-commerce en 2005 avec Amazon, et même Alapage. Steam, Xbox Live, PSN sont apparu progressivement, mais avant 2010, ils étaient encore minoritaire sur le marché, et tout le monde n'avait pas l'adsl ou des débits de fou pour download. Il oublie aussi la grosse crise financière de 2007 qui a eu un énorme impact économique dans le secteur.
Il n'y a pas de réel chiffre sur la part du demat dans le secteur avant 2010 pour la France, mais si on compare à celui Américain, selon un rapport cité par Game Developer, entre 2009 et 2010, la part des jeux achetés en support physique aux États-Unis est passée de 80-90 % en 2009 à 71 % en 2010. Cela suggère que le numérique représentait environ 10-20 % du marché (en volume / unités) en 2009 (aux USA), si on se fie à cette source.
Le vrai boom du démat est apparu vers 2011-2013, période où il restait quasiment plus rien en boutique de JV en France...
Les rapports du CNC à partir de 2010 montrent que :
le numérique décolle sur PC grâce à Steam et aux MMO,
les ventes mobiles deviennent un segment majeur dès 2011–2012,
le marché physique commence à décliner régulièrement dès 2011.
les ventes numériques progressent plus vite que les ventes physiques,
Steam devient massif en France,
Xbox 360 / PS3 démocratisent l’achat de jeux complets en ligne,
le mobile explose (iPhone 2007, App Store 2008, Android 2009 → marché mature vers 2011–2012)
les éditeurs commencent à privilégier le digital (DLC, F2P, MMO, early access…).
Developpement de l'ADSL 2+ en France
À partir de 2013, les données deviennent quantifiées : le numérique dépasse enfin 50 % du marché...
suzukube
posted
the 11/15/2025 at 07:24 PM
ioda
Tu devrais écrire un article ou faire une vidéo à ce sujet, tu as l'air très documenté et ça fait plaisir à lire ^^ !
