Ceatypique vous placera dans la peau d’un jeune joueur plongé dans des mondes plus vrais que nature grâce à une intelligence artificielle.L’originalité du titre repose sur cette, qui cherchera en permanence à vous effrayer en modifiant les niveaux afin de repousser vos limites. Chaque niveau adoptera un thème bien distinct, tels que de l’horreur à l’époque médiévale, des séquences d’action où l’on repousse des vagues de monstres armés jusqu’aux dents, l’exploration d’une maison sinistre aux faux airs deou encore de l’horreur psychologique plus subtile et posée.Bref, il y aura de quoi faire, même si l’on ignore encore si les différents niveaux apparaîtront selon notre façon de jouer ou s’ils suivront un ordre prédéfini.L’idée est plutôt sympathique, et le jeu sortira prochainement :