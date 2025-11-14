- The King Forever -
Le survival-horror A.I.L.A confirme sa date de sortie


Ce survival-horror atypique vous placera dans la peau d’un jeune joueur plongé dans des mondes plus vrais que nature grâce à une intelligence artificielle.

L’originalité du titre repose sur cette IA, qui cherchera en permanence à vous effrayer en modifiant les niveaux afin de repousser vos limites. Chaque niveau adoptera un thème bien distinct, tels que de l’horreur à l’époque médiévale, des séquences d’action où l’on repousse des vagues de monstres armés jusqu’aux dents, l’exploration d’une maison sinistre aux faux airs de Resident Evil 7 ou encore de l’horreur psychologique plus subtile et posée.

Bref, il y aura de quoi faire, même si l’on ignore encore si les différents niveaux apparaîtront selon notre façon de jouer ou s’ils suivront un ordre prédéfini.

L’idée est plutôt sympathique, et le jeu sortira prochainement : le 25 novembre 2025, sur PS5, Xbox Series et PC, au prix de 24,99 €.










Lien direct de la vidéo :


http://www.youtube.com/watch?v=LQJW5Ng2Zdk


https://www.youtube.com/watch?v=LQJW5Ng2Zdk
    tags : resident evil survival horror ia resident evil 7 resident evil 9 a.i.l.a aila survival horror 2025 horror games 2025 new survival horror resident evil requiem horror games new horror games fps horror game
    2
    Likes
    Who likes this ?
    adamjensen, osiris67
    posted the 11/14/2025 at 11:42 AM by marchand2sable
    comments (4)
    osiris67 posted the 11/14/2025 at 01:56 PM
    Franchement s'il a au moins la qualité d'u' Fobia, je prends.
    sdkios posted the 11/14/2025 at 01:59 PM
    L'idee est sympa sur papier, mais a voir si ca fonctionne vraiment
    bigsnake posted the 11/14/2025 at 02:00 PM
    Day one, j'ai aimé fobia.
    kujotaro posted the 11/14/2025 at 02:58 PM
    Ça a l'air génial en vrai.
