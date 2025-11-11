La PlayStation 5 de Sony conserve toute sa popularité, comme en témoignent les chiffres de vente annoncés. La console s'est vendue à 84,2 millions d'exemplaires, dont 3,9 millions au cours du trimestre se terminant en septembre.Il est fort probable que les 84 millions de consoles vendues aux détaillants aient finalement été écoulées auprès des consommateurs, et qu'un million d'autres environ aient été vendues au cours des dix années suivant cette annonce (Microsoft a arrêté la production de la Xbox 360 en avril 2016). Ainsi, les chiffres de vente réels de la Xbox 360 sont probablement légèrement supérieurs aux chiffres actuels de la PS5, mais tant que Microsoft n'aura pas publié de mise à jour officielle des ventes de la Xbox 360, la PS5 devance officiellement la Xbox 360 et toutes les autres consoles Xbox. Quoi qu'il en soit, la PS5 devrait se vendre à des dizaines de millions d'exemplaires supplémentaires au cours de son cycle de vie.Par ailleurs, contrairement à Sony, Microsoft ne communique pas les chiffres de vente des Xbox Series X/S. Cependant, les analystes estiment que les ventes cumulées des Xbox Series sont au moins deux fois supérieures à celles de la PS5.Une meilleure comparaison pour la PS5 est donc avec son prédécesseur, la PlayStation 4. Cinq ans après le début de la génération actuelle de consoles, la PS5 est légèrement en retrait par rapport à la PS4 (plus de 86,1 millions d'unités de la PS4 ont été vendues après cinq ans).Cependant, Sony affirme que cette génération de consoles est la plus rentable de tous les temps , avec des ventes dépassant celles de toutes les consoles Sony précédentes. Un graphique récemment publié par Sony montre que sa division Game & Network Services (G&NS), qui inclut Sony Interactive Entertainment, a généré davantage de revenus à chaque génération de consoles depuis la PS1. Bien sûr, le prix de la PS5 a atteint 550 € cette année, tandis que la PS4 était vendue aux alentours de 300 €.De plus, les jeux vidéo eux-mêmes sont devenus plus chers.