La PlayStation 5 s'est mieux vendu que toutes les consoles Xbox
La PlayStation 5 de Sony conserve toute sa popularité, comme en témoignent les chiffres de vente annoncés. La console s'est vendue à 84,2 millions d'exemplaires, dont 3,9 millions au cours du trimestre se terminant en septembre. C'est un résultat exceptionnel pour Sony, qui surpasse désormais toutes les consoles Xbox en termes de ventes.



Il est fort probable que les 84 millions de consoles vendues aux détaillants aient finalement été écoulées auprès des consommateurs, et qu'un million d'autres environ aient été vendues au cours des dix années suivant cette annonce (Microsoft a arrêté la production de la Xbox 360 en avril 2016). Ainsi, les chiffres de vente réels de la Xbox 360 sont probablement légèrement supérieurs aux chiffres actuels de la PS5, mais tant que Microsoft n'aura pas publié de mise à jour officielle des ventes de la Xbox 360, la PS5 devance officiellement la Xbox 360 et toutes les autres consoles Xbox. Quoi qu'il en soit, la PS5 devrait se vendre à des dizaines de millions d'exemplaires supplémentaires au cours de son cycle de vie.

Par ailleurs, contrairement à Sony, Microsoft ne communique pas les chiffres de vente des Xbox Series X/S. Cependant, les analystes estiment que les ventes cumulées des Xbox Series sont au moins deux fois supérieures à celles de la PS5.

Une meilleure comparaison pour la PS5 est donc avec son prédécesseur, la PlayStation 4. Cinq ans après le début de la génération actuelle de consoles, la PS5 est légèrement en retrait par rapport à la PS4 (plus de 86,1 millions d'unités de la PS4 ont été vendues après cinq ans).

Cependant, Sony affirme que cette génération de consoles est la plus rentable de tous les temps , avec des ventes dépassant celles de toutes les consoles Sony précédentes. Un graphique récemment publié par Sony montre que sa division Game & Network Services (G&NS), qui inclut Sony Interactive Entertainment, a généré davantage de revenus à chaque génération de consoles depuis la PS1. Bien sûr, le prix de la PS5 a atteint 550 € cette année, tandis que la PS4 était vendue aux alentours de 300 €.
De plus, les jeux vidéo eux-mêmes sont devenus plus chers.


https://www.ign.com/articles/ps5-has-now-officially-outsold-every-xbox-console-ever-released
    posted the 11/11/2025 at 02:57 PM by ouroboros4
    comments (15)
    leonr4 posted the 11/11/2025 at 03:00 PM
    En vrai elle n'a pas encore officiellement dépassé la X360.
    skuldleif posted the 11/11/2025 at 03:05 PM
    POPOPO ON A GAGNER!
    aozora78 posted the 11/11/2025 at 03:05 PM
    Dans le top 10 :
    PS2, PS4, PS1, PS3, PS5
    La DS, la Switch, les différentes Gameboy et la Wii
    La Xbox 360
    ouroboros4 posted the 11/11/2025 at 03:05 PM
    leonr4 ça doit vraiment être proche alors
    leonr4 posted the 11/11/2025 at 03:11 PM
    ouroboros4 Le dernier chiffre connu de la 360 était 84M au 9 juin 2014 quand elle était encore en production.
    Et 85.48M en juin 2017 soit un an après que Microsoft a cessé la commercialiser.
    kikoo31 posted the 11/11/2025 at 03:12 PM
    skuldleif
    keiku posted the 11/11/2025 at 03:13 PM
    ouroboros4 ou bien une connerie de ign , ils n'en sont plus a une pres , surtout qu'elle sont toujours en dessous de la ps4 aussi

    Cependant, Sony affirme que cette génération de consoles est la plus rentable de tous les temps

    ce qui signifie aussi que la hausse de prix (jeux comme console) était tout sauf justifiée
    ravyxxs posted the 11/11/2025 at 03:26 PM
    Et XBOX qui continue à croire que leur future console va porter ses fruits...l'arrogance à l'américaine

    kikoo31 Il a mal au cul le pauvre à force de voir ça, il sue
    skuldleif posted the 11/11/2025 at 03:31 PM
    trentenaires , quarantenaire
    "sue" "chiale"
    kali posted the 11/11/2025 at 03:46 PM
    Quand on écrit comme un gland en lettres capitales, on fait en sorte de ne pas faire de fautes aussi grotesques.
    vyse posted the 11/11/2025 at 04:09 PM
    skuldleif mdrrr jte jure on dirait qu'on touche une participation aux bénéfices..
    cyr posted the 11/11/2025 at 04:58 PM
    Nan mais pourquoi ne pas avoir fais ce truc quand la ps4 a fait toute les ventes de xbox réuni ?

    Y en a certains, qui ont des actions......sinon ça peut faire peur...
    romgamer6859 posted the 11/11/2025 at 05:11 PM
    skuldleif
    ils sont actionnaires peut être, je les comprends dans ce cas.
    shinlao posted the 11/11/2025 at 07:17 PM
    Ce qui freine les ventes c'est l'absence d'une vraie version slim à bon prix.
    Pour une Playstation ces ventes sont plutôt moyenne.
    evasnake posted the 11/12/2025 at 03:57 PM
    aozora78 C'est quoi les différentes GB? Seule l'originelle est dans le top 10, pas la GBA
