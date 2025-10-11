- Pas beaucoup de votes mais bon c'est le jeu ma pauvre Lucette ![url]=https://goopics.net/i/jiljv7][/url][url]=https://goopics.net/i/tyjux2][/url]- Jak 2 s'impose face à Jak 3. Son côté "gta like avec sa ville ouverte aura bien plu même si certains le trouve un peu trop vide. Néanmoins, d'autres ont votés Jak 3 pour son côté Mad Max et le fait qu'il était moins frustrant que le 2 qui a quand même une difficulté assez abusé des fois. Le 2 était aussi un jeu absolument magnifique sur PS2 à l'époque.Merci à tous les participants qui ont permis d'établir ce classement et à bientôt pour un prochain Duel !