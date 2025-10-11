profile
mrpopulus > blog
Résultat : Jak 2 VS Jak 3
- Pas beaucoup de votes mais bon c'est le jeu ma pauvre Lucette !


[url]=https://goopics.net/i/jiljv7][/url]

2 ème avec 6 votes

[url]=https://goopics.net/i/tyjux2][/url]

1er avec 9 votes

- Jak 2 s'impose face à Jak 3. Son côté "gta like avec sa ville ouverte aura bien plu même si certains le trouve un peu trop vide. Néanmoins, d'autres ont votés Jak 3 pour son côté Mad Max et le fait qu'il était moins frustrant que le 2 qui a quand même une difficulté assez abusé des fois. Le 2 était aussi un jeu absolument magnifique sur PS2 à l'époque.

Merci à tous les participants qui ont permis d'établir ce classement et à bientôt pour un prochain Duel !
    posted the 11/10/2025 at 06:03 PM by mrpopulus
    comments (2)
    marchand2sable posted the 11/10/2025 at 06:15 PM
    Un bijou Jak 2 Renegade Trop linéaire le 3 et trop de mini jeux. On sent le développement rapide contrairement aux 2 années du 2.
    altendorf posted the 11/10/2025 at 06:18 PM
    Yeah
