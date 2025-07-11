Solarr the PC Master

L’Allemagne mène la résistance avec des arguments économiques

La France et l’Espagne défendent coûte que coûte l’objectif 2035

"Ce qui était présenté comme un consensus européen pour l’interdiction des ventes de voitures thermiques en 2035 ressemble désormais à un champ de bataille.Entre lobbies industriels, gouvernements divisés et une Commission européenne qui navigue à vue, la transition vers l’électrique devient un enjeu géopolitique majeur.Vous vous demandez sans doute comment nous en sommes arrivés là et quelles sont les vraies raisons de ces tensions croissantes.Cette bataille qui se joue à Bruxelles n’est pas qu’une querelle d’experts : elle détermine l’avenir de votre mobilité et influence directement les modèles que vous pourrez acheter dans les années à venir. Décryptage d’un conflit aux multiples facettes.Le revirement allemand constitue le tournant majeur de cette crise. Friedrich Merz, le nouveau chancelier, a clairement annoncé qu’il ferait “tout” pour lever l’interdiction prévue en 2035. Cette volte-face s’explique par les difficultés croissantes des constructeurs germaniques face à la concurrence chinoise dans l’électrique. Volkswagen, BMW, Mercedes et Porsche voient leurs marges s’éroder tandis que leurs profits reposent encore massivement sur les motorisations thermiques.Berlin propose une alternative séduisante sur le papier : intégrer les carburants synthétiques dans l’équation. Ces e-fuels permettraient théoriquement de faire fonctionner les moteurs traditionnels de façon plus respectueuse de l’environnement. Une solution qui éviterait une “coupure brutale” selon les termes du chancelier allemand.L’Italie de Giorgia Meloni s’est rapidement alignée sur cette position. Rome dénonce le fait que l’Europe se soit “convertie de force à une technologie” pour laquelle elle ne possède ni les matières premières ni le contrôle des chaînes de valeur. Les deux pays ont adressé une lettre commune à la Commission pour reconnaître d’autres technologies que les véhicules électriques à batterie au-delà de 2035.Une alliance inattendue des pays de l’Est européenLa fronde ne se limite pas aux poids lourds de l’automobile européenne. Plusieurs pays d’Europe de l’Est rejoignent cette coalition : Pologne, Hongrie, Slovaquie, Bulgarie et République tchèque rechignent à une interdiction totale. Cette résistance s’explique par des réalités économiques bien concrètes.Ces nations disposent d’un parc automobile plus ancien, d’un niveau de vie inférieur à celui de l’Europe occidentale et redoutent les impacts d’une transition qu’elles jugent précipitée. Leur proximité historique avec l’Allemagne renforce naturellement cette alliance contre l’échéance de 2035.Le lobby automobile allemand VDA propose même un compromis chiffré : autoriser jusqu’à 10% de ventes de véhicules thermiques au-delà de 2035, plutôt qu’un abandon total. Un argument stratégique accompagne cette proposition : préserver le moteur thermique comme dernier avantage concurrentiel européen face à la Chine.Face à cette offensive, le camp des partisans du tout électrique dans les délais prévus contre-attaque fermement. La France et l’Espagne forment le duo de tête de cette résistance pro-2035. Madrid considère cette échéance comme un “repère essentiel” pour donner de la visibilité aux industriels et soutenir l’innovation.Paradoxalement, l’Espagne défend cette position alors que ses ventes de véhicules électriques restent modestes : moins de 10% des ventes sur les huit premiers mois de 2025. Pour forcer le mouvement, Madrid prépare des mesures radicales comme l’interdiction de la publicité pour les énergies fossiles et les voitures thermiques.Emmanuel Macron a récemment mis en garde contre les conséquences d’un abandon de l’objectif : “oubliez les usines de batteries électriques européennes” si l’Europe recule sur 2035. Cette position reflète les inquiétudes françaises concernant la crédibilité des investissements verts déjà engagés.La Suède pousse pour sanctuariser 2035, s’appuyant sur l’exemple de Stockholm qui a banni les thermiques de son centre-ville.L’Irlande avait même envisagé une interdiction dès 2030.Les opérateurs de recharge et fabricants d’infrastructures soutiennent le maintien du calendrierUne Commission européenne prise entre deux feuxBruxelles se retrouve dans la position inconfortable d’un arbitre contesté par les deux camps. Initiatrice du Pacte Vert et de l’objectif 2035, la Commission européenne doit jongler entre trajectoire climatique et grogne industrielle croissante. Ursula von der Leyen affiche publiquement un discours inflexible : “nous maintenons le cap de 2035”.Cette posture de “ni-ni” - ni-ni, ce virus macron-euro - alimente l’ambiguïté et le flou artistique autour de cette question cruciale (et pas que, même au sein des ministères français). Beaucoup reprochent à la Commission sa communication contradictoire qui, en voulant rassurer tout le monde, ne clarifie rien du tout. Les consommateurs européens, premiers concernés par cette transition, restent les grands absents de ce débat.La révision programmée de 2026 pourrait constituer le véritable tournant de cette bataille. D’ici là, cette guerre de tranchées entre pro et anti-2035 risque de s’intensifier, chaque camp mobilisant ses arguments économiques, environnementaux et stratégiques. Vous, automobilistes européens, restez en spectateurs d’un débat qui détermine pourtant directement l’avenir de votre mobilité.