Amazon aurait annulé le MMO Lord of the rings ..
une impression de deja vu

"Vous auriez tous adoré ça" selon un ancien dev de ce qui aurait du etre le nouveau MMO LOTR

Amazon a annulé sa deuxième tentative de création d'un MMO Lord Of The Rings dans le cadre de récents licenciements massifs, selon un ancien ingénieur senior en gameplay chez Amazon Games.



tandis que lotro 20 ans apres recois toujours du contenu

https://www.rockpapershotgun.com/amazon-have-reportedly-cancelled-their-lord-of-the-rings-mmo-again
    posted the 10/30/2025 at 01:25 PM by skuldleif
    comments (11)
    skuldleif posted the 10/30/2025 at 01:39 PM
    alors que AMAZON tue ses MMO

    LOTRO sortie en 2007 lui est toujours en vie avec un budget de 3 bout de ficelles et recoit du contenu quasi 20 ans apres sa sortie
    https://www.lotro.com/kingdoms-of-harad
    ravyxxs posted the 10/30/2025 at 01:42 PM
    skuldleif Je savais même pas qu'ils avaient fait un jeu en ligne
    potion2swag posted the 10/30/2025 at 01:42 PM
    la licence était méga-porteuse. C'est une immense erreur.
    altendorf posted the 10/30/2025 at 01:42 PM
    skuldleif Ah ouais le suivi est fou
    newtechnix posted the 10/30/2025 at 01:46 PM
    A mon avis le bide de la série, enfin on va dire la déception du public put concernant la série et la montagne de fric qu'ils ont injectés.

    Serait des désengagement rationnel issu de l'analyse de leur IA qui leur a dit:
    "bipbip.. le ratio fric investis sur merde produite... bip..bipbip...il est donc préférable d'arrêté les frais bip".
    skuldleif posted the 10/30/2025 at 01:57 PM
    newtechnix

    altendorf ravyxxs bon je vous ai epargné le trailer et les screenshot de notre bon vieux lotro qui accuse le poids des année et de son antique moteur mais il est toujours la le con ,il n'a pas clamsé
    ravyxxs posted the 10/30/2025 at 02:01 PM
    potion2swag C'est pas du tout une immense erreur, beaucoup de nos jours ne savent pas comment gérer sur le long terme des MMO, y a qu'à voir des vidéos de Asmongold qui explique cela et dernièrement sur New World. Ils ont juste les yeux plus gros que le ventre puis vire à tour de bras car ils se rendent vite compte du travail qui doit être fait et le manque d'expertise et de sens dans les équipes. FF14 est l'exemple parfait d'un jeu qui a réussi à sortir la tête de l'eau et qui revient de très loin...
    goldmen33 posted the 10/30/2025 at 02:49 PM
    On s'en fout y a toujours le AAA solo qui arrive!
    gasmok2 posted the 10/30/2025 at 02:58 PM
    goldmen33
    El Famoso Gollum?
    jacquescechirac posted the 10/30/2025 at 03:17 PM
    newtechnix La serie, vraiment c'était compliqué, bien que jtrouve l'actrice de galadriel plutôt bien choisie.
    Mais alors les moments avec les Hobbits, c'est ignoble, tellement que j'ai fini par les passer à force
    newtechnix posted the 10/30/2025 at 04:08 PM
    jacquescechirac du bricolage cette série, sans doute un mal de tête pour Amazon quand tu vois le mega budget.
