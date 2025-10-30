une impression de deja vu
"Vous auriez tous adoré ça" selon un ancien dev de ce qui aurait du etre le nouveau MMO LOTR
Amazon a annulé sa deuxième tentative de création d'un MMO Lord Of The Rings dans le cadre de récents licenciements massifs, selon un ancien ingénieur senior en gameplay chez Amazon Games.
tandis que lotro 20 ans apres recois toujours du contenu
LOTRO sortie en 2007 lui est toujours en vie avec un budget de 3 bout de ficelles et recoit du contenu quasi 20 ans apres sa sortie
https://www.lotro.com/kingdoms-of-harad
Serait des désengagement rationnel issu de l'analyse de leur IA qui leur a dit:
"bipbip.. le ratio fric investis sur merde produite... bip..bipbip...il est donc préférable d'arrêté les frais bip".
altendorf ravyxxs bon je vous ai epargné le trailer et les screenshot de notre bon vieux lotro qui accuse le poids des année et de son antique moteur mais il est toujours la le con ,il n'a pas clamsé
El Famoso Gollum?
Mais alors les moments avec les Hobbits, c'est ignoble, tellement que j'ai fini par les passer à force