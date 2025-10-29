Des fois c’est drôle, d’autres fois moins. Il fait ce genre de vidéo pour tous les constructeurs, éditeurs, jeux et communautés.
Je poste donc celle-ci car je l’ai trouvé drôle (et visiblement c’est un fan d’halo).
perso c'etait autre chose qui m'a definitivement fait comprendre https://www.gamekyo.com/blog_article479866.html
il faut que MS sorte halo MCC sur PS5/switch 2 et meme switch 1?
cette compilation est incroyable , ca ferait un carton sur a 100% et participerait a la vitalité/longévité du jeu
"Pas vrai ?"
Non en bref y aura du coop pour la campagne mais pas de multi PVP
Le sketch tombe juste