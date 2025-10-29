Zenless Zone Zero
akinen > blog
Mighty Keef - Réaction des fans d’Halo à la dernière annonce
Des fois c’est drôle, d’autres fois moins. Il fait ce genre de vidéo pour tous les constructeurs, éditeurs, jeux et communautés.

Je poste donc celle-ci car je l’ai trouvé drôle (et visiblement c’est un fan d’halo).

MightyKeef - http://youtu.be/tYtx8JlSNmA
    tags : halo
    posted the 10/29/2025 at 11:12 AM by akinen
    comments (8)
    skuldleif posted the 10/29/2025 at 11:22 AM
    c'etait the jeu qu'on pensait intouchable , mais au moins c'est clair
    perso c'etait autre chose qui m'a definitivement fait comprendre https://www.gamekyo.com/blog_article479866.html

    il faut que MS sorte halo MCC sur PS5/switch 2 et meme switch 1?
    cette compilation est incroyable , ca ferait un carton sur a 100% et participerait a la vitalité/longévité du jeu
    keiku posted the 10/29/2025 at 11:22 AM
    en tous cas il arrive a jouer a la perfection les fanboy et leur réaction
    e3ologue posted the 10/29/2025 at 11:24 AM
    Brother, I am Xbox
    aozora78 posted the 10/29/2025 at 11:59 AM
    "Au moins on va pouvoir rouler sur les nouveaux joueurs et les noobs sur le mode multi, pas vrai..."
    "Pas vrai ?"

    jaysennnin posted the 10/29/2025 at 12:55 PM
    aozora78 arrêt cardiaque
    akinen posted the 10/29/2025 at 01:38 PM
    aozora78 j’suis moins au fait sur ce sujet. C’est quoi la problématique du multi?
    aozora78 posted the 10/29/2025 at 01:58 PM
    akinen Quel multi ?

    Non en bref y aura du coop pour la campagne mais pas de multi PVP
    akinen posted the 10/29/2025 at 02:09 PM
    aozora78 ah ouais du coup c’est une sacrée blague

    Le sketch tombe juste
