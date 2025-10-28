profile
ouroboros4
14
Likes
Likers
ouroboros4
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 518
visites since opening : 1065901
ouroboros4 > blog
Microsoft : nous voulons mettre nos jeux partout!
Comme Office !
Bon l'exemple est bizarre mais le message est clair


https://x.com/stephentotilo/status/1983255817785597980?t=gp4RigG35HpjYKPN-bjp4g&s=19
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 10/28/2025 at 08:49 PM by ouroboros4
    comments (15)
    skuldleif posted the 10/28/2025 at 08:56 PM
    truc de ouf, moi je croyais qu'ils feraient de l'exclu Xbox/PS5/PC/cloud et que rien ne sortirait ailleurs me voila décu...
    keiku posted the 10/28/2025 at 08:58 PM
    bah ouais comme n'importe quel éditeur... on savait que ca finirait comme ca, et c'est une très bonne chose qu'il quitte l’écosystème console
    negan posted the 10/28/2025 at 08:59 PM
    Toujours les mêmes torchons de 2 lignes .

    Mais tant que l'idiot du village est content.
    ouroboros4 posted the 10/28/2025 at 09:01 PM
    negan Parfois quelques mots valent mieux qu'un long paragraphe
    negan posted the 10/28/2025 at 09:03 PM
    ouroboros4 Parfois quelques mots valent mieux qu'un long paragraphe

    Ce que ta femme te dis sur la taille de ton machin c'est pas valable partout hein .
    skuldleif posted the 10/28/2025 at 09:04 PM
    ouroboros4 il suffit de faire un titre avec "microsoft" ou "xbox" et d'avoir un contenu percu comme negatif envers xbox et hop ca fait des chocapic
    ouroboros4 posted the 10/28/2025 at 09:04 PM
    Shanks y'a pas moyen de le ban un peu pour ce genre de propos?
    negan posted the 10/28/2025 at 09:06 PM
    ouroboros4 C'est culotté d'appeler Shanks vu la gueule de tes articles depuis des mois
    ouroboros4 posted the 10/28/2025 at 09:06 PM
    skuldleif Je ne fait que répéter les propos de MS, c'est pas ma faute sur les autres comme Negan partent au quart de tour
    ouroboros4 posted the 10/28/2025 at 09:10 PM
    negan Moi je suis pas vulgaire et j'insulte personne.
    Si tu pouvais disparaitre comme Xbox
    negan posted the 10/28/2025 at 09:10 PM
    ouroboros4 ''Si tu pouvais disparaitre comme Xbox''

    Ca n'arrivera pas
    ouroboros4 posted the 10/28/2025 at 09:12 PM
    negan Xbox déjà faut un début à tout
    oracle972 posted the 10/28/2025 at 09:28 PM
    Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a reçu une rémunération de 96,5 millions de dollars pour l'exercice 2025.

    • 2025 96,5 millions de dollars
    • 2024 79,1 millions de dollars
    • 2023 48,5 millions de dollars

    pour 2026 en voulant 30 % de marge, il va battre tout les records.

    $MSFT est en hausse de 1275 % depuis que Nadella a pris le relais en 2014
    shambala93 posted the 10/28/2025 at 09:30 PM
    Et la switch 2 ?
    fan2jeux posted the 10/28/2025 at 09:42 PM
    la reponse de mightykeef
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo