DS
: seules les DS 8 & DS7 restent au calendrier 2026.
Peugeot
: 2028
Maserati
: annulation du modèle électrique MC20
Alfa Romeo
: report des Giulia et Stelio à une date indéterminée
Mercedes
: ajout de la Classe G 450 Diesel : entrée de gamme à 160 000 euros (+ 80 000 de malus) /
Porsche
: perte de 1 milliard d'euros sur le 3è trimestre 2025
Volkswagen
: après rachat de RIVIAN par Volkswagen. 600 postes supprimés liés à la catastrophe logicielle
Alpine
: Premier SUV électrique, au prix d'un A380 : 67500 euros
posted the 10/27/2025 at 04:22 PM by solarr
Sans déconner ? Le V6 Nettuno fait toute la magie du véhicule (meme si ce V6 turbalisé ne rivalisera jamais avec l'ancien V8 atmo de chez Ferrari). Personne ne veut d'une version similaire avec un moteur de mixeur à la place. Et puis comme en plus on est à la masse coté électrique dans le groupe Stellantis ...
https://www.largus.fr/actualite-automobile/scoop-pourquoi-stellantis-a-stoppe-les-projets-des-futures-ds-ndeg3-et-ds-ndeg4-30044125.html