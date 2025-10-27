profile
all
DS : annulation des DS3-4 + actu
DS : seules les DS 8 & DS7 restent au calendrier 2026.

Peugeot : 2028

Maserati : annulation du modèle électrique MC20

Alfa Romeo : report des Giulia et Stelio à une date indéterminée

Mercedes : ajout de la Classe G 450 Diesel : entrée de gamme à 160 000 euros (+ 80 000 de malus) /

Porsche : perte de 1 milliard d'euros sur le 3è trimestre 2025

Volkswagen : après rachat de RIVIAN par Volkswagen. 600 postes supprimés liés à la catastrophe logicielle

Alpine : Premier SUV électrique, au prix d'un A380 : 67500 euros



    posted the 10/27/2025 at 04:22 PM by solarr
    comments (10)
    rogeraf posted the 10/27/2025 at 04:32 PM
    Et DACIA ? Ok, je sors ...
    solarr posted the 10/27/2025 at 04:34 PM
    rogeraf les clients DACIA en Italie bénéficient d'un bonus fiscal qui leur permet d'obtenir une DACIA électrique à moins de 4000 euros... la meilleure affaire au monde.
    rogeraf posted the 10/27/2025 at 04:36 PM
    Ah oui quand même solarr . Ca donne presque envie de passer à l'électrique à ce prix
    solarr posted the 10/27/2025 at 04:50 PM
    rogeraf tu m'as motivé à faire l'article on a tous un savoir que l'on garde quelque part
    sonilka posted the 10/27/2025 at 04:50 PM
    annulation du modèle électrique MC20

    Sans déconner ? Le V6 Nettuno fait toute la magie du véhicule (meme si ce V6 turbalisé ne rivalisera jamais avec l'ancien V8 atmo de chez Ferrari). Personne ne veut d'une version similaire avec un moteur de mixeur à la place. Et puis comme en plus on est à la masse coté électrique dans le groupe Stellantis ...
    rogeraf posted the 10/27/2025 at 04:59 PM
    solarr
    naoshige11 posted the 10/27/2025 at 05:00 PM
    Qu'ils vendent leur bagnoles encore plus cher, y'a encore quelques marques en trop dans le secteur...
    derno posted the 10/27/2025 at 05:01 PM
    Je l'aime bien la dernière DS4, je trouve qu'elle a de très belles ligne, c'est dommage.
    hein posted the 10/27/2025 at 05:02 PM
    Je ne sais pas où tu as vu que les DS3 et 4 étaient annulées...
    solarr posted the 10/27/2025 at 05:08 PM
    hein concentration de Stellantis sur le haut de gamme et l'amérique du nord.

    https://www.largus.fr/actualite-automobile/scoop-pourquoi-stellantis-a-stoppe-les-projets-des-futures-ds-ndeg3-et-ds-ndeg4-30044125.html
