profile
Clair Obscur : Expedition 33
18
Likers
name : Clair Obscur : Expedition 33
platform : PC
editor : Kepler Interactive
developer : Sandfall Interactive
genre : RPG
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
read the reviews
add a review
add a press review
profile
yanssou
21
Likes
Likers
yanssou
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 835
visites since opening : 1704188
yanssou > blog
all
[Studio Anatole] Clair Obscur: Expedition 33 : Les secrets derrière la VF


Dans les coulisses de la VF – Clair Obscur: Expedition 33

On a eu la chance d’enregistrer la version française de Clair Obscur: Expedition 33 dans nos studios à Lyon.

On est super fiers d’avoir participé à ce projet, et très heureux de voir l’accueil incroyable que le jeu a reçu depuis son annonce.

Un grand merci aux comédiens et comédiennes, à l'incroyable équipe de Sandfall, au staff technique du Studio Anatole et à toutes les personnes qui ont bossé de près ou de loin sur cette aventure.
https://m.youtube.com/watch?v=F8aPDQjTZj0&t=3s&pp=0gcJCQYKAYcqIYzv
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    adamjensen
    posted the 10/27/2025 at 11:40 AM by yanssou
    comments (0)
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo