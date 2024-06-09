Dans les coulisses de la VF – Clair Obscur: Expedition 33



On a eu la chance d’enregistrer la version française de Clair Obscur: Expedition 33 dans nos studios à Lyon.



On est super fiers d’avoir participé à ce projet, et très heureux de voir l’accueil incroyable que le jeu a reçu depuis son annonce.



Un grand merci aux comédiens et comédiennes, à l'incroyable équipe de Sandfall, au staff technique du Studio Anatole et à toutes les personnes qui ont bossé de près ou de loin sur cette aventure.