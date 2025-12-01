HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
profile
newtechnix
12
Likes
Likers
newtechnix
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 525
visites since opening : 885448
newtechnix > blog
Nintendo victime d'un nouveau giga piratage?
Un groupe de piratage Crimson Collective affirme avoir piraté Nintendo, joignant une capture d'écran de plusieurs dossiers comme preuve. Parmi eux, il y a des fichiers de production, les aperçus de dev et des sauvegardes.

apparemment la justification serait le fric et aussi la notoriété.

le piratage serait pour l'instant indirect pour nintendo et plus directement sur Github mais devrait devenir direct prochainement avec une modification visuelle du site nintendo.com.

Nintendo n'a pas encore publié de déclaration.

Cela serait un coup dur pour Nintendo surtout qu'on sait qu'aujourd'hui les plus gros projets nintendo font appel à es sous-traitant de soutien, les fichiers de travail collaboratif requérant une communication via internet.

les ND vont être vide de news...si ils balancent tout le Boulot

Les prochaines semaines risquent d'être rock'n roll,
wait'n see...

https://www.thegamer.com/nintendo-hacking-group-claims-to-have-breached/
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 10/12/2025 at 09:06 AM by newtechnix
    comments (7)
    cyr posted the 10/12/2025 at 09:29 AM
    A voir ce qu'il on récupéré....

    Parfois ça laisse croire, mais en réalité.....rien d'intéressant.
    ghouledheleter posted the 10/12/2025 at 09:41 AM
    C'est vraiment des fils de putes de faire ça, que se soit nintendo ou autres acteurs du milieu.
    ioda posted the 10/12/2025 at 10:33 AM
    Des premiers leaks viennent de tomber :

    Super Mario: Paradox (de ce qu'il en ressort des leaks, ca serait un épisode anniversaire où on revisiterai des Mario de différentes époques avec différentes références)

    F-Zer'0verdrive (titre provisoire), aucune info

    Une compilation de Xenoblade 1/2/3 en préparation en key-card.

    Le reste à suivre, on devrait en savoir plus, en tout cas ca va faire mal pour Nintendo, toutes les conneries que vous avez pu lire avec ce post.
    idd posted the 10/12/2025 at 10:45 AM
    "en key-card" :vomi:
    yogfei posted the 10/12/2025 at 10:53 AM
    cyr Oui j'attends de voir si c'est a la insomniac ou ala nvdia c'est chiant et je préfère ne rien savoir j'aime les surprises...

    Si c'est que des noms de fichier avec des noms de code ca ne sert à rien...

    ghouledheleter Oui des ados ou adultes en manque de reconnaissance...
    tonius posted the 10/12/2025 at 11:08 AM
    Ioda Je te le dit tout de suite c'est fake a mort.
    derno posted the 10/12/2025 at 11:18 AM
    tonius
    de toute façon dès qu'il y a un f-zero qui sort dans une liste tu sais que c'est bidon
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo