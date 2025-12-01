Un groupe de piratage Crimson Collective affirme avoir piraté Nintendo, joignant une capture d'écran de plusieurs dossiers comme preuve. Parmi eux, il y a des fichiers de production, les aperçus de dev et des sauvegardes.



apparemment la justification serait le fric et aussi la notoriété.



le piratage serait pour l'instant indirect pour nintendo et plus directement sur Github mais devrait devenir direct prochainement avec une modification visuelle du site nintendo.com.



Nintendo n'a pas encore publié de déclaration.



Cela serait un coup dur pour Nintendo surtout qu'on sait qu'aujourd'hui les plus gros projets nintendo font appel à es sous-traitant de soutien, les fichiers de travail collaboratif requérant une communication via internet.



les ND vont être vide de news...si ils balancent tout le Boulot



Les prochaines semaines risquent d'être rock'n roll,

wait'n see...



https://www.thegamer.com/nintendo-hacking-group-claims-to-have-breached/