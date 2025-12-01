Un groupe de piratage Crimson Collective affirme avoir piraté Nintendo, joignant une capture d'écran de plusieurs dossiers comme preuve. Parmi eux, il y a des fichiers de production, les aperçus de dev et des sauvegardes.
apparemment la justification serait le fric et aussi la notoriété.
le piratage serait pour l'instant indirect pour nintendo et plus directement sur Github mais devrait devenir direct prochainement avec une modification visuelle du site nintendo.com.
Nintendo n'a pas encore publié de déclaration.
Cela serait un coup dur pour Nintendo surtout qu'on sait qu'aujourd'hui les plus gros projets nintendo font appel à es sous-traitant de soutien, les fichiers de travail collaboratif requérant une communication via internet.
les ND vont être vide de news...si ils balancent tout le Boulot
Les prochaines semaines risquent d'être rock'n roll,
wait'n see...
https://www.thegamer.com/nintendo-hacking-group-claims-to-have-breached/
tags :
posted the 10/12/2025 at 09:06 AM by newtechnix
Parfois ça laisse croire, mais en réalité.....rien d'intéressant.
Super Mario: Paradox (de ce qu'il en ressort des leaks, ca serait un épisode anniversaire où on revisiterai des Mario de différentes époques avec différentes références)
F-Zer'0verdrive (titre provisoire), aucune info
Une compilation de Xenoblade 1/2/3 en préparation en key-card.
Le reste à suivre, on devrait en savoir plus, en tout cas ca va faire mal pour Nintendo, toutes les conneries que vous avez pu lire avec ce post.
Si c'est que des noms de fichier avec des noms de code ca ne sert à rien...
ghouledheleter Oui des ados ou adultes en manque de reconnaissance...
de toute façon dès qu'il y a un f-zero qui sort dans une liste tu sais que c'est bidon