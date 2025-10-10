Spoil



Je sais pas si ici des personnes ont étais voir le film Tron ares, mais perso j'ai passer un bon moment.



Le début, c'est ce que j'ai moins aimer, car forcément on part sur de nouvelle tête, donc bon il y a pratiquement aucun lien avec l'ancien film.

J'aurais aimé savoir comment la meuf qui est sortie de la grille avec flin ce qu'elle est devenu......sûrement sujette a la règle des 29 minutes...



Néanmoins, passer la moitier du film, de l'action on en a. Même si c'est parfois rapide, et parfois lent....



Ça peut faire réfléchir sur l'avenir des ia. Et leur dangerosité entre de mauvaise mains ou avec des esprits faible....(suicide, etc)



Et quel surprise de voir gillian Anderson, que j'ai même pas reconnu avant de voir le générique de fin (elle me disait quelque chose, mais avec sa coiffure.....j'ai pas tilter)



J'ai pas vu les 2 heures passées.



Spoil il semblerait qu'il y en aura un autre de film, et celui la risque d'être bien plus nerveux...



Si je devais le noter, je mettrais un 7/10.