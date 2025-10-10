Spoil
Je sais pas si ici des personnes ont étais voir le film Tron ares, mais perso j'ai passer un bon moment.
Le début, c'est ce que j'ai moins aimer, car forcément on part sur de nouvelle tête, donc bon il y a pratiquement aucun lien avec l'ancien film.
J'aurais aimé savoir comment la meuf qui est sortie de la grille avec flin ce qu'elle est devenu......sûrement sujette a la règle des 29 minutes...
Néanmoins, passer la moitier du film, de l'action on en a. Même si c'est parfois rapide, et parfois lent....
Ça peut faire réfléchir sur l'avenir des ia. Et leur dangerosité entre de mauvaise mains ou avec des esprits faible....(suicide, etc)
Et quel surprise de voir gillian Anderson, que j'ai même pas reconnu avant de voir le générique de fin (elle me disait quelque chose, mais avec sa coiffure.....j'ai pas tilter)
J'ai pas vu les 2 heures passées.
Spoil il semblerait qu'il y en aura un autre de film, et celui la risque d'être bien plus nerveux...
Si je devais le noter, je mettrais un 7/10.
posted the 10/10/2025 at 07:35 PM by cyr
Elle devient rien vu qu'Ares n'est pas vraiment une suite...
Ça sous entend quel a pas survécu, et sam c'est éloigné de la grille....
Mais voilà c'est pas dit, même pas sous entendu...dommage pour ce point la.
Jared Leto n’a pas vraiment le vent en poupe.
Je le regarderai sans doutes sur Disney+ mais pas au ciné.
Le film flop bien semble t-il.
Perso Jared Leto j'arrive pas.
Je suis moyennement étonné et passé une sorte de surestimation de ce qu'a été Tron à l'époque, je ne vois pas vraiment une demande du public particulière pour ce titre, déjà sortir un nouveau film était assez étonnant (mais pour quoi pas) mais deux là c'est plus qu'étrange.
Tron apportait un élan visuel assez osé pour l'époque mais à fait partie de films Disney qui auront été plus des marqueurs pour la pop culture actuelle qu'un véritable raz de marée à l'époque: Le Trou Noir par exemple toujours chez Disney marque une époque de disney tentait des choses niveau effets spéciaux: mary poppins, eliott le dragon, le dragon du lac de feu, le trou noir, tron...