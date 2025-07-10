Ce qui a été un temps le plus grand studio du jeu d'aventure s'en est allé...La faute à de mauvais choix et à des éditeurs toujours plus vorace sans le moindre soutien réel...Cette nouvelle me brise réellement le cœur, mais genre vraiment...J'étais en train de me préparer à refaire la trilogie Runaway pour en partager un longplay complet.Mon cœur d'aventureux est en miette.Au revoir Pendulos...Et merci.