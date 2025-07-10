profile
Pendulo Studios
1
Likers
name : Pendulo Studios
official website : http://www.pendulostudios.com/
profile
obi69
28
Likes
Likers
obi69
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 1174
visites since opening : 1868731
obi69 > blog
all
Pendulos Studio s'en est allé






Ce qui a été un temps le plus grand studio du jeu d'aventure s'en est allé...

La faute à de mauvais choix et à des éditeurs toujours plus vorace sans le moindre soutien réel...
Cette nouvelle me brise réellement le cœur, mais genre vraiment...
J'étais en train de me préparer à refaire la trilogie Runaway pour en partager un longplay complet.

Mon cœur d'aventureux est en miette.

Au revoir Pendulos...Et merci.

    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 10/07/2025 at 03:30 PM by obi69
    comments (15)
    draven86 posted the 10/07/2025 at 03:40 PM
    Triste nouvelle .
    adamjensen posted the 10/07/2025 at 03:40 PM
    C'est vraiment dommage pour ce studio qui méritait mieux.
    La trilogie des Runaway était super.
    The Next Big Thing n'était pas trop mal non plus.
    taiko posted the 10/07/2025 at 03:41 PM
    Jamais compris pourquoi ils avaient arrêté les excellents runnaway.
    solarr posted the 10/07/2025 at 03:41 PM
    Récemment, j'en parlais sur ce blog traitant des jeux de rôle type point'n'click.

    Quelle perte !
    altendorf posted the 10/07/2025 at 03:49 PM
    Arf.... :/

    taiko Ils se sont perdus dans l'histoire. Le trois n'a jamais été une suite du 2, c'était une sorte de soft reboot qui n'a pas séduit la communauté.
    grundbeld posted the 10/07/2025 at 04:00 PM
    C'est vraiment une triste nouvelle...
    kevinmccallisterrr posted the 10/07/2025 at 04:07 PM
    Triste nouvelle en effet... En espèrant que le personnel de ce super studio retrouve du taff dans d'autres studios intéressants du genre. J'avais bien kiffé leur adaptation des BDs Blacksad Je testerai d'autres de leurs jeux à l'occaz, j'me suis chopé récemment leur "Pendulo Adventure Pack" en promo sur Steam : les 3 Runaway, The Next Big Thing et Yesterday
    cyr posted the 10/07/2025 at 04:16 PM
    En même temps, a part runaway, quel autre jeux on t'il fait?

    Et a combien les runaway se sont vendu?

    J'ai pas l'impression que c'était un studio très actif.

    Combien de personne travaillez pour le studio?
    losz posted the 10/07/2025 at 04:19 PM
    Triste, j’ai toujours aimé leurs jeux, même les plus moyens sortis récemment. Je trouve qu’il y a toujours un certain charme dans leurs productions, comme Blacksad, Tintin ou Vertigo.
    obi69 posted the 10/07/2025 at 04:20 PM
    cyr Du temps de la Grande époque (Hollywood Monsters, Runaway), ils étaient une douzaine à peine.
    Dès Runaway 3, ils ont commencé à partir en couille.

    The Next Big Thing ne m'a vraiment pas plu à l'époque. Yesterday, ca fait des années que je me dis que je dois le faire.

    Blacksad sentait l'amour sincère de la BD, mais aussi leur totale incomptence en 3D, sans compter le budget clairement ridicule de Microids, qui, de façon évidende, leur avait demandé de copier la saga Sherlock de Frogwares.

    Pendulo est revenu d'entre les morts plusieurs fois.
    Mais rien que pour Runaway, ils méritent tout mon amour.
    altendorf posted the 10/07/2025 at 04:52 PM
    obi69 Ils ont tellement ruiné la licence Runaway avec le 3...
    obi69 posted the 10/07/2025 at 05:08 PM
    altendorfJe suis d'accord.
    J'en ai d'ailleurs parlé ici :
    https://www.gameforever.fr/runaway-3-a-twist-of-fate-9897.php

    Mais c'est surtout The Next Big Thing qui m'a fâché avec le studio
    sph1x posted the 10/07/2025 at 05:28 PM
    Triste nouvelle.
    La trilogie Runaway était top.
    Yesterday était aussi super
    obi69 posted the 10/07/2025 at 05:47 PM
    sph1x sph1x Des années que j'avais Yesterday dans mon backlog. J'ai voulu l'installer ce soir (j'ai l'édition physique) : je n'ai pas pu. Le jeu a une protection qui renvoie vers un site de merde qui n'existe plus.
    Et bien sûr, Yesterday est déférencé de Focus, l'éditeur de l'époque, pour le SAV.
    J'ai plus qu'à le racheter sur GOG.
    Ma trilogie Runaway et The Next Big Thing sont sûrement aussi HS à cause de ces protections de merde.
    sph1x posted the 10/07/2025 at 06:27 PM
    obi69 : et après on vient me dire que le démat c'est génial.
    Je ne peux que t'encourager à faire les 2 Yesterday et surtout le Origins
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo