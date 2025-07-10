Ce qui a été un temps le plus grand studio du jeu d'aventure s'en est allé...
La faute à de mauvais choix et à des éditeurs toujours plus vorace sans le moindre soutien réel...
Cette nouvelle me brise réellement le cœur, mais genre vraiment...
J'étais en train de me préparer à refaire la trilogie Runaway pour en partager un longplay complet.
La trilogie des Runaway était super.
The Next Big Thing n'était pas trop mal non plus.
Quelle perte !
taiko Ils se sont perdus dans l'histoire. Le trois n'a jamais été une suite du 2, c'était une sorte de soft reboot qui n'a pas séduit la communauté.
Et a combien les runaway se sont vendu?
J'ai pas l'impression que c'était un studio très actif.
Combien de personne travaillez pour le studio?
Dès Runaway 3, ils ont commencé à partir en couille.
The Next Big Thing ne m'a vraiment pas plu à l'époque. Yesterday, ca fait des années que je me dis que je dois le faire.
Blacksad sentait l'amour sincère de la BD, mais aussi leur totale incomptence en 3D, sans compter le budget clairement ridicule de Microids, qui, de façon évidende, leur avait demandé de copier la saga Sherlock de Frogwares.
Pendulo est revenu d'entre les morts plusieurs fois.
Mais rien que pour Runaway, ils méritent tout mon amour.
J'en ai d'ailleurs parlé ici :
https://www.gameforever.fr/runaway-3-a-twist-of-fate-9897.php
Mais c'est surtout The Next Big Thing qui m'a fâché avec le studio
La trilogie Runaway était top.
Yesterday était aussi super
Et bien sûr, Yesterday est déférencé de Focus, l'éditeur de l'époque, pour le SAV.
J'ai plus qu'à le racheter sur GOG.
Ma trilogie Runaway et The Next Big Thing sont sûrement aussi HS à cause de ces protections de merde.
Je ne peux que t'encourager à faire les 2 Yesterday et surtout le Origins