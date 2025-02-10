La saison 3 du fangame Resident Evil Survive vient tout juste d’arriver.
Cette nouvelle mise à jour de ce beat’em all sur l'univers de Resident Evil a été déployée le 28 septembre (jour symbolique de Jill Valentine) et met justement en avant cette dernière, qui doit cette fois s’échapper de Raccoon City avec ses poings.
Au programme, la tenue classique de Jill issue de RE3, de nouveaux coups, de nouveaux ennemis, des boss inédits… et bien sûr, l’incontournable Nemesis. En terminant la campagne de Jill, vous débloquerez le mode Escape, qui permet cette fois de tracer votre propre chemin pour rejoindre le dernier hélicoptère à quitter la ville, plutôt que de suivre un parcours prédéfini.
C’est fun, nerveux et franchement addictif. Vous pouvez découvrir toute la saison 3 dans la vidéo ci-dessous, et dans sa description des liens pour télécharger le jeu ainsi que mes runs sur les saisons précédentes (RE0, RE1, RE2 et RE Outbreak).