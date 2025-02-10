- The Year of the Ninja -
profile
Resident Evil 3 Remake
11
Likers
name : Resident Evil 3 Remake
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : survival horror
other versions : Xbox One - PlayStation 4
read the reviews
add a review
add a press review
profile
marchand2sable
52
Likes
Likers
marchand2sable
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 756
visites since opening : 2216217
marchand2sable > blog
La saison 3 de Resident Evil : Survive est disponible


La saison 3 du fangame Resident Evil Survive vient tout juste d’arriver.

Cette nouvelle mise à jour de ce beat’em all sur l'univers de Resident Evil a été déployée le 28 septembre (jour symbolique de Jill Valentine) et met justement en avant cette dernière, qui doit cette fois s’échapper de Raccoon City avec ses poings.

Au programme, la tenue classique de Jill issue de RE3, de nouveaux coups, de nouveaux ennemis, des boss inédits… et bien sûr, l’incontournable Nemesis. En terminant la campagne de Jill, vous débloquerez le mode Escape, qui permet cette fois de tracer votre propre chemin pour rejoindre le dernier hélicoptère à quitter la ville, plutôt que de suivre un parcours prédéfini.

C’est fun, nerveux et franchement addictif. Vous pouvez découvrir toute la saison 3 dans la vidéo ci-dessous, et dans sa description des liens pour télécharger le jeu ainsi que mes runs sur les saisons précédentes (RE0, RE1, RE2 et RE Outbreak).

Bon visionnage les survivants !


Lien direct de la vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=Q6-x0liTrIs


https://www.youtube.com/watch?v=Q6-x0liTrIs
    tags : resident evil resident evil 9 resident evil survive resident evil new mod 2025 resident evil requiem resident evil 9 leon resident evil mod 2025 resident evil requiem jill resident evil fangame resident evil 9 jill resident evil fangame 2025
    2
    Likes
    Who likes this ?
    guyllan, adamjensen
    posted the 10/02/2025 at 05:02 PM by marchand2sable
    comments (1)
    guyllan posted the 10/02/2025 at 06:36 PM
    Pas mal du tout
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo