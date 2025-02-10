La saison 3 du fangamevient tout juste d’arriver.Cette nouvelle mise à jour de ce beat’em all sur l'univers dea été déployée le(jour symbolique de) et met justement en avant cette dernière, qui doit cette fois s’échapper deavec ses poings.Au programme, la tenue classique deissue de, de nouveaux coups, de nouveaux ennemis, des boss inédits… et bien sûr, l’incontournable. En terminant la campagne de, vous débloquerez le, qui permet cette fois de tracer votre propre chemin pour rejoindre le dernier hélicoptère à quitter la ville, plutôt que de suivre un parcours prédéfini.C’est fun, nerveux et franchement addictif. Vous pouvez découvrir toute ladans la vidéo ci-dessous, et dans sa description des liens pour télécharger le jeu ainsi que mes runs sur les saisons précédentes ().Bon visionnage les survivants !