Electronics Arts racheté pour 55 milliards de dollars
Electronic Arts Inc, leader mondial du divertissement interactif, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord définitif en vue de son acquisition par un consortium d'investisseurs (« le Consortium ») composé de PIF, Silver Lake et Affinity Partners, dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire valorisant EA à environ 55 milliards de dollars.

Cette transaction permet à EA d'accélérer l'innovation et la croissance afin de bâtir l'avenir du divertissement.

L'entreprise est désormais privatisé et Andrew Wilson reste à son poste de CEO


https://www.businesswire.com/news/home/20250929186526/en/EA-Announces-Agreement-to-be-Acquired-by-PIF-Silver-Lake-and-Affinity-Partners-for-%2455-Billion
    posted the 09/29/2025 at 12:45 PM by ouroboros4
    mrpopulus posted the 09/29/2025 at 01:02 PM
    Ça signifie qu'elle peut plus être racheter par n'importe qui c'est ça ?
    brook1 posted the 09/29/2025 at 01:12 PM
    mrpopulus oui
    altendorf posted the 09/29/2025 at 01:21 PM
    D'ailleurs, Affinity Partners travaille beaucoup avec l'Arabie Saoudite (et le président est accessoirement le gendre de Trump). Je pense que l'acquisition est une volonté de l'AS, mais elle voulait faire cela de manière larvée donc elle passe par un consortium.

    mrpopulus Tu peux toujours soumettre une offre, mais si les principaux propriétaires ne veulent pas, c'est mort.
    nyseko posted the 09/29/2025 at 01:22 PM
    brook1 Pendant un certain temps, les fonds d'investissements ayant acquis EA finiront par revendre d'ici 5-7 ans probablement.
