Electronic Arts Inc, leader mondial du divertissement interactif, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord définitif en vue de son acquisition par un consortium d'investisseurs (« le Consortium ») composé de PIF, Silver Lake et Affinity Partners, dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire valorisant EA à environ 55 milliards de dollars.Cette transaction permet à EA d'accélérer l'innovation et la croissance afin de bâtir l'avenir du divertissement.L'entreprise est désormais privatisé et Andrew Wilson reste à son poste de CEO