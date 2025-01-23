Team NINJA et PlatinumGames ont dévoilé un premier aperçu du niveau de difficulté de Ninja Gaiden 4, mettant en avant le placement dynamique des ennemis et une IA agressive qui s'adapte aux niveaux de difficulté. Le jeu reste fidèle à ses racines exigeantes, tout en introduisant un nouveau mode héros et des aides ajustables qui peuvent faciliter l'accès aux nouveaux venus.



Son mode entraînement autonome, une première dans la série, permet aux joueurs d'affiner leurs compétences avant de se lancer dans la bataille.



Le titre sera disponible le 21 octobre sur Ps5 , Xbox Series et Pc.