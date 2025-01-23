profile
Ninja Gaiden 4
4
Likers
name : Ninja Gaiden 4
platform : PC
editor : Koei Tecmo
developer : PlatinumGames
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
read the reviews
add a review
add a press review
profile
yanssou
21
Likes
Likers
yanssou
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 822
visites since opening : 1668945
yanssou > blog
all
Ninja Gaiden 4 nous parle de ces niveaux de difficultés


Team NINJA et PlatinumGames ont dévoilé un premier aperçu du niveau de difficulté de Ninja Gaiden 4, mettant en avant le placement dynamique des ennemis et une IA agressive qui s'adapte aux niveaux de difficulté. Le jeu reste fidèle à ses racines exigeantes, tout en introduisant un nouveau mode héros et des aides ajustables qui peuvent faciliter l'accès aux nouveaux venus.

Son mode entraînement autonome, une première dans la série, permet aux joueurs d'affiner leurs compétences avant de se lancer dans la bataille.

Le titre sera disponible le 21 octobre sur Ps5 , Xbox Series et Pc.
https://www.youtube.com/watch?v=N-ccI2SOsD0&ab_channel=Xbox
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 09/25/2025 at 10:43 AM by yanssou
    comments (0)
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo