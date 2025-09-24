Grosse semaine pour celles et ceux qui attendent des nouvelles du très mystérieuxPour commencer, laa ouvert les précommandes du jeu au prix de, avec une jaquette provisoire. Les autres enseignes devraient rapidement suivre, ce qui laisse présager la diffusion d’un gros trailer ce soir, lors du. Les dernières rumeurs évoquent notamment le retour deainsi qu’une séquence d’exploration en moto dans unplus ouvert qu’à l’accoutumée.Une démo jouable sera également proposée au public durant toute la durée du. Pour l’instant, aucun détail n’a été communiqué sur son contenu, selon des bruits de couloir, elle pourrait même être totalement différente de celles dévoilées à laet auCe n’est pas tout,organisera sa propre présentation delors d’un show de plus de 50 minutes ce(heure française), diffusé en direct à cette adresse :À noter cependant que les Japonais n’ont pas la même approche que nous vis-à-vis des spoilers. De nombreux éléments, voire trop d’éléments, pourraient y être révélés, ce qui serait dommage, puisque la sortie du jeu est prévue dans seulement quelques mois maintenant...