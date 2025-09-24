Grosse semaine pour celles et ceux qui attendent des nouvelles du très mystérieux Resident Evil Requiem.
Pour commencer, la Fnac a ouvert les précommandes du jeu au prix de 79,99 €, avec une jaquette provisoire. Les autres enseignes devraient rapidement suivre, ce qui laisse présager la diffusion d’un gros trailer ce soir, lors du State of Play de Sony prévu à 23h. Les dernières rumeurs évoquent notamment le retour de Leon S. Kennedy ainsi qu’une séquence d’exploration en moto dans un Raccoon City plus ouvert qu’à l’accoutumée.
Une démo jouable sera également proposée au public durant toute la durée du TGS. Pour l’instant, aucun détail n’a été communiqué sur son contenu, selon des bruits de couloir, elle pourrait même être totalement différente de celles dévoilées à la Gamescom et au Summer Game Fest.
Ce n’est pas tout, PlayStation Japan organisera sa propre présentation de Resident Evil Requiem lors d’un show de plus de 50 minutes ce dimanche 28 septembre à 8h40 (heure française), diffusé en direct à cette adresse :
À noter cependant que les Japonais n’ont pas la même approche que nous vis-à-vis des spoilers. De nombreux éléments, voire trop d’éléments, pourraient y être révélés, ce qui serait dommage, puisque la sortie du jeu est prévue dans seulement quelques mois maintenant...
-Un Nouveau Trailer ce soir
-Ouverture des réservations demain
-Du gameplay d'une possible nouvelle démo durant la semaine
-Un show de 50 minutes dimanche
ça fait un peu beaucoup d'un coup quand même...
Vivement le multi
Ouais pas bête. Le jeu peut cacher un mode multi (de merde...), comme Reverse avec Village ou Resistance avec le 3.
A moins que ce soit une grosse démo centrée sur le gameplay de Leon avec sa moto. J’avoue que 50 minutes de show c’est énorme, même si on va probablement perdre 20 minutes dans du blabla connaissant les shows japonais…