Spoil.



Attention spoil



Je vous aurez prévenu.



Je viens de voir le dernier épisode de la saison 1, et je suis vraiment, vraiment, réellement, infiniment déçu.



Déçu de quoi?



Personne n'est mort, le prodige, les aliens, le cyborg, les synthétique...



Mais le pire, c'est qu'il va y avoir une autre saison ou pas. Mais si il y en a pas une deuxième, alors c'est pire que tous.



L'œil qui trouve un cobaye, yutani qui arrive en force, le synthétique rush, pour qui il travail en vrai, même le synthétique père, pourquoi il a pas étais mis en pièce, pourquoi le synthétique rush a pas tué le cyborg,.....

Et le prodige, lui je voulais le voir mourir de la main de sa création, mais non....



Tous le monde en cage, avec un xenomorphe comme chien de garde.......



Franchement s'il y a pas une saison 2.....tous ça pour ça...