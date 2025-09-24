profile
alien heart épisode final: spoil
Spoil.

Attention spoil

Je vous aurez prévenu.

Je viens de voir le dernier épisode de la saison 1, et je suis vraiment, vraiment, réellement, infiniment déçu.

Déçu de quoi?

Personne n'est mort, le prodige, les aliens, le cyborg, les synthétique...

Mais le pire, c'est qu'il va y avoir une autre saison ou pas. Mais si il y en a pas une deuxième, alors c'est pire que tous.

L'œil qui trouve un cobaye, yutani qui arrive en force, le synthétique rush, pour qui il travail en vrai, même le synthétique père, pourquoi il a pas étais mis en pièce, pourquoi le synthétique rush a pas tué le cyborg,.....
Et le prodige, lui je voulais le voir mourir de la main de sa création, mais non....

Tous le monde en cage, avec un xenomorphe comme chien de garde.......

Franchement s'il y a pas une saison 2.....tous ça pour ça...
    posted the 09/24/2025 at 12:49 PM by cyr
    comments (16)
    ducknsexe posted the 09/24/2025 at 12:56 PM
    Une saison 2, 3 sont deja programmer.
    osiris67 posted the 09/24/2025 at 12:59 PM
    J ai vu le 1er episode. Apres 15 mins seulement j ai vu le message woke, j ai viré cette merde.
    ippoyabukiki posted the 09/24/2025 at 01:01 PM
    je n'ai pas réussi à finir l'épisode 1. J'ai trouvé ça particulièrement ennuyeux. Je ne sais pas ce qui se passe chez disney dans la narration ... mais même la saison 2 d'Andor je ne l'ai pas finie. Et je ne parle même pas de message woke ou non. Juste je trouve pas ça terrible.
    hatefield posted the 09/24/2025 at 01:55 PM
    Vu le désastre que c'est, on est pas a l'abri qu'ils annulent la série.
    tripy73 posted the 09/24/2025 at 02:05 PM
    Terminé aussi la série tout à l'heure, les mecs avaient de l'or dans les mains, quelques bonnes idées et ils en ont fait de la grosse merde...

    Entre les scènes qui te sortent totalement de l'immersion, genre l'ascenseur d'un immeuble de 120 étages qui est comme par hasard pile à l'étage où le frère veut fuir, les créatures annexes qui servent juste à faire avancer le scénario et les Aliens qui sont devenu des persos secondaires qui servent de petits toutous obéissants juste là pour créer des scènes gores, vraiment très déçu de la série.

    Bref, encore une belle perte de temps d'avoir regardé ça et s'ils annulent les autres saisons ce sera pas une grande perte, , d'ailleurs Kamiya aussi a l'air d'avoir trouvé ça bien nul.
    newtechnix posted the 09/24/2025 at 02:09 PM
    Je lis pas ton article, je regarde après rentrer du boulot...puis je lirais ton article
    cail2 posted the 09/24/2025 at 02:09 PM
    J'ai trouvé ça pas mal dans l'ensemble, notamment le concept de l'alien qui n'est pas le centre de gravité de la narration. Et tout cas c'est 100 fois mieux que Romulus et Covenant réunis.
    Pour le moment rien n'est fait pour une saison 2, ça dépendra de l'audience. Et j'ai cru comprendre que la série a moyennement séduit, en plus d'avoir coûté une blinde, donc pas gagné...
    shinz0 posted the 09/24/2025 at 02:11 PM
    Globalement j'ai trouvé la série sympa à regarder mais sans plus, je suis resté sur ma faim
    J'espère une saison 2 puisqu'il y a beaucoup de choses à développer

    Le T. Ocellus a volé le show
    shinz0 posted the 09/24/2025 at 02:16 PM
    Le showrunner avait prévu la série ce n'est pas que le Xenomorph
    pharrell posted the 09/24/2025 at 02:28 PM
    J'ai trouvé les épisodes 1 et 2 plutôt pas mal. Ca commençait bien.

    Et puis tout le reste est devenu assez chiant. J'en suis pas encore à l'épisode final j'ai 2 semaines de retard.

    Quand tu fais le choix de ne pas tout miser sur le Xénomorphe, pourquoi pas, c'est même une bonne chose, mais du coup derrière il te faut une histoire solide, qui passionne les gens. Là dessus ils se sont totalement foirés.

    Y a absolument rien de passionnant dans l'intrigue...

    Il y a eu une production de malade sur cette saison budget énorme, y aura peut être la 2eme mais si c'est merdique je doute qu'ils tournent la 3eme malgré l'annonce.
    alucardk posted the 09/24/2025 at 02:53 PM
    Oui déception cette série.
    cyr posted the 09/24/2025 at 02:58 PM
    shinz0 je savais pas qu'il y avais plusieurs saison de prévu.

    Je m'attendais a voir tous le monde finir en pièce, avec yutani qui aurait tous détruis apres avoir récupéré certains spécimen...

    Franchement je m'attend a une alliance avec le fou prodige, et l'oeil pour le libéré.

    Après tous les autres on etais méchant avec lui.

    Apres a 6 ans, construire le synthétique, encore faut il avoir des ressources en matière pour le faire, sans parler de l'ia....


    Par contre, voir de vieux clavier d'ordinateur alors qu'il vont dans l'espace. C'est paradoxal.
    shinz0 posted the 09/24/2025 at 03:06 PM
    cyr vieux ordinateurs comme Alien 1 qui se passe 2 ans après la série
    pharrell posted the 09/24/2025 at 03:13 PM
    Oui les ordinateurs années 80 c'est pour être cohérent avec les films Alien...

    C'est comme Lucas qui, dans les 15 dernières minutes de Star Wars épisode 3 commence à remettre les looks et les décors de l'épisode 4 alors que tout le reste est assez différent... Raccord un peu à l'arrache mais ça passe...
    shinz0 posted the 09/24/2025 at 03:44 PM
    pharrell Promotheus les ordinateurs et les combinaisons sont plus évolués que Alien 1
