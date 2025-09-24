Spoil.
Attention spoil
Je vous aurez prévenu.
Je viens de voir le dernier épisode de la saison 1, et je suis vraiment, vraiment, réellement, infiniment déçu.
Déçu de quoi?
Personne n'est mort, le prodige, les aliens, le cyborg, les synthétique...
Mais le pire, c'est qu'il va y avoir une autre saison ou pas. Mais si il y en a pas une deuxième, alors c'est pire que tous.
L'œil qui trouve un cobaye, yutani qui arrive en force, le synthétique rush, pour qui il travail en vrai, même le synthétique père, pourquoi il a pas étais mis en pièce, pourquoi le synthétique rush a pas tué le cyborg,.....
Et le prodige, lui je voulais le voir mourir de la main de sa création, mais non....
Tous le monde en cage, avec un xenomorphe comme chien de garde.......
Franchement s'il y a pas une saison 2.....tous ça pour ça...
posted the 09/24/2025 at 12:49 PM by cyr
Entre les scènes qui te sortent totalement de l'immersion, genre l'ascenseur d'un immeuble de 120 étages qui est comme par hasard pile à l'étage où le frère veut fuir, les créatures annexes qui servent juste à faire avancer le scénario et les Aliens qui sont devenu des persos secondaires qui servent de petits toutous obéissants juste là pour créer des scènes gores, vraiment très déçu de la série.
Bref, encore une belle perte de temps d'avoir regardé ça et s'ils annulent les autres saisons ce sera pas une grande perte, , d'ailleurs Kamiya aussi a l'air d'avoir trouvé ça bien nul.
Pour le moment rien n'est fait pour une saison 2, ça dépendra de l'audience. Et j'ai cru comprendre que la série a moyennement séduit, en plus d'avoir coûté une blinde, donc pas gagné...
J'espère une saison 2 puisqu'il y a beaucoup de choses à développer
Le T. Ocellus a volé le show
Et puis tout le reste est devenu assez chiant. J'en suis pas encore à l'épisode final j'ai 2 semaines de retard.
Quand tu fais le choix de ne pas tout miser sur le Xénomorphe, pourquoi pas, c'est même une bonne chose, mais du coup derrière il te faut une histoire solide, qui passionne les gens. Là dessus ils se sont totalement foirés.
Y a absolument rien de passionnant dans l'intrigue...
Il y a eu une production de malade sur cette saison budget énorme, y aura peut être la 2eme mais si c'est merdique je doute qu'ils tournent la 3eme malgré l'annonce.
Je m'attendais a voir tous le monde finir en pièce, avec yutani qui aurait tous détruis apres avoir récupéré certains spécimen...
Franchement je m'attend a une alliance avec le fou prodige, et l'oeil pour le libéré.
Après tous les autres on etais méchant avec lui.
Apres a 6 ans, construire le synthétique, encore faut il avoir des ressources en matière pour le faire, sans parler de l'ia....
Par contre, voir de vieux clavier d'ordinateur alors qu'il vont dans l'espace. C'est paradoxal.
C'est comme Lucas qui, dans les 15 dernières minutes de Star Wars épisode 3 commence à remettre les looks et les décors de l'épisode 4 alors que tout le reste est assez différent... Raccord un peu à l'arrache mais ça passe...