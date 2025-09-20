Si vous deviez faire un classement des développeurs/editeurs qui vous ont le plus déçus ces 10/15 dernière années ?
Attention, ne doit pas rentrer en compte si le dev/edit a aussi une proposition de hardware.
Uniquement sur le parti software.
Sony
Nintendo
Sega
Microsoft
Square Enix
Nis
Falcolm
Koei Tecmo
Bandai namco
Electronic arts
Ubisoft
Cd projekt
2K
tags :
posted the 09/20/2025 at 10:18 AM by unpeu
Les autres sont à leur place : respectables pour les uns, égaux à eux-mêmes pour les autres.
pour moi absolument tous les gros éditeurs a l'exception de capcom sont décevant depuis 15 ans
les bon jeu ne se trouve plus que chez les studio faisant soit habituellement du AA (larian, from soft, atlus, vanillaware,falcom... ) soit les indé ou les jeux A plutot ce qui n’inclus pas que les indé mais peu nombreux dans le tat (on retiendra la team cherry, ceux qui ont fait vampire survivor, dave the diver...), absolument tous le reste est a jeter surtout du coté occidental mais aussi de plus en plus du coté japonais
Mais la première place revient a ubisoft ....
Sortir des jeux tous les ans, avec la meme recette, les même quête annexe, non franchement.
Même dans star wars outlaw, on voit le coter assassin creed....c'est frappant
Bandai Namco
Sony
4) Konami
3) Square Enix
2) Level 5
1) Sony
2) Nintendo
3) Nintendo
4) Nintendo
5) Nintendo
Depuis la switch en fait(2017)
J'adorais Zelda.
Avant.
Heureusement qu'il va y avoir les remakes des Galaxy, les plus jeunes pourront découvrir ce qu'est un vrai Mario 3D.
Je rêve qu'ils se ressaisissent, mais hélas il faut se rendre à l'évidence : tous ceux qui ont fait l'âge d'or de Nintendo sont soit en retraite, soit décédés, soit ont été promus à des postes où ils n'ont plus aucun rôle créatif (je pense à Miyamoto)
2. Square Enix. Y a eu un bref sursaut y a quelques années mais c'était en fait le dernier tressaillement du cadavre de Squaresoft. Après je ne peux pas dire que j'ai été surpris. C'est juste triste de voir l'état de cet éditeur aujourd'hui.
3. Sony. Passé d'une génération menée de main de maitre (PS4) après avoir deja parfaitement redressé le tir post lancement PS3 à la génération du néant. 2019 est arrivé avec sa valses dans les organigrammes internes. La nouvelle direction entend partir dans une voix sans issue. Résultat 6 ans plus tard, Sony est arrivé à un tel point qu'ils m'indiffèrent presque. Et qu'à l'instant T une PS6 se ferait sans moi (alors que j'ai eu toutes les Play).
4. Konami (il est pas dans la liste mais il a toute sa place). Un gâchis, un vrai. Un éditeur emblématique du jv japonais pendant près de 30 ans devenu une carapace vide. Alors qu'ils possèdent des licences emblématiques.
Je pourrais citer d'autres éditeurs comme une grande majorité de studios occidentaux qui se sont égarés entre idéologie, manque de talent et production couteuse impactant l'industrie et la plongeant dans la crise. Je pourrais aussi citer Nintendo qui file un mauvais coton depuis quelques temps mais ca reste récent et malgré tout ca, ils arrivent encore à proposer de très bonnes choses.
Je voudrais pas que tu te sente seul.
Mais voilà tu fais que ça.
C'est pathétique.
Intergalactic arrive certes mais franchement, faut arrêter de bosser aussi lentement !
Allez voir Insomniac, eux au moins, ils bossent efficacement
"pourquoi citer sony?"
Pour leur manque de jeux typiquement japonais et aussi orienter jeunes et / ou familial.
Cela fait trop longtemps que Sony ne fait que de l'hyper-réaliste et des œuvres pour adultes en oubliant le reste des joueurs. Ils ont les licences (Dark, Cloud, LocoRoco, Wild Arms, Ape Escape, etc.) mais n'en font rien.
Japan Studio est mort et leur créativité a pris un sacré coup en même temps.
Astro Bot et Ratchet ne peuvent pas être les seuls représentants d'un genre accessible à tout le monde.
Il n'y a pour eux plus de place pour les expériences AA.
Aussi, le tournant voulu par Jim Ryan vers les GAAS fut douloureux.
Sony
Falcom
Nis
Microsoft
- Microsoft
- Sony
Juste que la....c'est trop flagrant
2) Nintendo. Depuis la Wii, se repose trop sur sur la simplicité et le casual. Essaie de vendre trop de merdes en complément des jeux.
3) Microsoft. Deux générations foirées. Une optique d'anéantisation du physique et du marché général.
4) Sony. Se repose sur ses lauriers. Une génération (PS5) actuellement complètement à côté de la plaque. Décisions multiples catastrophiques, vision de GAAS à côté de la volonté des joueurs. Des années de perdues pour plusieurs devs. Vision de l'avenir trop obscure et incertaine.
5) 2K. Ciao la créativité. Bonjour GTA studio.
6) Square Enix. On revend tout et on avise.
7) Electronic arts + Activision. Nos franchises intéressantes ? Non. Je connais pas.
Microsoft : Où est Rare? Perfect dark annulé. Fable qui mets 15 ans à revenir. Tango Gameworks qui ferme. Halo qui n'est plus ce qu'il était.
Nintendo : Trop de mario/kirby/pokemon, pas assez de nouvelles licences qui visent un public mature.
Sony a fait du bon taf, ils ont créés un tas de nouvelles licences superbes, faudrait juste leur rappeler l'existence de Syphon Filter.
2) Sony
2) Sony
4) Sony
5) Sony
Depuis la génération PS4, hors quelques exceptions, c'est les éditeurs tiers qui ont pris le pouvoir sur la distribution des jeux et ça se ressent.
Microsoft le number 1 de la médiocrité, puis Nintendo (fric facile, aucun risque) et Sony jusqu'en 2020 je dirais. Sony qui s'est américanisé a mort durant cette période, pour mon plus grand désespoir mais faut admettre qu'ils ont été bon.
Depuis 2020, c'est tjs Microsoft le plus médiocre des 3, ils sont constants, mais Sony est passé devant Nintendo pour moi.
Après forcément SE, Ubisoft, Konami chez les tiers... Pourtant ils offraient de belles choses et contrinuent de faire de bonnes choses occasionnellement mais globalement c'est insuffisant.