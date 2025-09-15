Hello les Kids !!



Sous ce titre un peu mystérieux se cache une idée toute simple.

On a tous, un jour, aimé un jeu malgré des notes médiocres… voire carrément désastreuses.



Je lance donc cette nouvelle rubrique avec un exemple récent : un titre que la critique et les YouTubers du monde entier ont littéralement dézingué.

Ce jeu, c’est Mindseye.



Pourquoi je m’y suis intéressé ?



Je suis tombé dessus à petit prix, 20 € en neuf sur XSX ici en Irlande.

Par curiosité morbide, un peu comme quand on ralentit devant un accident de la route en espérant « voir un peu de dégâts », je me suis dit : allez, voyons ce que ça donne.



Verdict ?



Eh bien, contre toute attente… j’ai apprécié le jeu.

Oui, il est rempli de défauts techniques, mais j’y ai retrouvé la vibe des jeux PS3/Xbox 360.

Le vrai souci, c’est qu’il est sorti 15 ans trop tard. Les attentes des joueurs ont évolué, mais lui est resté coincé dans le passé.



Les défauts évidents



Missions répétitives : « tu vas là, tu nettoies la zone dans des fusillades molles » → et hop, tu as résumé 90 % du jeu.



Bugs nombreux (du rigolo au franchement agaçant). Étrangement, la plupart sont apparus en fin de partie.



Rythme mal fichu, avec des quêtes secondaires accessibles uniquement via un menu.



Un lancement catastrophique : à la sortie, le jeu était quasiment injouable. Aujourd’hui, grâce aux patchs, ça va un peu mieux… mais on est loin du redressement d’un No Man’s Sky ou d’un Cyberpunk 2077.



Mais aussi quelques qualités



Graphiquement, ce n’est pas si mal. La ville inspirée de Las Vegas est agréable à parcourir et bien modélisée.



Les cinématiques sont réussies, avec des expressions faciales très convaincantes.



L’acteur principal (le même que dans Mafia III) manque de charisme, mais ça, c’est pas la faute des développeurs…



Conclusion



Alors oui, Mindseye est un jeu cassé, répétitif, mal optimisé et sorti trop tôt. Objectivement, il mérite sa mauvaise réputation.

Mais… subjectivement, j’ai aimé l’expérience et je me suis accroché à l’histoire.



Je ne cherche pas à réhabiliter ce titre, ni à convaincre qui que ce soit.

Simplement à dire que, payé 20 € au lieu du prix fort, il m’a procuré quelques bonnes heures. Et rien que pour ça, je ne regrette pas mon achat.