aggrekuma
aggrekuma
aggrekuma > blog
Pour ceux qui veulent essayer la Virtual Boy à moindre coup...
Mon Bordel Perso
...et qui posséde une 3DS Hack, vous pouvez passer par Red Viper !



Red Viper est un émulateur conçu par skyfloogle pour la Nintendo 3DS. En exploitant la technologie stéréoscopique de la 3DS, Red Viper recrée fidèlement l'expérience unique du Virtual Boy, sans les contraintes ergonomiques de l'original.

Vous pouvez profiter de la totalité de la bibliothèque de jeu à pleine vitesse, avec une qualité visuelle améliorée, adaptée à l'écran de la 3DS.


- Tous les jeux sous licence officielle sont jouables à pleine vitesse, même sur 3DS d'origine
- Prise en charge 3D
- Les sauvegardes de jeu sont prises en charge
- Cartographiez les boutons A / B ou le D-Pad droit sur les boutons du visage, l'autre étant sur l'écran tactile
- Le nouveau 3DS C-Stick est également pris en charge
- Cartographie des boutons de face configurable
Filtre couleur configurable
rom-game - https://www.rom-game.fr/news/5712-Red+Viper.html
    pimoody, stardustx
    posted the 09/13/2025 at 09:41 AM by aggrekuma
    comments (7)
    ippoyabukiki posted the 09/13/2025 at 09:50 AM
    Le principe c'est juste de coller la console devant ses yeux.... pas besoin d'accessoires
    mizuki posted the 09/13/2025 at 10:08 AM
    ippoyabukiki C'est vrai que pour voir en 3D il suffit de coller ses yeux aux écrans, c'est bien connu
    fdestroyer posted the 09/13/2025 at 11:21 AM
    ippoyabukiki mizuki en réalité, il faut loucher et faire fusionner les deux images, et tu vois la 3D sans lunettes. Ya plein de vidéos Youtube pour tester, ça s'appelle cross eye 3d.

    Après t'as juste un mega mal de tête derrière les yeux forcément
    keiku posted the 09/13/2025 at 11:52 AM
    dire que maintenant on a la vrai VR qui fait ca bien mieux en plus joli et sans t'agresser les yeux... nintendo toujours 3 gen de retard
    ravyxxs posted the 09/13/2025 at 01:12 PM
    keiku Abusé...80 balles et une version en carton si t'es pauvre
    losz posted the 09/13/2025 at 05:34 PM
    keiku Vu la gueule et le niveau des jeux VR, je prefere encore jouer au virtual boy je crois
    giru posted the 09/13/2025 at 05:42 PM
    Du coup avoir un Virtual Boy original sera beaucoup moins rare bientôt. J’aime toujours bien montrer ça de temps en temps à des potes. C’était quand même assez incroyable pour l’époque. Et le Wario dessus est excellent.
