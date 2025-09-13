Mon Bordel Perso



- Tous les jeux sous licence officielle sont jouables à pleine vitesse, même sur 3DS d'origine

- Prise en charge 3D

- Les sauvegardes de jeu sont prises en charge

- Cartographiez les boutons A / B ou le D-Pad droit sur les boutons du visage, l'autre étant sur l'écran tactile

- Le nouveau 3DS C-Stick est également pris en charge

- Cartographie des boutons de face configurable

Filtre couleur configurable



...et qui posséde une 3DS Hack, vous pouvez passer par Red Viper !Red Viper est un émulateur conçu par skyfloogle pour la Nintendo 3DS. En exploitant la technologie stéréoscopique de la 3DS, Red Viper recrée fidèlement l'expérience unique du Virtual Boy, sans les contraintes ergonomiques de l'original.Vous pouvez profiter de la totalité de la bibliothèque de jeu à pleine vitesse, avec une qualité visuelle améliorée, adaptée à l'écran de la 3DS.