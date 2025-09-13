Un constat que j'ai fait récemment : depuis Tears of the Kingdom(2023), plus aucun jeux Nintendo n'a eu de collector(si on écarte World Championships).
Zelda Echoes of the Wisdom, Paper Mario, Princess Peach, Mario Wonder, Mario Kart World, Donkey Kong Bananza et Metroid Prime 4.
A la place on à souvent une montagne de goodies payant sur la boutique Nintendo.
La fin de l'ère des collectors pour les jeux Nintendo?
posted the 09/13/2025 at 08:37 AM by ouroboros4
Metroid n'a jamais eu de collector, et les jeux Mario se limite à des bundles amiibo. Il devrait y en avoir un pour le nouveau Fire Emblem.
Maintenant c'est 80/90€ juste le jeu
Pour links awakening et xenoblade 3 c’etait un cirque et de nombreuses personnes s’étaient plaint du manque de stock et de la distribution
Perso mon dernier collector c’etait Zelda botw et ace combat 7 c’est très rare pour moi et c’etait avec un prix beaucoup plus sensible avant
Les collector à 200/300 balles c’est un foutage de gueule jamais je payerai autant par principe
Idem sur la boutique My Nintendo Store, ils ne proposent plus rien pour échanger ses points silver, quelle bande de rats
J'était persuadé qu'on aurait eu une console collector pour Noël mais que dalle, j'attendrais encore pour l'acheter du coup.