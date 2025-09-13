Un constat que j'ai fait récemment : depuis Tears of the Kingdom(2023), plus aucun jeux Nintendo n'a eu de collector(si on écarte World Championships).



Zelda Echoes of the Wisdom, Paper Mario, Princess Peach, Mario Wonder, Mario Kart World, Donkey Kong Bananza et Metroid Prime 4.

A la place on à souvent une montagne de goodies payant sur la boutique Nintendo.



La fin de l'ère des collectors pour les jeux Nintendo?