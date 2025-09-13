profile
ouroboros4
13
Likes
Likers
ouroboros4
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 497
visites since opening : 996422
ouroboros4 > blog
La fin des collectors des jeux Nintendo?
Un constat que j'ai fait récemment : depuis Tears of the Kingdom(2023), plus aucun jeux Nintendo n'a eu de collector(si on écarte World Championships).

Zelda Echoes of the Wisdom, Paper Mario, Princess Peach, Mario Wonder, Mario Kart World, Donkey Kong Bananza et Metroid Prime 4.
A la place on à souvent une montagne de goodies payant sur la boutique Nintendo.

La fin de l'ère des collectors pour les jeux Nintendo?
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 09/13/2025 at 08:37 AM by ouroboros4
    comments (13)
    kidicarus posted the 09/13/2025 at 08:50 AM
    Perso je m'en fous un peu, mais leur petit bouquin sont sympa. Mais Metroid P4 mérite d'en avoir un sur sa conception pour qu'on connaisse le véritable premier studio et le travail de rétro studio qui on amené à faire cet épisode.
    stardustx posted the 09/13/2025 at 08:57 AM
    Maintenant qu'ils vendent les éditions normales à 90e ils n'ont plus besoin de s'emmerder à sortir des collectors au même prix
    ouroboros4 posted the 09/13/2025 at 08:59 AM
    kidicarus ouais MP4 ça aurait eu de la gueule
    soulfull posted the 09/13/2025 at 08:59 AM
    Vu comme ils sont eclatés depuis pas mal de temps, merci. Perso j'achète juste le jeu.
    masharu posted the 09/13/2025 at 09:16 AM
    La question se pose pour Tears of the Kingdom, vu que c'est un gros jeu.

    Metroid n'a jamais eu de collector, et les jeux Mario se limite à des bundles amiibo. Il devrait y en avoir un pour le nouveau Fire Emblem.
    ouroboros4 posted the 09/13/2025 at 09:18 AM
    masharu heu Metroid Dread et Metroid Samus Returns ?
    masharu posted the 09/13/2025 at 09:20 AM
    ouroboros4 My bad en effet . Ça me choque pas vraiment que Prime 4 n'est pas en tout cas.
    noishe posted the 09/13/2025 at 09:28 AM
    Metroid Dread c'était vraiment le top niveau collector. 90€ pour le jeu, un bel artbook bien fourni, un steelbook, tout ça dans une belle boîte. Cette période de collectors Nintendo, avec Dread, les Xenoblade, les Fire Emblem, c'était très cool et loin d'être abusé niveau prix.

    Maintenant c'est 80/90€ juste le jeu
    ducknsexe posted the 09/13/2025 at 09:43 AM
    Metroid Prime 4 mériterait d'en avoir un, a lui tout seul. Malheureusement tout disparaît aujourd'hui
    wickette posted the 09/13/2025 at 09:46 AM
    Ils ont toujours énormément de mal avec

    Pour links awakening et xenoblade 3 c’etait un cirque et de nombreuses personnes s’étaient plaint du manque de stock et de la distribution

    Perso mon dernier collector c’etait Zelda botw et ace combat 7 c’est très rare pour moi et c’etait avec un prix beaucoup plus sensible avant

    Les collector à 200/300 balles c’est un foutage de gueule jamais je payerai autant par principe
    cyr posted the 09/13/2025 at 10:13 AM
    Rien a ciré , jamais eu d'édition collector en plus de 30 pige
    flom posted the 09/13/2025 at 11:59 AM
    Ya eu un collector cool pour famicom detective club 3
    cail2 posted the 09/13/2025 at 12:54 PM
    C'est vrai que les bô collector n'existent plus, on est juste floodé de démat.
    Idem sur la boutique My Nintendo Store, ils ne proposent plus rien pour échanger ses points silver, quelle bande de rats
    J'était persuadé qu'on aurait eu une console collector pour Noël mais que dalle, j'attendrais encore pour l'acheter du coup.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo