profile
Super Mario Galaxy 1+2
3
Likers
name : Super Mario Galaxy 1+2
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : plates-formes
read the reviews
add a review
add a press review
profile
lightside
16
Likes
Likers
lightside
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 245
visites since opening : 567798
lightside > blog
all
Allez-vous prendre la collection Super Mario Galaxy 1 + 2 ?
Tout est dans le titre ^^



Personnellement j'ai déjà la collection 3D All Stars, donc juste Mario Galaxy 2 sur l'eshop car j'avais loupé sa sortie sur Wi et depuis j'en entends tellement de bien !
    tags :
    2
    Likes
    Who likes this ?
    kevinmccallisterrr, link49
    posted the 09/12/2025 at 04:06 PM by lightside
    comments (29)
    iglooo posted the 09/12/2025 at 04:07 PM
    Peut-être en téléchargement pirate.
    Je fais déjà le pigeon pour FF Tactics, faut savoir garder raison tout de même
    altendorf posted the 09/12/2025 at 04:08 PM
    Non
    nyseko posted the 09/12/2025 at 04:08 PM
    La question piège, répondre oui, c'est être assuré de se faire traiter de pigeons par les bas du front du site
    5120x2880 posted the 09/12/2025 at 04:09 PM
    Ce serait intéressant de pouvoir se passer de la wiimote officiellement cette fois
    forte posted the 09/12/2025 at 04:10 PM
    A 50 balles chez Carrefour, oui
    jenicris posted the 09/12/2025 at 04:12 PM
    Trop cher donc non
    ducknsexe posted the 09/12/2025 at 04:19 PM
    Non deja fini et je possible deja les 2 jeux
    fan2jeux posted the 09/12/2025 at 04:23 PM
    oui, le moins chere à leclerc
    newtechnix posted the 09/12/2025 at 04:32 PM
    70 euros non...40/50 euros faut voir...30/35 euros oui bien sûr
    churos45 posted the 09/12/2025 at 04:32 PM
    je les ai jamais fait donc oui mais pas à plus de 50€
    ratchet posted the 09/12/2025 at 04:36 PM
    C’est remasterisé ??? Si oui peut être.
    xynot posted the 09/12/2025 at 04:42 PM
    Beaucoup trop cher
    yogfei posted the 09/12/2025 at 04:44 PM
    Oui mais pas a ce prix la
    yogfei posted the 09/12/2025 at 04:46 PM
    churos45 Trop de chance de découvrir ces titres, je n'ai fait que le premier jamais eu le temps pour le 2 j'avais juste joué quelques heures et revendu ma wii... Impatient de le découvrir
    burningcrimson posted the 09/12/2025 at 04:53 PM
    Oui car jamais fait
    lightside posted the 09/12/2025 at 04:53 PM
    ratchet Il y'aura une résolution améliorée et une mise à jour pour la version Switch 2 avec un affichage 4k en mode salon et du 1080p en portable notamment
    volran posted the 09/12/2025 at 04:56 PM
    non
    piratees posted the 09/12/2025 at 05:00 PM
    n'importe quoi ça aurait pu etre fait quand le remaster du galaxy 1 est sorti a l'époque.
    romgamer6859 posted the 09/12/2025 at 05:08 PM
    si j'avais la switch je les prendrais (je ne les ai jamais faits)
    deathegg posted the 09/12/2025 at 05:09 PM
    En vrai, j'étais intéressé par Galaxy 2 vu que je l'avais pas fait (et que ressortir la Wii U, le jeu et les wiimotes à piles, c'est saoulant)

    puis j'ai vu le prix et j'ai fait "ouais bah tu sais quoi ? fuck it"
    romgamer6859 posted the 09/12/2025 at 05:09 PM
    51,90 euros à Leclerc visiblement


    https://x.com/ChocoBonPlan/status/1966546889710379247
    djfab posted the 09/12/2025 at 05:16 PM
    La concurrence est capable de refaire les graphismes (par exemple Spyro ou Crash Bandicoot), mais pas Nintendo !? Ca aurait été très appréciable quand même ! Du coup non, je ne cautionne pas cet argent trop facile pour Nintendo.
    tynokarts posted the 09/12/2025 at 05:19 PM
    Oui, mais vers les 50 euros
    marcelpatulacci posted the 09/12/2025 at 05:19 PM
    oui sur emu
    yukilin posted the 09/12/2025 at 05:44 PM
    Jamais fait, mais pas à ce prix. si je peux les avoir le moins cher possible, je verrais.
    micheljackson posted the 09/12/2025 at 06:03 PM
    Ce sont des jeux géniaux mais je les ai déjà retournés à leur sortie.
    Si un jour j'achète une Switch 2 ce sera pour jouer à Mario Galaxy 3, pas pour me taper des portages qui puent la cupidité et qu'ils ont le culot de faire passer pour des espèces de cadeaux aux nostalgiques.
    xrkmx posted the 09/12/2025 at 06:21 PM
    Avec les prix Nintendo non hors de question, mais a un prix correct oui.
    light posted the 09/12/2025 at 06:42 PM
    djfab Exactement
    bladagun posted the 09/12/2025 at 09:36 PM
    Oui ! Quand je prendrais la switch 2 dans 13 ans...
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo