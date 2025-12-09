accueil
name :
Super Mario Galaxy 1+2
platform :
Switch 2
editor :
Nintendo
developer :
Nintendo
genre :
plates-formes
Allez-vous prendre la collection Super Mario Galaxy 1 + 2 ?
Tout est dans le titre ^^
Personnellement j'ai déjà la collection 3D All Stars, donc juste Mario Galaxy 2 sur l'eshop car j'avais loupé sa sortie sur Wi et depuis j'en entends tellement de bien !
2
Likes
Who likes this ?
kevinmccallisterrr
,
link49
posted the 09/12/2025 at 04:06 PM by lightside
lightside
comments (
29
)
iglooo
posted
the 09/12/2025 at 04:07 PM
Peut-être en téléchargement pirate.
Je fais déjà le pigeon pour FF Tactics, faut savoir garder raison tout de même
altendorf
posted
the 09/12/2025 at 04:08 PM
Non
nyseko
posted
the 09/12/2025 at 04:08 PM
La question piège, répondre oui, c'est être assuré de se faire traiter de pigeons par les bas du front du site
5120x2880
posted
the 09/12/2025 at 04:09 PM
Ce serait intéressant de pouvoir se passer de la wiimote officiellement cette fois
forte
posted
the 09/12/2025 at 04:10 PM
A 50 balles chez Carrefour, oui
jenicris
posted
the 09/12/2025 at 04:12 PM
Trop cher donc non
ducknsexe
posted
the 09/12/2025 at 04:19 PM
Non deja fini et je possible deja les 2 jeux
fan2jeux
posted
the 09/12/2025 at 04:23 PM
oui, le moins chere à leclerc
newtechnix
posted
the 09/12/2025 at 04:32 PM
70 euros non...40/50 euros faut voir...30/35 euros oui bien sûr
churos45
posted
the 09/12/2025 at 04:32 PM
je les ai jamais fait donc oui mais pas à plus de 50€
ratchet
posted
the 09/12/2025 at 04:36 PM
C’est remasterisé ??? Si oui peut être.
xynot
posted
the 09/12/2025 at 04:42 PM
Beaucoup trop cher
yogfei
posted
the 09/12/2025 at 04:44 PM
Oui mais pas a ce prix la
yogfei
posted
the 09/12/2025 at 04:46 PM
churos45
Trop de chance de découvrir ces titres, je n'ai fait que le premier jamais eu le temps pour le 2 j'avais juste joué quelques heures et revendu ma wii... Impatient de le découvrir
burningcrimson
posted
the 09/12/2025 at 04:53 PM
Oui car jamais fait
lightside
posted
the 09/12/2025 at 04:53 PM
ratchet
Il y'aura une résolution améliorée et une mise à jour pour la version Switch 2 avec un affichage 4k en mode salon et du 1080p en portable notamment
volran
posted
the 09/12/2025 at 04:56 PM
non
piratees
posted
the 09/12/2025 at 05:00 PM
n'importe quoi ça aurait pu etre fait quand le remaster du galaxy 1 est sorti a l'époque.
romgamer6859
posted
the 09/12/2025 at 05:08 PM
si j'avais la switch je les prendrais (je ne les ai jamais faits)
deathegg
posted
the 09/12/2025 at 05:09 PM
En vrai, j'étais intéressé par Galaxy 2 vu que je l'avais pas fait (et que ressortir la Wii U, le jeu et les wiimotes à piles, c'est saoulant)
puis j'ai vu le prix et j'ai fait "ouais bah tu sais quoi ? fuck it"
romgamer6859
posted
the 09/12/2025 at 05:09 PM
51,90 euros à Leclerc visiblement
https://x.com/ChocoBonPlan/status/1966546889710379247
djfab
posted
the 09/12/2025 at 05:16 PM
La concurrence est capable de
refaire les graphismes
(par exemple
Spyro
ou
Crash Bandicoot
), mais
pas Nintendo !?
Ca aurait été très appréciable quand même ! Du coup
non
, je ne cautionne pas cet
argent trop facile
pour Nintendo.
tynokarts
posted
the 09/12/2025 at 05:19 PM
Oui, mais vers les 50 euros
marcelpatulacci
posted
the 09/12/2025 at 05:19 PM
oui sur emu
yukilin
posted
the 09/12/2025 at 05:44 PM
Jamais fait, mais pas à ce prix. si je peux les avoir le moins cher possible, je verrais.
micheljackson
posted
the 09/12/2025 at 06:03 PM
Ce sont des jeux géniaux mais je les ai déjà retournés à leur sortie.
Si un jour j'achète une Switch 2 ce sera pour jouer à Mario Galaxy 3, pas pour me taper des portages qui puent la cupidité et qu'ils ont le culot de faire passer pour des espèces de cadeaux aux nostalgiques.
xrkmx
posted
the 09/12/2025 at 06:21 PM
Avec les prix Nintendo non hors de question, mais a un prix correct oui.
light
posted
the 09/12/2025 at 06:42 PM
djfab
Exactement
bladagun
posted
the 09/12/2025 at 09:36 PM
Oui ! Quand je prendrais la switch 2 dans 13 ans...
