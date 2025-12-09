profile
Mario Kart World
name : Mario Kart World
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : course
ouroboros4
ouroboros4
ouroboros4 > blog
Qui se souvient de Mario Kart World ?
Pas Nintendo en tout cas ils ont oubliés le jeu
    1
    Like
    Who likes this ?
    burningcrimson
    posted the 09/12/2025 at 03:33 PM by ouroboros4
    comments (26)
    inglorious posted the 09/12/2025 at 03:35 PM
    Mes neveux
    rogeraf posted the 09/12/2025 at 03:36 PM
    Lol il vient de sortir le jeu, on a les patchs en cours, tu t'attends a quoi au bout de 3 mois ?
    seb84 posted the 09/12/2025 at 03:36 PM
    Un DLC làààà, ça aurait été plus logique
    ducknsexe posted the 09/12/2025 at 03:36 PM
    Les DLC arriveront en 2026
    ouroboros4 posted the 09/12/2025 at 03:37 PM
    rogeraf autre chose que des matchs
    maisnon posted the 09/12/2025 at 03:37 PM
    rogeraf Argument recevable si DK bananza ne venait pas d'avoir des DLC annoncés.
    gat posted the 09/12/2025 at 03:37 PM
    Vos derches en chou fleur
    altendorf posted the 09/12/2025 at 03:38 PM
    rogeraf posted the 09/12/2025 at 03:38 PM
    ouroboros4 oui c'est la semaine prochaine la ligue des champions
    akinen posted the 09/12/2025 at 03:38 PM
    Mario quoi?
    ouroboros4 posted the 09/12/2025 at 03:39 PM
    rogeraf erreur de frappe
    rogeraf posted the 09/12/2025 at 03:39 PM
    maisnon C'est clair, nintendo aurait annoncé une course a 20 euros. Je revandais la switch2 dans la foulée
    rogeraf posted the 09/12/2025 at 03:40 PM
    ouroboros4 Non, erreur inconsciente de fan de ligue des champions !
    zekk posted the 09/12/2025 at 03:42 PM
    rogeraf on devait pas avoir un suivi régulier et gratuit qui devait justifier les 90€ selon vos dire ?
    rogeraf posted the 09/12/2025 at 03:53 PM
    zekk Croisons les doigts, je vais pas aller chercher l'info des milliards que se sont fait Big N ces dernieres années, à un moment il faut respecter ses clients sinon on va tous partir chez SEGA (la nomad)
    mizuki posted the 09/12/2025 at 04:00 PM
    Pas de DLC pour Mario Kart… Ça ferait de l’ombre à Kirby Air ride
    tlj posted the 09/12/2025 at 04:02 PM
    Bananza a un dlc et mario kart non ? Ah oui, kirby air rides
    djfab posted the 09/12/2025 at 04:04 PM
    Ils l'ont pas oublié, il leurs faut juste le temps pour faire les nouveaux niveaux, mais ça certains ont du mal à comprendre (comme pour le nouveau Mario 3D, etc...).
    koji posted the 09/12/2025 at 04:05 PM
    rogeraf bah pokemon est pas sortie et il a deja des dlc annoncé mdr
    rogeraf posted the 09/12/2025 at 04:08 PM
    koji tlj c'est clair
    pimoody posted the 09/12/2025 at 04:26 PM
    Je l’ai depuis Juin. Pas lancé une seul fois depuis que je l’ai test au Japon lors d’un événement

    (je vais m’y mettre, mais je crains de devenir acerbe).
    wickette posted the 09/12/2025 at 05:22 PM
    Je ne maitrise meme pas 30% des circuits er j’ai toujours du mal avec le timing des sauts

    Donc pas pressé

    mais ils ont pris des années pour ajouter du contenu à MK8 deluxe, faut acheter en connaissance de cause pas en se basant sur des promesses non faites de contenu

    J’espère qu’on aura du contenu gratuit mais vu le DLC DK et le contenu DLC de Pokemon annoncé avant meme la sortie…
    lafibre posted the 09/12/2025 at 05:44 PM
    Pas de DLC prévu, c'est un jeu terminé. Peut-être un jour, mais pas avant longtemps. Rien à voir avec le fait de "l'oublier", c'est juste pas un jeu service.
    51love posted the 09/12/2025 at 05:49 PM
    mizuki tu rigoles mais c'est tres probable, ils vont pas sortir des DLC pour Mario Kart a proximité de la sortie d'un autre jeu de course maison
    xrkmx posted the 09/12/2025 at 06:24 PM
    Je m'en souviens pas non plus car il a dégager de la console. xD
    ducknsexe posted the 09/12/2025 at 06:41 PM
    Avec un test metacritic 86% personne ne la oublier, on se souvient tous de lui, même Nintendo en 2026 :good
