name :
Mario Kart World
platform :
Switch 2
editor :
Nintendo
developer :
Nintendo
genre :
course
Qui se souvient de Mario Kart World ?
Pas Nintendo en tout cas ils ont oubliés le jeu
inglorious
posted
the 09/12/2025 at 03:35 PM
Mes neveux
rogeraf
posted
the 09/12/2025 at 03:36 PM
Lol il vient de sortir le jeu, on a les patchs en cours, tu t'attends a quoi au bout de 3 mois ?
seb84
posted
the 09/12/2025 at 03:36 PM
Un DLC làààà, ça aurait été plus logique
ducknsexe
posted
the 09/12/2025 at 03:36 PM
Les DLC arriveront en 2026
ouroboros4
posted
the 09/12/2025 at 03:37 PM
rogeraf
autre chose que des matchs
maisnon
posted
the 09/12/2025 at 03:37 PM
rogeraf
Argument recevable si DK bananza ne venait pas d'avoir des DLC annoncés.
gat
posted
the 09/12/2025 at 03:37 PM
Vos derches en chou fleur
altendorf
posted
the 09/12/2025 at 03:38 PM
rogeraf
posted
the 09/12/2025 at 03:38 PM
ouroboros4
oui c'est la semaine prochaine la ligue des champions
akinen
posted
the 09/12/2025 at 03:38 PM
Mario quoi?
ouroboros4
posted
the 09/12/2025 at 03:39 PM
rogeraf
erreur de frappe
rogeraf
posted
the 09/12/2025 at 03:39 PM
maisnon
C'est clair, nintendo aurait annoncé une course a 20 euros. Je revandais la switch2 dans la foulée
rogeraf
posted
the 09/12/2025 at 03:40 PM
ouroboros4
Non, erreur inconsciente de fan de ligue des champions !
zekk
posted
the 09/12/2025 at 03:42 PM
rogeraf
on devait pas avoir un suivi régulier et gratuit qui devait justifier les 90€ selon vos dire ?
rogeraf
posted
the 09/12/2025 at 03:53 PM
zekk
Croisons les doigts, je vais pas aller chercher l'info des milliards que se sont fait Big N ces dernieres années, à un moment il faut respecter ses clients sinon on va tous partir chez SEGA (la nomad)
mizuki
posted
the 09/12/2025 at 04:00 PM
Pas de DLC pour Mario Kart… Ça ferait de l’ombre à Kirby Air ride
tlj
posted
the 09/12/2025 at 04:02 PM
Bananza a un dlc et mario kart non ? Ah oui, kirby air rides
djfab
posted
the 09/12/2025 at 04:04 PM
Ils l'ont pas oublié, il leurs faut juste le temps pour faire les nouveaux niveaux, mais ça certains ont du mal à comprendre (comme pour le nouveau Mario 3D, etc...).
koji
posted
the 09/12/2025 at 04:05 PM
rogeraf
bah pokemon est pas sortie et il a deja des dlc annoncé mdr
rogeraf
posted
the 09/12/2025 at 04:08 PM
koji
tlj
c'est clair
pimoody
posted
the 09/12/2025 at 04:26 PM
Je l’ai depuis Juin. Pas lancé une seul fois depuis que je l’ai test au Japon lors d’un événement
(je vais m’y mettre, mais je crains de devenir acerbe).
wickette
posted
the 09/12/2025 at 05:22 PM
Je ne maitrise meme pas 30% des circuits er j’ai toujours du mal avec le timing des sauts
Donc pas pressé
mais ils ont pris des années pour ajouter du contenu à MK8 deluxe, faut acheter en connaissance de cause pas en se basant sur des promesses non faites de contenu
J’espère qu’on aura du contenu gratuit mais vu le DLC DK et le contenu DLC de Pokemon annoncé avant meme la sortie…
lafibre
posted
the 09/12/2025 at 05:44 PM
Pas de DLC prévu, c'est un jeu terminé. Peut-être un jour, mais pas avant longtemps. Rien à voir avec le fait de "l'oublier", c'est juste pas un jeu service.
51love
posted
the 09/12/2025 at 05:49 PM
mizuki
tu rigoles mais c'est tres probable, ils vont pas sortir des DLC pour Mario Kart a proximité de la sortie d'un autre jeu de course maison
xrkmx
posted
the 09/12/2025 at 06:24 PM
Je m'en souviens pas non plus car il a dégager de la console. xD
ducknsexe
posted
the 09/12/2025 at 06:41 PM
Avec un test metacritic 86% personne ne la oublier, on se souvient tous de lui, même Nintendo en 2026
:good
