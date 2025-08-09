profile
ouroboros4 > blog
La production de Dragon Quest XII semble avoir des difficultés
Lors d'une table ronde en Italie,Yuji Horii, à entre autre informations, donner quelques détails sur l'avancement du développement de Dragon Quest XII.

Et les nouvelles ne semblent pas très bonnes...

Vous avez annoncé que Dragon Quest XII adopterait un ton plus sombre que les précédents opus de la série. Les jeux principaux ont toujours maintenu un équilibre quasi parfait entre lumière et obscurité, fidèle à la tradition des contes de fées. Avez-vous craint, vous ou d'autres membres de l'équipe de développement, qu'une approche plus sombre ne compromette cette approche tonale ?

Yuji Horii : La production de Dragon Quest XII rencontre quelques difficultés. Nous ne sommes pas autorisés à vous fournir autre chose que les informations publiées. Nous pouvons simplement vous dire que nous travaillons d'arrache-pied et que nous espérons que vous avez hâte de la découvrir.


https://www.rpgsite.net/interview/17649-conversation-celebrated-creative-a-roundtable-discussion-with-yuji-horii
    posted the 09/08/2025 at 04:38 PM by ouroboros4
    comments (15)
    skk posted the 09/08/2025 at 04:41 PM
    Ah, pas très rassurant tout ça...
    yanssou posted the 09/08/2025 at 04:42 PM
    Au vu des deux hommages pour cet épisode, cet épisode doit être à la hauteur.

    Faut vraiment que Square arrête d'annoncer des titres 5 ans avant.
    micheljackson posted the 09/08/2025 at 05:18 PM
    ça sent l'annulation... et ce ne serait pas plus mal, ce genre de développement chaotique n'a jamais débouché sur quelque chose de positif (FF versus 13 qui devient la bouse FF15...)
    tonius posted the 09/08/2025 at 05:33 PM
    Yanssou Dans le cas de Dragon Quest tout le monde sait que quand il y en a un qui sort le prochain est en production, donc il ne peuvent pas "l'annoncer trop tôt" c'est différent d'autre arlésiennes de Squix comme Kingdom Hearts 4 qui lui pour le coup a été annoncé trop tôt parce qu'on ne savait pas que la production avait déjà commencé.

    Micheljackson T'es fou, ils ne vont pas l'annuler, et ils n'ont pas dit quel était le problème exactement, j'pense pas qu'ils galèrent parce que le jeu est une merde, j'pense que le problème est ailleurs, peut être un élément de gameplay qui marche pas aussi bien qu'ils le voudraient (le nouveau système de combat peut etre ?)
    zekk posted the 09/08/2025 at 06:09 PM
    micheljackson l'annulation, c'est pas un vague série obscure c'est l'un des monuments de SE, il n'y aura pas d'annulation
    yanssou posted the 09/08/2025 at 06:16 PM
    tonius Peut être pas , c'est probablement le dernier dragon quest de la série principal , annoncé il y a 4 ans avec juste un logo , pareil que kh 3 (2013- 2019 ou kh 4 (2022-2027 ?) ou ff 7 remake d'ailleurs (2015-2020). C'est propre a square d'annoncer des jeux trop tôt et faut vraiment qu'il arrête ça.
    e3ologue posted the 09/08/2025 at 06:23 PM
    zekk faut espérer que SE ait appris de FFXV et ne sorte pas un monstre de Frankenstein avec des bouts des probables multiples versions du jeu en interne.
    zekk posted the 09/08/2025 at 06:36 PM
    e3ologue ça c'est une autre histoire

    tonius je pense que le problème est plus + politique, je pense qu'avec le changement de direction et de stratégie et le succès de clair obscur ont leur a demandé de faire marche arrière sur un certain nombre de choses
    keiku posted the 09/08/2025 at 07:06 PM
    bah déja celui qui c'est occuper du 8 au 11 c'est barré... (pour cause que square ne faisait plus que recopier ce qui était "tendance" en occident)
    ensuite ils voulaient changer l'orientation du titre (plus sombre et plus orienté action) sauf qu'entre temps, dq3hd a tapé les 2 millions de ventes sans forcer, et ff16 (plus sombre), et rebirth (action) se sont planté

    donc la il savent que soit il reboot le titre et reparte sur du classique soit leur dernière licence porteuse va rejoindre le cimetière avec les autres donc en effet ca va être très compliquer
    tripy73 posted the 09/08/2025 at 07:34 PM
    Pas étonnant, avec le peu de nouvelles et les quelques échos sur le projet... En espérant qu'ils ne tombent pas dans le piège de vouloir plaire à tout le monde et finir par perdre leur fanbase comme on a pu le voir avec d'autres séries.
    tonius posted the 09/08/2025 at 07:46 PM
    Yanssou J'dis pas le contraire que SQ annonce des jeux trop tot, mais Dragon Quest est un cas a part.

    Zekk Peut etre pour le coté plus mature mais je pense pas que ca sera un si gros changement, les gens s'imaginent un DQ violent et dark moi je pense plutot que par "mature" ils veulent dire des histoires plus dramatiques, ca serait plus dans le ton de la série.

    Par contre pour l'influence de Clair Obscur, ca me parait complétement improbable, deja que Dragon Quest ne se laisse meme pas influencer par FF je ne vois pas trop comment il se ferait influencer par Clair Obscur, j'ajouterais que Clair Obscur ne va surement pas influencer des masses au japon, les joueurs japonais ont l'air d'en avoir rien a cirer du jeu, il a salement bidé la bas.
    yanssou posted the 09/08/2025 at 08:37 PM
    tonius un cas à part ? pour ce cas non.
    tonius posted the 09/08/2025 at 10:27 PM
    Yanssou Bah si, t'a pas compris ? pour le cas de Dragon Quest tout le monde sait que la serie est perpétuellement en production, tout le monde le sait, donc ils aurait pu annoncer le le XII y'a 4 ans ou 4 jours, c'est du pareil au meme, personne n'est surpris d'apprendre qu'un nouveau Dragon Quest est en développement, ce qui n'est pas forcément le cas d'un Kingdom Hearts par exemple.
    yanssou posted the 09/08/2025 at 10:38 PM
    tonius et toi tu n'a visiblement rien compris à ce que j'ai écris.

    Tout le monde le sait ? Sans déc tout le monde bosse chez square avec toi ?

    C'est sur que sans Toriyama et Sugiyama, la série se porte bien...
    tonius posted the 09/09/2025 at 07:45 AM
    Yanssou Mais...tu sais lire ou pas ? je t’explique littéralement qu'a chaque fois qu'un Dragon Quest sort, le prochain est déjà en production c'est de notoriété publique et ce depuis les années 80, ils l'ont deja dit.

    C'est comme Zelda, le prochain n'est pas annoncé mais tout le monde sait que le qu'il est deja en développement, pas besoin de travailler chez Nintendo pour le savoir.

    Et Sugiyama avait deja fini son travail avant de mourir, quand a Toriyama il est mort depuis seulement 1 ans, je pense pas que ce soit leur absence le problème, surtout que c'est Horii la tête pensante pas eux.
