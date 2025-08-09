Lors d'une table ronde en Italie,Yuji Horii, à entre autre informations, donner quelques détails sur l'avancement du développement de Dragon Quest XII.



Et les nouvelles ne semblent pas très bonnes...



Vous avez annoncé que Dragon Quest XII adopterait un ton plus sombre que les précédents opus de la série. Les jeux principaux ont toujours maintenu un équilibre quasi parfait entre lumière et obscurité, fidèle à la tradition des contes de fées. Avez-vous craint, vous ou d'autres membres de l'équipe de développement, qu'une approche plus sombre ne compromette cette approche tonale ?



Yuji Horii : La production de Dragon Quest XII rencontre quelques difficultés. Nous ne sommes pas autorisés à vous fournir autre chose que les informations publiées. Nous pouvons simplement vous dire que nous travaillons d'arrache-pied et que nous espérons que vous avez hâte de la découvrir.





https://www.rpgsite.net/interview/17649-conversation-celebrated-creative-a-roundtable-discussion-with-yuji-horii