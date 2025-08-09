Lors d'une table ronde en Italie,Yuji Horii, à entre autre informations, donner quelques détails sur l'avancement du développement de Dragon Quest XII.
Et les nouvelles ne semblent pas très bonnes...
Vous avez annoncé que Dragon Quest XII adopterait un ton plus sombre que les précédents opus de la série. Les jeux principaux ont toujours maintenu un équilibre quasi parfait entre lumière et obscurité, fidèle à la tradition des contes de fées. Avez-vous craint, vous ou d'autres membres de l'équipe de développement, qu'une approche plus sombre ne compromette cette approche tonale ?
Yuji Horii : La production de Dragon Quest XII rencontre quelques difficultés. Nous ne sommes pas autorisés à vous fournir autre chose que les informations publiées. Nous pouvons simplement vous dire que nous travaillons d'arrache-pied et que nous espérons que vous avez hâte de la découvrir.
Faut vraiment que Square arrête d'annoncer des titres 5 ans avant.
Micheljackson T'es fou, ils ne vont pas l'annuler, et ils n'ont pas dit quel était le problème exactement, j'pense pas qu'ils galèrent parce que le jeu est une merde, j'pense que le problème est ailleurs, peut être un élément de gameplay qui marche pas aussi bien qu'ils le voudraient (le nouveau système de combat peut etre ?)
tonius je pense que le problème est plus + politique, je pense qu'avec le changement de direction et de stratégie et le succès de clair obscur ont leur a demandé de faire marche arrière sur un certain nombre de choses
ensuite ils voulaient changer l'orientation du titre (plus sombre et plus orienté action) sauf qu'entre temps, dq3hd a tapé les 2 millions de ventes sans forcer, et ff16 (plus sombre), et rebirth (action) se sont planté
donc la il savent que soit il reboot le titre et reparte sur du classique soit leur dernière licence porteuse va rejoindre le cimetière avec les autres donc en effet ca va être très compliquer
Zekk Peut etre pour le coté plus mature mais je pense pas que ca sera un si gros changement, les gens s'imaginent un DQ violent et dark moi je pense plutot que par "mature" ils veulent dire des histoires plus dramatiques, ca serait plus dans le ton de la série.
Par contre pour l'influence de Clair Obscur, ca me parait complétement improbable, deja que Dragon Quest ne se laisse meme pas influencer par FF je ne vois pas trop comment il se ferait influencer par Clair Obscur, j'ajouterais que Clair Obscur ne va surement pas influencer des masses au japon, les joueurs japonais ont l'air d'en avoir rien a cirer du jeu, il a salement bidé la bas.
Tout le monde le sait ? Sans déc tout le monde bosse chez square avec toi ?
C'est sur que sans Toriyama et Sugiyama, la série se porte bien...
C'est comme Zelda, le prochain n'est pas annoncé mais tout le monde sait que le qu'il est deja en développement, pas besoin de travailler chez Nintendo pour le savoir.
Et Sugiyama avait deja fini son travail avant de mourir, quand a Toriyama il est mort depuis seulement 1 ans, je pense pas que ce soit leur absence le problème, surtout que c'est Horii la tête pensante pas eux.