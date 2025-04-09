profile
Marvel Rivals
1
Likers
name : Marvel Rivals
platform : PC
editor : NetEase
developer : NetEase
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
read the reviews
add a review
add a press review
profile
aozora78
83
Likes
Likers
aozora78
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 1137
visites since opening : 2525175
aozora78 > blog
all
Marvel Rivals : Arrivée prochaine de Angela et Daredevil!
Jeux Multiplateformes


Angela et Daredevil sont les prochains héros à rejoindre l'énorme casting Roster de Marvel Rivals atteignant les 43 personnages avec ces nouveaux venus.





Angela était à l'origine une adversaire récurrente et alliée occasionnelle de Spawn.



Entre 1994 et 1995, trois mini-séries centrées sur Angela ont été publiées, écrite par Neil Gaiman et illustrées par Greg Capullo. Angela a également pris part à plusieurs crossovers. Comic Book Resources a annoncé le 21 mars 2013 que Neil Gaiman revenait à Marvel Comics et amenait Angela avec lui.



    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    fyrefly
    posted the 09/04/2025 at 07:32 PM by aozora78
    comments (2)
    jaysennnin posted the 09/04/2025 at 09:37 PM
    il est vraiment bien marvel rivals ?
    bladagun posted the 09/05/2025 at 05:38 AM
    Pendan papa'w pa laaaaaa !
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo