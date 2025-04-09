Angela et Daredevil sont les prochains héros à rejoindre l'énorme casting Roster de Marvel Rivals atteignant les 43 personnages avec ces nouveaux venus.
Angela était à l'origine une adversaire récurrente et alliée occasionnelle de Spawn.
Entre 1994 et 1995, trois mini-séries centrées sur Angela ont été publiées, écrite par Neil Gaiman et illustrées par Greg Capullo. Angela a également pris part à plusieurs crossovers. Comic Book Resources a annoncé le 21 mars 2013 que Neil Gaiman revenait à Marvel Comics et amenait Angela avec lui.