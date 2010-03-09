accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
|
previews
|
features
|
Facebook
se connecter
|
s'inscrire
profile
15
❤
Likers
Who likes this ?
trungz
,
hyoga57
,
minishgamerrr
,
asmita
,
nindo64
,
namban
,
zabuza
,
tvirus
,
linuxclan
,
suzukube
,
victornewman
,
idd
,
opthomas
,
boyd
,
obi69
name :
Metroid Other M
platform :
Nintendo Wii
editor :
Nintendo
developer :
Tecmo
genre :
action
multiplayer :
non
european release date :
09/03/2010
us release date :
08/31/2010
japanese release date :
09/02/2010
read the reviews
add a review
add a press review
profile
28
Likes
Likers
Who likes this ?
minx
,
cijfer
,
hijikatamayora13
,
raph64
,
tvirus
,
osiris
,
kurosama
,
gunstarred
,
giusnake
,
ropstar
,
kevinmccallisterrr
,
shanks
,
ducknsexe
,
ravyxxs
,
malcomz
,
lulah03
,
marchand2sable
,
torotoro59
,
iglooo
,
pxl
,
iglou2310
,
almightybhunivelze
,
madmovies
,
kisukesan
,
wutai
,
tanakieyoshiro
,
momotaros
,
guyllan
obi69
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
1160
visites since opening :
1831971
obi69
> blog
all
nouvelle catégorie
nouvelle catégorie
Metroid Other M a 15 ans !
Dire que je ne l'ai toujours pas fait !
Qu'avez vous pensé de cette épisode assez clivant entre les fans?
Lire des avis sur le jeu
-
https://www.gameforever.fr/metroid-other-m-7437.php
tags :
2
Likes
Who likes this ?
opthomas
,
tynokarts
posted the 09/01/2025 at 05:55 PM by
obi69
comments (
8
)
akinen
posted
the 09/01/2025 at 06:06 PM
J’aurais adoré un remastered. Avec le 3, ce sont les seuls que je n’ai pas fais
skk
posted
the 09/01/2025 at 06:07 PM
Il trop bien celui ci j avais adoré le gameplay et l'histoire
dokidokii
posted
the 09/01/2025 at 06:08 PM
Un jeu très beau avec un gameplay original et des bons boss, mais qui a de gros défauts : level design, musiques, manque de variété, trop de focus sur un scénario peu passionnant avec une tonne de cinématiques.
ducknsexe
posted
the 09/01/2025 at 06:11 PM
Ce que j'en pense. Un beau jeu de catch entre samus et les ennemis
Remenber Me ?
onimusha
posted
the 09/01/2025 at 06:23 PM
les rares phases fps casse le rythme
ushiro
posted
the 09/01/2025 at 06:29 PM
Meilleur design de Samus mais pire caractérisation…
(passe mieux en jap c'la dit)
opthomas
posted
the 09/01/2025 at 06:33 PM
ushiro
skk
C'est surtout l'histoire qui a divisé les fans
mais perso j'aime beaucoup.
flom
posted
the 09/01/2025 at 06:38 PM
Un épisode qui divise. Ya du bon, des prises de risque, de l originalité, des erreurs et des choses vraiment domage. Mais j ai vraiment aimé le faire.
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
Remenber Me ?