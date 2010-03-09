profile
Metroid Other M
name : Metroid Other M
platform : Nintendo Wii
editor : Nintendo
developer : Tecmo
genre : action
multiplayer : non
european release date : 09/03/2010
us release date : 08/31/2010
japanese release date : 09/02/2010
Metroid Other M a 15 ans !


Dire que je ne l'ai toujours pas fait !

Qu'avez vous pensé de cette épisode assez clivant entre les fans?
Lire des avis sur le jeu - https://www.gameforever.fr/metroid-other-m-7437.php
    2
    Likes
    opthomas, tynokarts
    opthomas, tynokarts
    posted the 09/01/2025 at 05:55 PM by obi69
    comments (8)
    akinen posted the 09/01/2025 at 06:06 PM
    J’aurais adoré un remastered. Avec le 3, ce sont les seuls que je n’ai pas fais
    skk posted the 09/01/2025 at 06:07 PM
    Il trop bien celui ci j avais adoré le gameplay et l'histoire
    dokidokii posted the 09/01/2025 at 06:08 PM
    Un jeu très beau avec un gameplay original et des bons boss, mais qui a de gros défauts : level design, musiques, manque de variété, trop de focus sur un scénario peu passionnant avec une tonne de cinématiques.
    ducknsexe posted the 09/01/2025 at 06:11 PM
    Ce que j'en pense. Un beau jeu de catch entre samus et les ennemis


    Remenber Me ?
    onimusha posted the 09/01/2025 at 06:23 PM
    les rares phases fps casse le rythme
    ushiro posted the 09/01/2025 at 06:29 PM
    Meilleur design de Samus mais pire caractérisation… (passe mieux en jap c'la dit)
    opthomas posted the 09/01/2025 at 06:33 PM
    ushiro skk C'est surtout l'histoire qui a divisé les fans mais perso j'aime beaucoup.
    flom posted the 09/01/2025 at 06:38 PM
    Un épisode qui divise. Ya du bon, des prises de risque, de l originalité, des erreurs et des choses vraiment domage. Mais j ai vraiment aimé le faire.
