Tout comme le premier Fitnesss Boxing en 2023, Imagineer et Nintendo (qui édite le jeu en occident) annoncent que Fitness Boxing 2 sera retiré du Nintendo eShop à partir du 27 novembre prochain.Fitness Boxing 3 lui reste encore disponible en dématériel ainsi que les 2 jeux cross-over avec Hatsune Miku et Fist of the North Star (Ken le Survivant). Ces 5 jeux sont disponibles en physique.