masharu > blog
Switch - Retrait de Fitness Boxing 2 du Nintendo eShop


Tout comme le premier Fitnesss Boxing en 2023, Imagineer et Nintendo (qui édite le jeu en occident) annoncent que Fitness Boxing 2 sera retiré du Nintendo eShop à partir du 27 novembre prochain.

Fitness Boxing 3 lui reste encore disponible en dématériel ainsi que les 2 jeux cross-over avec Hatsune Miku et Fist of the North Star (Ken le Survivant). Ces 5 jeux sont disponibles en physique.
Imagineer - https://note.com/fitboxing_img/n/n2c64ea5f35cc
    tags : fitnesss boxing imagineer
    link49
    posted the 08/29/2025 at 04:49 PM by masharu
    comments (5)
    playshtayshen posted the 08/29/2025 at 05:03 PM
    Pourquoi ?
    solarr posted the 08/29/2025 at 05:03 PM
    Ces 5 jeux sont disponibles en physique.

    Heureusement...
    cyr posted the 08/29/2025 at 07:27 PM
    Mais c'est quoi cette bouse?
    jofe posted the 08/29/2025 at 07:53 PM
    playshtayshen Pour des questions de droit, le jeu utilise des musiques sous licence.

    Je me demandais pourquoi Masharu faisait un article sur un jeu aussi osef, mais j'ai vite compris en voyant les coachs.
    kikoo31 posted the 08/29/2025 at 08:34 PM
    jofe Masharu faisait un article sur un jeu aussi osef, mais j'ai vite compris en voyant les coachs.
