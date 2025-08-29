Tout comme le premier Fitnesss Boxing en 2023, Imagineer et Nintendo (qui édite le jeu en occident) annoncent que Fitness Boxing 2 sera retiré du Nintendo eShop à partir du 27 novembre prochain.
Fitness Boxing 3 lui reste encore disponible en dématériel ainsi que les 2 jeux cross-over avec Hatsune Miku et Fist of the North Star (Ken le Survivant). Ces 5 jeux sont disponibles en physique.
posted the 08/29/2025 at 04:49 PM by masharu
Heureusement...
Je me demandais pourquoi Masharu faisait un article sur un jeu aussi osef, mais j'ai vite compris en voyant les coachs.