accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
|
previews
|
features
|
Facebook
se connecter
|
s'inscrire
profile
18
❤
Likers
Who likes this ?
yanssou
,
rikimaru
,
yamy
,
jozen15
,
destati
,
a2j
,
torotoro59
,
calicot
,
testament
,
ouken
,
tripy73
,
shanks
,
jackfrost
,
kisukesan
,
olimar59
,
kevinmccallisterrr
,
kirk
,
djayce
name :
Clair Obscur : Expedition 33
platform :
PC
editor :
Kepler Interactive
developer :
Sandfall Interactive
genre :
RPG
other versions :
Xbox Series X
-
Playstation 5
read the reviews
add a review
add a press review
profile
21
Likes
Likers
Who likes this ?
link49
,
killia
,
midomashakil
,
raph64
,
kurosama
,
plopkdo
,
minx
,
gamerdome
,
faucheurvdf
,
kevinmccallisterrr
,
raykaza
,
phase1
,
derno
,
torotoro59
,
traveller
,
axlenz
,
almightybhunivelze
,
netero
,
foxstep
,
negan
,
ravyxxs
yanssou
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
808
visites since opening :
1621905
yanssou
> blog
all
Games Story
Avis Rapide
Game Info
[Colors] Alice Duport-Percier x Lorien Testard - Alicia
La soprano française Alice Duport-Percier interprète « Alicia », un morceau issu de la bande originale de « Clair Obscur : Expedition 33 », créé en collaboration avec le compositeur Lorien Testard.
https://www.youtube.com/watch?v=RcWlGugeu-c&ab_channel=COLORS
tags :
3
Likes
Who likes this ?
kalas28
,
djfab
,
sphinx
posted the 08/22/2025 at 07:47 PM by
yanssou
comments (
5
)
djfab
posted
the 08/22/2025 at 07:58 PM
Très belle version !
Je suis en train d'écouter l'incroyable morceau "Une Vie à t'aimer".
yanssou
posted
the 08/22/2025 at 08:03 PM
djfab
mon morceau préféré avec "We Lost" et "Paintress"
kalas28
posted
the 08/22/2025 at 09:31 PM
tellement bonne cette ost
je croise les doigts pour que sandfall rafle une tonne de prix en fin d'année dont celle de l'ost il le mérite tellement
misterwhite
posted
the 08/22/2025 at 11:07 PM
djfab
Une vie a t'aimer, ce banger de malade ..
yogfei
posted
the 08/23/2025 at 05:58 AM
kalas28
Idem pour moi ils méritent meilleur ost, meilleur RPG et GOTY... A moins d'une énorme surprise de fin d'année...
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
Je suis en train d'écouter l'incroyable morceau "Une Vie à t'aimer".
je croise les doigts pour que sandfall rafle une tonne de prix en fin d'année dont celle de l'ost il le mérite tellement