Clair Obscur : Expedition 33
name : Clair Obscur : Expedition 33
platform : PC
editor : Kepler Interactive
developer : Sandfall Interactive
genre : RPG
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
yanssou
yanssou
[Colors] Alice Duport-Percier x Lorien Testard - Alicia


La soprano française Alice Duport-Percier interprète « Alicia », un morceau issu de la bande originale de « Clair Obscur : Expedition 33 », créé en collaboration avec le compositeur Lorien Testard.
https://www.youtube.com/watch?v=RcWlGugeu-c&ab_channel=COLORS
    kalas28, djfab, sphinx
    posted the 08/22/2025 at 07:47 PM by yanssou
    comments (5)
    djfab posted the 08/22/2025 at 07:58 PM
    Très belle version !

    Je suis en train d'écouter l'incroyable morceau "Une Vie à t'aimer".
    yanssou posted the 08/22/2025 at 08:03 PM
    djfab mon morceau préféré avec "We Lost" et "Paintress"
    kalas28 posted the 08/22/2025 at 09:31 PM
    tellement bonne cette ost

    je croise les doigts pour que sandfall rafle une tonne de prix en fin d'année dont celle de l'ost il le mérite tellement
    misterwhite posted the 08/22/2025 at 11:07 PM
    djfab Une vie a t'aimer, ce banger de malade ..
    yogfei posted the 08/23/2025 at 05:58 AM
    kalas28 Idem pour moi ils méritent meilleur ost, meilleur RPG et GOTY... A moins d'une énorme surprise de fin d'année...
