name :
----------------
platform :
PC
editor :
N.C
developer :
Inti Creates
genre :
action
other versions :
Xbox One
-
PlayStation 4
-
Xbox Series X
-
Playstation 5
-
Switch
read the reviews
add a review
add a press review
malroth
> blog
Demo dispo "Trails in the Sky 1st Chapter"
salut
La démo est disponible depuis aujourdhui sur steam.
je n'ai pas pû verifier les autres consoles que je ne posséde plus, donc n'hesitez pas à regarder.
youtube
-
https://youtu.be/Gd9j_NWZGG8?si=ZgavtN3y7lZe2vP4
tags :
1
Like
Who likes this ?
rbz
posted the 08/21/2025 at 08:49 AM by malroth
malroth
comments (
43
)
chreasy97
posted
the 08/21/2025 at 09:02 AM
Dispo aussi sur PS5
malroth
posted
the 08/21/2025 at 09:04 AM
chreasy97
ok donc elle foit surement etre dispo partout où le jeu sort.
Bonne démo à tous
captainjuu
posted
the 08/21/2025 at 09:36 AM
Quelqu'un connaît bien Trails ici ? Il paraît que la série est top mais qu'on peut difficilement prendre le train en route. Si j'ai bien compris, celui-ci est le remake du tout premier donc ça serait une porte d'entrée idéale ?
Comparable à FF/Xeno en terme d'écriture/scénario ?
J'vais télécharger la démo en tout cas !
malroth
posted
the 08/21/2025 at 09:42 AM
captainjuu
c'est une découverte totale pour moi aussi. Vu que c'est le remake du 1er, c'est bon de commencer par celui ci je suppose
angelsduck
posted
the 08/21/2025 at 10:15 AM
Dispo sur PS5. Rien sur Switch pour l'instant.
rbz
posted
the 08/21/2025 at 10:15 AM
captainjuu
c'est le premier kiseki donc oui c'est la porte d'entrée idéale.
pour l'écriture c'est beaucoup plus invasif qu'un FF mais c'est aussi très différent dans le sens ou ta un world building beaucoup plus conséquent (trails in the sky ne représente qu'une région d'un monde beaucoup plus vaste.)
Tu as aussi beaucoup de détail alloué aux pnj qui ont des tonnes de ligne dialogues. le but étant crédibiliser l'univers et le rendre le plus vivant possible.
Voila en quoi la série se distingue le plus par rapport autres séries.
j'espère pour vous que la trad fr ne sera pas au fraises
rbz
posted
the 08/21/2025 at 10:16 AM
bon y'a déja des erreurs de trad ... ça sera en jap
shirou
posted
the 08/21/2025 at 10:58 AM
rbz
tu sais si les erreurs de trad sont qu'en français ou c'est également le cas en anglais ?
allanoix
posted
the 08/21/2025 at 12:05 PM
je l'avais fait sur psp, une tuerie
rbz
posted
the 08/21/2025 at 12:19 PM
shirou
pareil pour l'instant c'est surtout sur les information technique lié aux quartz ou ou c'est pas très lisible, il manque des
%
pour l'histoire ca a l'air d'aller pour le moment. mais ils ont mis certains pnj qui parle sans bulle de dialogue et et pas traduit, donc si tu parle pas jap ou anglais tu comprend pas ^^
rbz
posted
the 08/21/2025 at 12:23 PM
sinon c'est très clean. joli taff de falcom
on espère un petit succès en occident.
rugalwave
posted
the 08/21/2025 at 12:31 PM
Techniquement ca reste un jeu PS4 moyen de gamme c'est dommage mais le reste a l'air solide
lion93
posted
the 08/21/2025 at 12:51 PM
Autre info que tu devrais mettre le jeu sera dispo sur SWITCH 2 mais uniquement en démat mdr
zephon
posted
the 08/21/2025 at 12:51 PM
pas de demo sur la switch ?
rbz
posted
the 08/21/2025 at 01:12 PM
zephon
eshop jap dispo
rbz
posted
the 08/21/2025 at 01:15 PM
pour l'upgrade switch 2 c'est 1 euros au passage
kisukesan
posted
the 08/21/2025 at 01:26 PM
rbz
10 tu veux dire ?
rbz
posted
the 08/21/2025 at 01:31 PM
kisukesan
non c'est bien 1 euros
zephon
posted
the 08/21/2025 at 01:41 PM
rbz
nice ça me motivera ptet à monter en l'air le boss de fin de coldsteel 1
byakuyatybw
posted
the 08/21/2025 at 01:44 PM
Je vais m empresser de rater cela en rentrant du taf...Grosse vague de nostalgie à venir depuis l histoire prenante dépeinte au travers des pixels de la 1ere portable de Sony
lion93
posted
the 08/21/2025 at 01:56 PM
rbz
pourquoi ils ont changé les noms des techniques xD Sérieux HEAL c'est LARMIN.
icebergbrulant
posted
the 08/21/2025 at 01:59 PM
lion93
Ah ouais ?!
Finalement, c’est peut-être mieux de jouer avec les textes en anglais
lion93
posted
the 08/21/2025 at 02:01 PM
icebergbrulant
ouais les noms des arts c'est nawak. on a Hemorragie aqueuse sa mère xD
icebergbrulant
posted
the 08/21/2025 at 02:07 PM
lion93
Arrête, arrête, ne me spoile pas, je veux me taper des barres de rire quand je découvrirai tout ça
En tout cas, c’est Day One mais niveau temps, ça va être chaud vu que je me suis pris aussi Atelier Reslierana le mois prochain :et dire que je n’ai toujours pas commencé Clair Obscur... je vais en bouffer du RPG
rbz
posted
the 08/21/2025 at 02:11 PM
lion93
la france aime trop adapter les terme jap ou anglophone c'est comme ça.
craft qui devient tech ...
Bracers qui devient égide
mystik13
posted
the 08/21/2025 at 02:18 PM
A priori la demo switch jap se met directement en mode switch 2. Le jeu tourne en 60fps mais c'est assez flou...
kisukesan
posted
the 08/21/2025 at 03:32 PM
rbz
incroyable, top !
shofroy
posted
the 08/21/2025 at 04:14 PM
Je n'ai testé que le début de la démo et c'est ce que j'en attendais, le jeu de base en mieux fait.
Et après le massacre de la traduction sur YS VIII, ici je la trouve très bonne.
En tout cas j'espère vraiment qu'il fera de bonnes ventes en France pour avoir la suite également traduite.
gunotak
posted
the 08/21/2025 at 04:14 PM
captainjuu
Pour te faire une idée, Trails in the Sky est une trilogie et les événements se passent eu royaume de Liberl. (il est en bas à gauche sur la carte)
https://static.wikia.nocookie.net/kiseki/images/4/48/Zemuria_%282023_ver%29.png/revision/latest?cb=20240217161643
Après il y a d’autres épisodes qui suivent (chronologiquement), et qui se passent à d’autres endroits (sans trop détailler)
byakuyatybw
posted
the 08/21/2025 at 04:22 PM
Oups
tester
cela...bonne chose que leurs prods finissent maintenant chez nous sans trop d encombres
captainjuu
posted
the 08/21/2025 at 04:27 PM
malroth
C'est vraiment le bon côté de voir ce genre de jeu refait, ça permet de découvrir dans les meilleures conditions ! Bon jeu à toi
rbz
Merci pour le résumé ! D'après ce que tu me dis ça a l'air quand même bien travaillé niveau monde, mais l'écriture du scénario et des persos est plutôt haut du panier alors ?
gunotak
Merde, ton lien s'affiche pas ! Mais j'me suis un peu renseigné en parallèle et, ouais, ça a l'air bien costaud. Une dizaine de jeux qui racontent tous l'histoire d'un pays sur le même continent... ça m'intrigue trop !
shirou
posted
the 08/21/2025 at 04:41 PM
captainjuu
fonce franchement y a pas meilleur avis que le sien.
Mais sinon oui le scénario, le soin apporté a chaque personnage, ainsi que tous le lore/world building qui existe c'est clairement la force de cette saga. Surement un des seul RPG ou je passe du temps a parler aux pnj et plusieurs fois car ils te diront pas la même chose au fur et a mesure que le jeux avance
gunotak
posted
the 08/21/2025 at 04:51 PM
captainjuu
voici un autre lien pour la carte ^^
https://i.imgur.com/KHnaWiG.jpeg
keiku
posted
the 08/21/2025 at 06:22 PM
la trad c'est en effet plus qu’approximatif, je reste a penser que le mode du gameplay "action" n'apporte rien de positif voir même l'inverse, la DA, rien a redire par contre et l'ambiance est de retour... je pensais ne pas le prendre a cause du combat mixte et de la déception immense qu'a été calvard..., mais du coup maintenant j'hésite
rbz
la france aime trop adapter les terme jap ou anglophone c'est comme ça.
craft qui devient tech ...
en même temps si tu as fais la série en entier, les termes ca part dans tous les sens, bracer, brazer, egide... et je parle même pas des abréviations a la ramasse de NIS dans les derniers épisodes...
eyrtz
posted
the 08/21/2025 at 07:11 PM
Quel jeu ! Je suis vraiment impressionné par le travail de Falcom.
Tout est réussi : le système de combat reprend intelligemment certains éléments des jeux récents sans jamais en abuser, trouvant ainsi un équilibre parfait.
Par ailleurs, d’après quelques retours de joueurs, il semblerait qu’il reste quelques coquilles dans la traduction française. Je n’ai pas pu le vérifier moi-même, puisque je joue en version japonaise.
ippoyabukiki
posted
the 08/21/2025 at 07:41 PM
captainjuu
serie avec beaucoup trop de blabla. Faut avoir beaucoup de temps devant soit et pas etre dans une position qui favorise la sieste sinon tu es foutu.
fritesmayo76
posted
the 08/21/2025 at 08:26 PM
Démo testée, j'ai bien fait de ne pas préco. La trad fr est pas ouf, le système de combat action est assez pauvre quand on passe au tour par tour plus complet, dommage, c'est celui qui m'intéressait le plus. Point fort, les modes accélérés. Le prix est surement ce qui me gêne le plus, 60€ pour un rpg ps4, je préfère en mettre cinq de plus et prendre un Ghost Of Yotei ou dix de moins et prendre Borderlands 4.
lion93
posted
the 08/21/2025 at 10:24 PM
keiku
je pense surtout que le mode action est là pour juste aller plus vite. C'est un bon compromis pour ceux qu'ils ont pas le temps de jouer.
keiku
posted
the 08/22/2025 at 02:24 AM
lion93
sauf qu'avant tu pouvais juste one shoot les ennemi faible, ca allait bien plus vite que le mode action qui rajoute justement une lourdeur a la série en plus d'être totalement ininteressant, surtout que tu peux aussi esquiver les combats... je ne trouve justement pas que c'est un bon compromis , en plus tu es obliger d'y passer (entre autre pour les mission) pour prendre l'avantage en combat tactique alors qu'avant seul un coup dans le dos de l'ennemi te permetait d'y accéder
captainjuu
posted
the 08/22/2025 at 06:45 AM
gunotak
Ce genre de truc me donne envie de bouffer toute la série
shirou
J'ai testé hier, j'ai trouvé ça extra ! La quantité de travail abattue depuis le jeu d'origine est dingue, c'est quasi un nouveau jeu
ippoyabukiki
Pour avoir testé, c'est vrai que ça cause beaucoup, mais ça participe pas mal à rendre le monde interactif et vivant je trouve. J'pense pas que j'irai m'amuser à parler à tout le monde dès le moindre avancement dans le scénario (ça risque d'être chiant) mais c'est un point positif pour moi
kaisar
posted
the 08/22/2025 at 11:38 PM
Beaucoup de critiques sur les traductions pourtant c’était pareil à l’époque pour persona sauf pour les attaques j’ai pas l’impression qu’ils ont été changés mais bon pour une adaptation c’était sur qu’ils allaient changer
kaisar
posted
the 08/22/2025 at 11:41 PM
Les gens étaient déjà pas content pour persona 5 tant que sa ouvre la licence moi sa me va
olex
posted
the 08/23/2025 at 11:25 AM
Démo faite. Sympa et la traduction est très correcte (en version 1.01). J'ai eu cela dit un énorme bug de loading infini (juste après la scène d'Égide, avec deux gosses vannant le duo principal), la fin de scène laggait sur les voix plus du tout synchro, et une fois rentré dans un bâtiment, la console était bloquée, je pouvais plus du tout sortir du jeu. J'ai dû appuyer 20 secondes sur le bouton pour passer en mode réparation. Heureusement qu'on peut save n'importe où
