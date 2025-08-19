Sans grande surprise, aujourd'hui nous avons eu le trailer de l'annonce du jeu Tales of Xillia Remastered qui sortira le 31 octobre 2025 sur PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch(pas Switch 2), et PC.De nouvelles illustrations mettant en scène Milla et Jude ont été réalisées pour le jeu, et il a été annoncé qu'il s'agirait d'une image commune de Mutsumi Inomata et Kosuke Fujishima. Cette image a dû être réalisée du vivant d'Inomata-sensei, compte tenu de son décès.En plus de cela, la bande-annonce a également montré une édition numérique Deluxe disponible pour l'Occident.Un court message du producteur général Tomizawa-san a également été publié, parlant de l'histoire et des fonctionnalités du jeu, ainsi que de ce que le Remastered a à offrir, y compris des fonctionnalités de qualité de vie similaires à Tales of Graces f Remastered telles que la désactivation des rencontres et des indicateurs de localisation, ainsi que l'inclusion d'anciens DLC du jeu.Une liste complète des améliorations Remastered ci-dessous :-Grade Shop disponible lors de la première partieavec 5 000 Grade à utiliser immédiatement-Ajout de « 50 % de réduction sur les articles » dans la boutique Grade-Plus de 40 DLC du jeu précédent seront inclus. Certains DLC pourraient ne pas être inclus pour des raisons de licence.-Fonction de sauvegarde automatique-Fonction de basculement de rencontre avec l'ennemi (ne s'applique pas à certaines batailles d'événement)-Fonctionnalité de réessai pour les batailles régulières-Sous-titres disponibles pour les scènes de bataille, y compris les Artes mystiques, les Artes liés et les résultats de la bataille-Fonction de basculement du tableau de bordIcônes de destinationIcônes « ! » pour les sous-événements sur la carte de localisation et la mini-carte-Affichage de chaque élément sur la mini-carte, comme les coffres, les sacs de recherche et les points de recherche, ainsi que les trésors d'Aifread-Option d'événement Ignorer pour les scènesCinématiques et sketches pouvant être ignorés-Icônes « NOUVEAU ! » pour les objets et les objets récemment acquis-Descriptions des articles pour le comptoir commercial Jet Black Feather-Sélection par lots de matériaux bonus-Affichage différentiel des changements d'état lors du changement d'équipement-Sélection simplifiée d'objets tels que les coffres au trésor (c'est-à-dire que vous pouvez ouvrir un coffre lorsque vous n'êtes pas directement face à lui)-Possibilité de changer la distance de la caméra sur la carte-Fonctionnalités de personnalisation des raccourcis clavier-Paramètres de volume supplémentaires-Paramètres de voix off supplémentaires (basculer entre l'anglais et le japonais dans le menu Options)-Certaines fautes de frappe et omissions dans le texte ont été corrigées (japonais uniquement)-Certaines expressions ont été modifiées dans l'œuvre originale par souci d'éthique.Les précommandes sont actuellement disponibles uniquement pour l'Amérique du Nord(ce qui ne devrait pas tarder pour l'Europe) via la boutique Bandai Namco Entertainment America , au prix de 39,99 $(sûrement 39,99 euros chez nous comme Grace F Remastered) pour la PS5 et la Switch.Il semble qu'il n'existe pas de version physique pour Xbox.