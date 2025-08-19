Sans grande surprise, aujourd'hui nous avons eu le trailer de l'annonce du jeu Tales of Xillia Remastered qui sortira le 31 octobre 2025 sur PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch(pas Switch 2), et PC.
De nouvelles illustrations mettant en scène Milla et Jude ont été réalisées pour le jeu, et il a été annoncé qu'il s'agirait d'une image commune de Mutsumi Inomata et Kosuke Fujishima. Cette image a dû être réalisée du vivant d'Inomata-sensei, compte tenu de son décès.
En plus de cela, la bande-annonce a également montré une édition numérique Deluxe disponible pour l'Occident.
Un court message du producteur général Tomizawa-san a également été publié, parlant de l'histoire et des fonctionnalités du jeu, ainsi que de ce que le Remastered a à offrir, y compris des fonctionnalités de qualité de vie similaires à Tales of Graces f Remastered telles que la désactivation des rencontres et des indicateurs de localisation, ainsi que l'inclusion d'anciens DLC du jeu. Il mentionne également qu'il attend avec impatience le reste de Tales of 30th Anniversary, car ils prévoient d'en faire un moment mémorable.
Une liste complète des améliorations Remastered ci-dessous :
Mises à jour graphiques vives
-Grade Shop disponible lors de la première partie
avec 5 000 Grade à utiliser immédiatement
-Ajout de « 50 % de réduction sur les articles » dans la boutique Grade
-Plus de 40 DLC du jeu précédent seront inclus. Certains DLC pourraient ne pas être inclus pour des raisons de licence.
-Fonction de sauvegarde automatique
-Fonction de basculement de rencontre avec l'ennemi (ne s'applique pas à certaines batailles d'événement)
-Fonctionnalité de réessai pour les batailles régulières
-Sous-titres disponibles pour les scènes de bataille, y compris les Artes mystiques, les Artes liés et les résultats de la bataille
-Fonction de basculement du tableau de bord
Icônes de destination
Icônes « ! » pour les sous-événements sur la carte de localisation et la mini-carte
-Affichage de chaque élément sur la mini-carte, comme les coffres, les sacs de recherche et les points de recherche, ainsi que les trésors d'Aifread
-Option d'événement Ignorer pour les scènes
Cinématiques et sketches pouvant être ignorés
-Icônes « NOUVEAU ! » pour les objets et les objets récemment acquis
-Descriptions des articles pour le comptoir commercial Jet Black Feather
-Sélection par lots de matériaux bonus
-Affichage différentiel des changements d'état lors du changement d'équipement
-Sélection simplifiée d'objets tels que les coffres au trésor (c'est-à-dire que vous pouvez ouvrir un coffre lorsque vous n'êtes pas directement face à lui)
-Possibilité de changer la distance de la caméra sur la carte
-Fonctionnalités de personnalisation des raccourcis clavier
-Paramètres de volume supplémentaires
-Paramètres de voix off supplémentaires (basculer entre l'anglais et le japonais dans le menu Options)
-Certaines fautes de frappe et omissions dans le texte ont été corrigées (japonais uniquement)
-Certaines expressions ont été modifiées dans l'œuvre originale par souci d'éthique.
Les précommandes sont actuellement disponibles uniquement pour l'Amérique du Nord(ce qui ne devrait pas tarder pour l'Europe) via la boutique Bandai Namco Entertainment America , au prix de 39,99 $(sûrement 39,99 euros chez nous comme Grace F Remastered) pour la PS5 et la Switch.
Il semble qu'il n'existe pas de version physique pour Xbox.
licence finito de finito
Je pense que leur prochain tales of sera pas finito non, par contre leur remaster/DLC super faineant, oui ça c'est éclaté au sol
Commercialement parlant arise a fais un sacré taff, il a aligné les astres a sa sortie, pas sur que le prochain réitère (l'exploit) surtout que namco ne fait pas les choix les plus pertinents pour intéresser ou fidéliser sa fanbase.
On se demande même si il y'en a encore une de fanbase de cette licence ...
idem
Rien que Symphonia c'était déjà la flemme du remaster à l'époque PS3 (et sans la suite Wii je précise), alors permettez-moi de m'interroger. La version Switch de ce même jeu sortie bien plus tard était il faut l'admettre un énorme fail technique (heureusement corrigé à coup de patches), mais qu'est-ce que ça peut faire si Xillia soit proposé ici ? C'est la "suite logique" commercialement parlant après Graces F.
Voyons déjà la qualité du produit à la sortie et on en reparlera.
Même l’original m’avait déçu. Il était pas si beau que ça et pas spectaculaire pour un sou.
La cinématique d’intro vend du rêve comme d’hab, mais le jeu final était pas si mémorable pour moi.
Pour Tales of Symphonia (Chronicles) sur PS3, si, y'a le premier jeu et sa suite sur le même disque blu-ray (je le sais, puisque je l'ai). Puis si ça passait crème, oui... et non...
Certes, le jeu est passé en HD et a eu un bon portage. Mais, me concernant, ce n'était pas un portage HD que j'attendais à l'époque, mais plutôt un remake dans la veine de la suite qu'il avait reçu plus tôt sur Wii. Ça, ou bien un traitement à la Vesperia pour conserver l'identité du titre.
Or, on a eu ce qu'on a eu, puis Namco Bandai a trouvé bon, plus tard, de ressortir le même portage HD sur PS4 et puis Switch... mais avec un nombre d'images par seconde de 30, au lieu de 60 pour la version Gamecube (puis PS3).
Et concernant Tales of Vesperia, lui, personne attendait un remake puisqu'il était déjà parfait comme il était. Sauf que, pour nous autres joueurs occidentaux, c'était la première fois que le contenu supplémentaire de la version PS3 nous devenait accessible, ce qui lui donnait un certain attrait, d'autant plus que c'est un opus qui reste très très apprécié, et donc un Tales of qu'on pourrait tout à fait refaire, oui.
Sinon pour Tales of Graces f, s'il l'opus est plutôt critiquable visuellement parlant, notamment dans son charac-design des enfers, ça reste un opus dont le gameplay à très largement plu, et c'est vrai, j'ai adoré y jouer malgré un charac-design à foutre à la baine. Puis l'histoire était bonne, y'avait de l'idée ici et là, et le personnage de Richard fonctionnait plutôt bien dans mon souvenir.
« Voyons déjà la qualité du produit à la sortie et on en reparlera. »
Oui, bah de ce que l'on en a vu, rien ne justifie vraiment qu'on rachète le jeu si on l'a déjà acheté sur PS3, car mis à part le passage du 720p vers le 1080p, voir la 4K, bah ce sera le jeu qui proposera peu ou prou la même expérience de jeu au global, et pas sûr qu'on ait à cœur de vouloir les refaire ce(s) Tales of -ci (avec Xillia 2), même en 1080p ou 4K (car le jeu, c'était pas une dinguerie sur PS3). Ce qui est dommage, c'est que le travail de traduction décrit plus haut (dans les combats), aurait dû être fait à l'époque, et pas aujourd'hui à l'occasion de ce remaster 4K.
Après bon voilà, pour ces jeux-là, une fois suffi amplement. De nouveaux joueurs vont certainement se laisser tenter. J'espère simplement qu'ils le prendront comme il est (ou a été), sinon va y'avoir des déçus.
Dans mon cas, Xillia PS5 (la console sur laquelle je veux le refaire) me servira, mon disque PS3 était déjà presque illisible quand je l'ai reçu (je pense avoir chopé un des fameux disques avec le vernis pollué des années 2010). Déjà rien que la résolution, ce sera déjà un gros pas en avant, et avec les quelques améliorations de qualité de vie énumérés sur cet article, pour ma part, ça me suffit amplement... Si toutefois le remaster n'embarque pas de mauvaise surprise à la Symphonia PS4/Switch.
Oui, bah de ce que l'on en a vu, rien ne justifie vraiment qu'on rachète le jeu si on l'a déjà acheté
Tout comme pour les précédents jeux remastérisés, si on accepte le sacrifice d'améliorations visuelles et qu'on a le vieux matériel pour (légalement parlant)
Pour moi, ce n'est pas trop un argument, et comme tu le soulignes, de nouveaux joueurs peuvent être attirés par le produit. Être déçu de l'annonce est une chose (et je suis également avec l'absence du 2), prendre du plaisir sur un jeu avec un meilleur confort est pour moi le plus important.