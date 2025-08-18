profile
Xbox Game Pass: néfaste pour l'industrie du jeu vidéo?
Shawn Layden, ancien président de PlayStation Worldwide Studios, a fustigé les services d'abonnement de jeux vidéo tels que le Xbox Game Pass, les qualifiant de néfastes pour l'industrie du jeu vidéo et les développeurs, qui, selon lui, risquent de se retrouver réduits au rôle "d'esclaves salariés".

En interview avec GamesIndustry.biz, Layden a critiqué l'impact du Xbox Game Pass, devenu le "Netflix du gaming", suggérant que le service avait conduit à une nouvelle normalité où le paiement pour des jeux individuels était devenu moins courant, à une époque où les grands services en direct comme Roblox et Fortnite accaparaient déjà l'attention et les dépenses des joueurs.

Layden a également critiqué l'impact du lancement d'un jeu sur un service d'abonnement sur ses développeurs, les titres étant fatalement relégués à du simple contenu pour le flot d'un catalogue d'abonnement.


"Je ne suis pas un fervent partisan de l'idée du "Netflix du jeu vidéo", a déclaré Layden. "Je pense que c'est un danger. Voyez ce qui est arrivé à la musique. Dans l'esprit du public, la musique ne coûte rien. Elle devrait être gratuite. Spotify, c'est quoi ce délire ? C'est environ 15 dollars par mois, mais quasiment plus personne n'achète de musique".

Bien que la comparaison ne soit pas tout à fait exacte, Layden suggère que l'omniprésence de la musique via les catalogues de streaming a dévalué la valeur des sorties individuelles. Mais si l'industrie musicale a su s'adapter à cette dynamique, notamment grâce aux revenus générés par le merchs et les concerts, on ne peut pas en dire autant des jeux vidéo. Voilà pourquoi les lancements de jeux day one sur un service d'abonnement sont "mauvais pour le business", selon lui.

"Le problème avec le jeu vidéo, c'est que le lancement est primordial pour la réussite d'un titre", a poursuivi Layden. "C'est tout. Personne ne veut payer pour venir en studio et regarder les gens coder".


La rentabilité du Xbox Game Pass a récemment fait l'objet de nombreux débats. Microsoft affirme d'ailleurs qu'il est rentable, même en tenant compte du coût de développement des jeux lancés via ce service, et des pertes de ventes de jeux propriétaires, désormais gratuits. Mais, Layden insiste bien sur le fait que, d'après lui, la rentabilité n'est pas le véritable enjeu.

"Que le Game Pass soit rentable ou non, ce n'est de toute façon pas la bonne question, a-t-il déclaré. "On peut faire toutes sortes de manipulations financières pour donner l'impression que n'importe quel service d'entreprise est rentable. On retire suffisamment de coûts, on les exclut du bilan et, oh, regardez, c'est rentable maintenant ! Le véritable enjeu pour moi, avec des services comme le Game Pass, c'est : est-il bénéfique pour le développeur ?"

C'est à ce moment-là que Layden qualifie les développeurs qui s'efforcent de lancer des jeux via un abonnement comme des "esclaves salariés".

"Ils ne créent pas de valeur, ne la commercialisent pas en espérant une explosion, ne partagent pas les bénéfices, ne gèrent pas les excédents, et tout ce genre de choses", a déclaré Layden. "Voilà comment ça fonctionne : 'Vous me payez X dollars de l'heure pour créer un jeu, je le fais et vous allez le mettre sur vos serveurs.' Clairement, je ne pense pas que cette méthode soit vraiment inspirante pour les développeurs de jeux".

Quoi qu'il en soit, le Xbox Game Pass reste une source de profits considérable pour Microsoft. L'entreprise a effectivement annoncé en juin que le service d'abonnement avait atteint un nouveau record annuel de "près de 5 milliards de dollars" de revenus pour la première fois de son histoire, notamment grâce à l'arrivée de The Elder Scrolls: Oblivion: Remastered, Doom: The Dark Ages et Indiana Jones et le Cercle Ancien.
https://fr.ign.com/xbox-series-s/79721/news/les-abonnements-de-type-xbox-game-pass-sont-mauvais-pour-le-business-et-transforment-les-developpeur
    posted the 08/18/2025 at 05:14 PM by sandman
    comments (10)
    keiku posted the 08/18/2025 at 05:49 PM
    Quoi qu'il en soit, le Xbox Game Pass reste une source de profits considérable pour Microsoft. L'entreprise a effectivement annoncé en juin que le service d'abonnement avait atteint un nouveau record annuel de "près de 5 milliards de dollars"

    ce qui correspond a 10% de ce que le jv rapporte a microsoft, mais avec une bonne partie de vente en moins (plus de 10%)

    il ne faut pas voir les service comme une bonne chose pour l'industrie (ni le jeu video ni pour les autres média), car si un produit se vend ou non pour sa qualité, un service lui répartit ses couts entre les productions et fait forcément réduire la qualité sur le long terme, car ce ne sont pas les méritant qui y gagne quand leur jeu marche mais les autres qui le sont beaucoup moins

    en plus de rendre en effet les développeur prisonnier d'un système sur le long terme surtout quand leur revenu sont faible, même si beaucoup se laisserait tenté par une rentrée garantie et donc diminuerait leur risque, c'est une sorte de nivellement par le bas donc
    cyr posted the 08/18/2025 at 06:03 PM
    Un ancien de chez PlayStation ? Cool on s'en fou de ce qu'il raconte. Demander au studio qui a sortie expédition 33 s'il n'étais pas content du chèque que Microsoft leur a donner pour mettre Day one leur titre...

    Le devellopement payer par Microsoft, les bénéfices par les joueurs sony.

    Ou est le problème dans l'histoire ?

    Ils chialent pace qu'il ne peuvent pas s'aligner. C'est aussi bête que ça.
    khazawi posted the 08/18/2025 at 06:03 PM
    cyr quelques exemples ne font pas une généralité
    cyr posted the 08/18/2025 at 06:10 PM
    khazawi non bien sur. Mais si le gamepass etais si néfaste, alors pourquoi il y a toujours de nouveau titre?

    Les devellopeurs sont sur de récupérer du cash. Car de toute façon vu le nombre de xbox série, ses versions n'aurai pas rapporter beaucoup plus que le chèque de Microsoft.


    Après il faut voir comment Microsoft amortie leur propre titre....on me dit dans mon oreillette que c'est les joueurs sony qui font l'amortissement de certains titre....


    Pour finir, si un jeux Microsoft se vends a 3 millions chez la ps5, c'est 3 millions de manque a gagner pour les autres studio de ce support.....


    Je pense que sony commence a le comprendre......toutefois en laissant un boulevard sur leur propre consoles.....
    altendorf posted the 08/18/2025 at 06:30 PM
    cyr Le comique de service que tu es
    coopper posted the 08/18/2025 at 06:35 PM
    Je crois que depuis la création du Game Pass, on est dans une boucle avec toujours les mêmes articles, avec les mêmes titres et plus ou moins les mêmes arguments.
    On radote beaucoup
    cyr posted the 08/18/2025 at 06:58 PM
    altendorf pourtant c'est qui qui pleure sans arrêt ? C'est qui qui a pleuré pour empêcher le rachat d'activision blizzard?

    Quand je verrais Microsoft pleuré, je changerais de discours. Dans l'état il trouve toujours des jeux a rajouter dans le services.
    narustorm posted the 08/18/2025 at 07:12 PM
    Évidemment les joueurs croient que le JV coûte rien avec ses abonnements ( game pass, ps plus ) sans compter les gass

    Ses joueurs rigole quand je vais acheter mon jeu à 60-80€
    Rien que pour sa c'est mauvais pour l'industrie
    Bientôt on jouera tous au même jeux comme sur netflix ou ont guette tous les même série.....
    jackfrost posted the 08/18/2025 at 07:22 PM
    Mon temps pour les JV est trop variable, je n'ai aucun intérêt pour ce service. Je prends très peu de day one, la plupart de mes jeux sont achetés à 20-30€ et moins de 10€ pour la demat.
    Après, je peux comprendre l'intérêt de certains, c'est varié et le prix est pas mal avec les offres.

    keiku assez d'accord avec ton raisonnement.

    coopper il y a des Jeux qui reviennent, mais ils restent minoritaires.
    soulfull posted the 08/18/2025 at 08:16 PM
    Fortnite, Cod ,Fifa ,voilà 3 cancers du jeu vidéo.

    Le Game pass, encore ,met en avant des jeux solos.
