Shawn Layden, ancien président de PlayStation Worldwide Studios, a fustigé les services d'abonnement de jeux vidéo tels que le Xbox Game Pass, les qualifiant de néfastes pour l'industrie du jeu vidéo et les développeurs, qui, selon lui, risquent de se retrouver réduits au rôle "d'esclaves salariés".



En interview avec GamesIndustry.biz, Layden a critiqué l'impact du Xbox Game Pass, devenu le "Netflix du gaming", suggérant que le service avait conduit à une nouvelle normalité où le paiement pour des jeux individuels était devenu moins courant, à une époque où les grands services en direct comme Roblox et Fortnite accaparaient déjà l'attention et les dépenses des joueurs.



Layden a également critiqué l'impact du lancement d'un jeu sur un service d'abonnement sur ses développeurs, les titres étant fatalement relégués à du simple contenu pour le flot d'un catalogue d'abonnement.





"Je ne suis pas un fervent partisan de l'idée du "Netflix du jeu vidéo", a déclaré Layden. "Je pense que c'est un danger. Voyez ce qui est arrivé à la musique. Dans l'esprit du public, la musique ne coûte rien. Elle devrait être gratuite. Spotify, c'est quoi ce délire ? C'est environ 15 dollars par mois, mais quasiment plus personne n'achète de musique".



Bien que la comparaison ne soit pas tout à fait exacte, Layden suggère que l'omniprésence de la musique via les catalogues de streaming a dévalué la valeur des sorties individuelles. Mais si l'industrie musicale a su s'adapter à cette dynamique, notamment grâce aux revenus générés par le merchs et les concerts, on ne peut pas en dire autant des jeux vidéo. Voilà pourquoi les lancements de jeux day one sur un service d'abonnement sont "mauvais pour le business", selon lui.



"Le problème avec le jeu vidéo, c'est que le lancement est primordial pour la réussite d'un titre", a poursuivi Layden. "C'est tout. Personne ne veut payer pour venir en studio et regarder les gens coder".





La rentabilité du Xbox Game Pass a récemment fait l'objet de nombreux débats. Microsoft affirme d'ailleurs qu'il est rentable, même en tenant compte du coût de développement des jeux lancés via ce service, et des pertes de ventes de jeux propriétaires, désormais gratuits. Mais, Layden insiste bien sur le fait que, d'après lui, la rentabilité n'est pas le véritable enjeu.



"Que le Game Pass soit rentable ou non, ce n'est de toute façon pas la bonne question, a-t-il déclaré. "On peut faire toutes sortes de manipulations financières pour donner l'impression que n'importe quel service d'entreprise est rentable. On retire suffisamment de coûts, on les exclut du bilan et, oh, regardez, c'est rentable maintenant ! Le véritable enjeu pour moi, avec des services comme le Game Pass, c'est : est-il bénéfique pour le développeur ?"



C'est à ce moment-là que Layden qualifie les développeurs qui s'efforcent de lancer des jeux via un abonnement comme des "esclaves salariés".



"Ils ne créent pas de valeur, ne la commercialisent pas en espérant une explosion, ne partagent pas les bénéfices, ne gèrent pas les excédents, et tout ce genre de choses", a déclaré Layden. "Voilà comment ça fonctionne : 'Vous me payez X dollars de l'heure pour créer un jeu, je le fais et vous allez le mettre sur vos serveurs.' Clairement, je ne pense pas que cette méthode soit vraiment inspirante pour les développeurs de jeux".



Quoi qu'il en soit, le Xbox Game Pass reste une source de profits considérable pour Microsoft. L'entreprise a effectivement annoncé en juin que le service d'abonnement avait atteint un nouveau record annuel de "près de 5 milliards de dollars" de revenus pour la première fois de son histoire, notamment grâce à l'arrivée de The Elder Scrolls: Oblivion: Remastered, Doom: The Dark Ages et Indiana Jones et le Cercle Ancien.