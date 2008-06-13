profile
Okami
13
Likers
name : Okami
platform : Nintendo Wii
editor : Capcom
developer : Ready At Dawn Studios
genre : action
european release date : 06/13/2008
us release date : 04/15/2008
japanese release date : 11/30/2007
other versions : PlayStation 2 - Nintendo 3DS -
official website : http://www.capcom.com/okami/
La sublime vision d'OKAMI
Salut à tous,

J'espère que vous allez bien

Aujourd'hui je vous partage ma toute dernière vidéo dans laquelle je reviens sur la genèse et la vision de l'atypique jeu d'aventure OKAMI !
Perso Okami est et restera à jamais l'une de mes plus belles expériences vidéoludiques ever !
N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez, que ce soit de la vidéo ou du jeu

Bon visionnage

Oniclem's - https://www.youtube.com/@Oniclems
    posted the 08/16/2025 at 03:10 PM by oniclem
    comments (9)
    hibito posted the 08/16/2025 at 03:19 PM
    Clover Studio, c'était la pépite de Capcom à l'époque !
    marchand2sable posted the 08/16/2025 at 04:56 PM
    Un chef d’œuvre ce jeu.
    cyr posted the 08/16/2025 at 05:15 PM
    Va falloir que je prenne le temps....j'ai la version wii....mais a peine toucher....
    soulfull posted the 08/16/2025 at 05:38 PM
    En train de le faire sur Switch. J'adore. Acheté à 10 euros, le jeu ressemble à un excellent Zelda tout frais.
    lautrek posted the 08/16/2025 at 06:08 PM
    Excellent jeu en effet.

    Jamais fais sur Switch, j'imagine que ça doit être pas mal avec le tactile pour dessiner.
    micheljackson posted the 08/16/2025 at 06:10 PM
    Achetez la version PC et utilisez LosslessScaling pour multiplier les FPS (le moteur du jeu étant locké sur 30)

    cyr
    ça fait presque 20 ans que le jeu est sorti, au lieu d'acheter une Switch 2 pour jouer à des jeux moyens, commence par terminer les bons jeux
    zephon posted the 08/16/2025 at 06:10 PM
    lautrek me semble pas que y ai le tactile
    cyr posted the 08/16/2025 at 07:06 PM
    micheljackson j'ai aussi la version switch.(je crois qu'il m'a coûté 99 centime, les points on fait le plus dur. Mais il etais a 5,99€) Je vais pouvoir le faire sur switch2
    kevinmccallisterrr posted the 08/16/2025 at 07:42 PM
    Lautrek Zephon La meilleure version du jeu est sur Switch car c'est la seule version où tu peux utiliser le tactile en mode portable Je me souviens encore de la claque que j'avais pris en découvrant ce chef d'oeuvre lors de l'expo interactive MuseoGames au musée des Arts & Métiers à Paris (en 2011) !
