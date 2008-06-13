Salut à tous,J'espère que vous allez bienAujourd'hui je vous partage ma toute dernière vidéo dans laquelle je reviens sur la genèse et la vision de l'atypique jeu d'aventure OKAMI !Perso Okami est et restera à jamais l'une de mes plus belles expériences vidéoludiques ever !N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez, que ce soit de la vidéo ou du jeuBon visionnage