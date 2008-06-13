Aujourd'hui je vous partage ma toute dernière vidéo dans laquelle je reviens sur la genèse et la vision de l'atypique jeu d'aventure OKAMI !
Perso Okami est et restera à jamais l'une de mes plus belles expériences vidéoludiques ever !
N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez, que ce soit de la vidéo ou du jeu
Jamais fais sur Switch, j'imagine que ça doit être pas mal avec le tactile pour dessiner.
cyr
ça fait presque 20 ans que le jeu est sorti, au lieu d'acheter une Switch 2 pour jouer à des jeux moyens, commence par terminer les bons jeux