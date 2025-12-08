Pas besoin d’attendre une confirmation surprise comme ce fut le cas aucet été.a confirmé, sur son compte X officiel, la présence delors de la cérémonie d’ouverture de laCe n’est pas tout, selon des rumeurs,(PS1) et(PS1) seront tous deux disponibles à partir dudans l’abonnementPour rappel, la cérémonie d’ouverture de lase déroulera le(heure française) et durera environ deux heures.