Pas besoin d’attendre une confirmation surprise comme ce fut le cas au Summer Game Fest
cet été.
Geoff Keighley
a confirmé, sur son compte X officiel, la présence de Resident Evil : Requiem
lors de la cérémonie d’ouverture de la Gamescom
.
Ce n’est pas tout, selon des rumeurs, Resident Evil 2
(PS1) et Resident Evil 3 Nemesis
(PS1) seront tous deux disponibles à partir du 19 août
dans l’abonnement PlayStation Plus Premium
.
Pour rappel, la cérémonie d’ouverture de la Gamescom 2025 : Opening Night Live
se déroulera le mardi 19 août 2025 à 20 h
(heure française) et durera environ deux heures.
Et peut être qu'ils feront la surprise de rendre la démo dispo pour tout le monde.