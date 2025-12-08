1996 – 2026 : Requiem pour les morts. L'enfer pour les vivants.
Gamescom 2025 : Resident Evil Requiem à l’honneur, avec une surprise pour les abonnés PS Plus Premium
Pas besoin d’attendre une confirmation surprise comme ce fut le cas au Summer Game Fest cet été.

Geoff Keighley a confirmé, sur son compte X officiel, la présence de Resident Evil : Requiem lors de la cérémonie d’ouverture de la Gamescom.



Ce n’est pas tout, selon des rumeurs, Resident Evil 2 (PS1) et Resident Evil 3 Nemesis (PS1) seront tous deux disponibles à partir du 19 août dans l’abonnement PlayStation Plus Premium.



Pour rappel, la cérémonie d’ouverture de la Gamescom 2025 : Opening Night Live se déroulera le mardi 19 août 2025 à 20 h (heure française) et durera environ deux heures.
    tags : resident evil gamescom geoff keighley resident evil leak opening night live gamescom 2025 resident evil requiem gamescom resident evil 9 gamescom resident evil requiem new trailer opening night live 2025 playstation plus premium
    1
    Like
    Who likes this ?
    adamjensen
    posted the 08/12/2025 at 05:23 PM by marchand2sable
    comments (3)
    altendorf posted the 08/12/2025 at 05:30 PM
    LEONNNN montre toi.
    adamjensen posted the 08/12/2025 at 06:21 PM
    J'ai hâte.
    Et peut être qu'ils feront la surprise de rendre la démo dispo pour tout le monde.
    azaz posted the 08/12/2025 at 06:23 PM
    au finale on aura la scène qu'on eu les youtubeurs..(ils en ont parlés en long en large et en travers)..Et le jeux sort dans trop longtemps pour être hyper pour le moment.
